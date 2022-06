Ausgewählter Artikel:

» (30.06.2022) Glamour: "Mean Girls" Star ​​Daniel Franzese spricht offen über seine "Konversionstherapie" – wie er sich von Homosexualität "heilen" wollte

Wir kennen ihn als Damian an der Seite von Lindsay Lohan in "Mean Girls": Jetzt öffnet sich der Schauspieler Daniel Franzese über die dunkelste Zeit in seinem Leben – als er sich selbst von Homosexualität heilen wollte und in eine "Konversionstherapie" ging

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Juni 2022

» FR interviewt Alfonso Pantisano: "Trans* Frauen sind Frauen. Und Trans* Männer sind Männer"

Die Bundesregierung will trans Menschen die Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags deutlich erleichtern. LSVD-Vorstand Pantisano im Interview.

» Tagesspiegel: 48 Stunden stolzes London – Wo Dragqueens den ersten Pride in Europa feiern

Die Pride am 2. Juli feiert 50 Jahre queere Sichtbarkeit. Ein Vorab-Stadtrundgang mit Dragqueens, Bloody Mary und viel Popmusik.

» inforadio interviewt Nyke Slawik: "Transsexuellen-Gesetz war höchst problematisch"

Nyke Slawik und ihre Fraktionskollegin Tessa Ganserer von den Grünen sind die ersten offen transgender lebende Frauen im Bundestag. Sie haben nun ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht. Viele Punkte des alten sogenannten Transsexuellen-Gesetz – kurz TSG – seien bereits vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden, erklärt Slawik.

» FR interviewt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Wir sind Vorbild für Diversität"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht im FR-Interview über Vorzüge und Versäumnisse im deutschen Frauenfußball und Schnittmengen zu ihrer Vita.

» Heilbronner Stimme: Homosexuelle Ehen als Verbrechen zu sehen, ist ein Verbrechen

Mehr Toleranz für die Liebe, fordert unsere Autorin. Es macht fassungslos, dass im 21. Jahrhundert die Liebe homosexueller Paare als Verbrechen behandelt wird.

» watson: Sol und Marc werden das erste schwule Ehe-Paar der Schweiz

Sol und Marc heiraten am 1. Juli. Am ersten Datum, an dem homosexuelle Paare in der Schweiz überhaupt heiraten dürfen.

» taz zum Ende des Pride Months: Der große Maustausch

Transfeindliche Menschen argumentieren stets mit der Sorge um Kinder. Unser_e Kolumnist_in liefert einen Vorschlag mit diesem Mythos aufzuräumen.

» Eltern über nichtbinäres Elternteil: "Wenn Erwachsene ein Drama draus machen, wird es auch für Kinder eins"

Jj Link ist ein nicht-binärer Elternteil. Im Interview spricht Jj über den Weg zur eigenen Geschlechtsidentität und wie das Thema in der Familie behandelt wird.

» Express: EuroPride 2022 feiert Premiere in Südosteuropa – Erstes großes Unternehmen verkündet Partnerschaft

EuroPride 2022: Belgrad (Serbien) wird die erste Stadt in Südosteuropa sein, die die EuroPride ausrichtet. Coca-Cola hat als erstes großes Unternehmen seine Partnerschaft mit der EuroPride bekannt gegeben.

» ze.tt zum Pride Month: Mehr Riot wagen

Der Pride Month ist fast vorbei. Zwischen Regenbogenflaggen auf Gefängnissen und queeren Burger-King-Kampagnen stellt sich die Frage, was "Pride" noch bedeutet.

» Kronen Zeitung aus Linz: Erster Tatverdächtiger nach Pride-Attacke gefasst

ach der Pride-Parade in Linz am vergangenen Samstag wurde Teilnehmer aus Steyr von zumindest drei Tätern verprügelt und verletzt. Nun konnte der erste Tatverdächtige gefasst werden.

» Merkurist: Homophobie-Vorwurf – Was der Rechnungsbeleg des Hotels verrät

Zwei Frauen erheben in einem Instagram-Video schwere Vorwürfe gegen einen Mainzer Hotelier – darunter Homophobie. Es steht Aussage gegen Aussage. Der Rechnungsbeleg des Hotels sorgt jetzt zumindest in einem Punkt für Aufklärung.

29. Juni 2022

» RP Online: Seelsorgebereich Dormagen-Nord setzt sich für "Queere" ein

Der Seelsorgebereich Dormagen-Nord findet deutliche Worte für die Queere-Community. Am Donnerstag findet ein besonderer Gottesdienst statt.

» derStandard.at: Rufus Wainwright improvisierte charmante Solo-Gay-Pride in Wien

Hallelujah! Im Volkstheater gab der Singer/Songwriter einen Abend voller melancholischer Hits, witziger Anekdoten und ernster Anliegen

» Welt interviewt Volker Beck: "Geschlecht auch etwas sozial Ausgehandeltes"

Für den Grünen Volker Beck überfällig: Die Regierung will Transmenschen die freie Wahl ihres Geschlechtseintrags ermöglichen. Er sagt, warum er Ängste von Feministinnen diesbezüglich für erfunden hält und Geschlechtsidentität im Schulunterricht eine Rolle spielen dürfe.

» Salzburger Nachrichten über lesbische Romanfigur: Los Angeles als Schauplatz eines "heimischen" Krimis

Petra Werth aus Niedernsill veröffentlichte ihren ersten Kriminalroman – und nicht zufällig sind die Kommissarin und die Profilerin lesbisch.

» Tagesspiegel: Schöneberg könnte ein queeres Jugendzentrum bekommen

Berlin hat Gelder für ein drittes queeres Jugendzentrum in Aussicht gestellt. Die Grünen wollen, dass der Bezirk Schöneberg-Tempelhof sich dafür bewirbt.

» Wienerin: Wie sollten Eltern am besten auf das Coming-out ihrer Kinder reagieren?

Und wie können sich diese von den falschen Vorstellungen an das Leben des Kindes lösen. Wir haben mit Psychotherapeutin Elisabeth Cinatl gesprochen.

» Express: "Mein Vater war homophob" – "Big Brother"-Pat verschwieg Jahre, dass er schwul ist

Coming-out: Nicht selten erleben Menschen aus der LGBTQI+-Community immer noch Diskriminierung. Pat Müller alias Patjabbers, Ex-Big-Brother-Teilnehmer 2020, behielt seine Homosexualität daher lange für sich.