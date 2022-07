Ausgewählter Artikel:

» (03.07.2022) familie.de: Sich outen – 7 Tipps für dein Coming Out vor den Eltern

Du hast keine Ahnung, wie du deinen Eltern sagst, dass du queer bist? YouTuber Tommy Toalingling kennt diese Situation und hat Tipps für dein Outing.

03. Juli 2022

» rbb: Ein Blick nach Argentinien – Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz

Am 30. Juni hat die Bundesregierung die Eckpunkte für das geplante Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Es soll das "Transsexuellen-Gesetz" ablösen und es deutlich erleichtern, das Geschlecht im Ausweis zu ändern. Es geht dabei nicht um eine biologische Geschlechtsangleichung. Das gefällt nicht jedem.

02. Juli 2022

» Express: Wie bekommen Lesben ein Baby? Regenbogenfamilie erzählt offen von Erfahrungen

Wie bekommt ein lesbisches Ehepaar eigentlich ein Baby? Eine Regenbogenfamilie aus Köln erzählt auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de von ihren Erfahrungen.

» taz: Nach Angriff auf Schwulen-Bar in Oslo – Der große Fehlschluss

Den Kampf gegen Islamismus darf man nicht den Rechten überlassen. Denn besonders muslimische Queers sind von islamistischer Gewalt betroffen.

» Welt-Kommentar: Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Gewinn an individueller Freiheit

Jede Regierung muss auch auf die Bedürfnisse von kleineren und kleinsten Gruppen eingehen so funktioniert die Demokratie, die nicht nur Mehrheitsdogma, sondern auch Minderheitenschutz ist. Damit sollten auch Konservative leben können.

» Kronen Zeitung: Ganz Graz steht im Zeichen des Regenbogens

Großer Andrang beim heurigen CSD in Graz: Tausende Menschen ziehen im Zuge der "Pride Parade" für die Rechte von Schwulen, Lesben und der gesamten LGBTQ+-Community durch die Stadt. Erstmals gibt es für das Event heuer auch die volle Unterstützung der Stadtregierung.

» Domradio: Theologe wünscht sich kirchliche Debatte zu Beziehungsformen

Köln begeht den Christopher Street Day. Guido Schlimbach freut sich, dass queere Menschen mittlerweile in vielen katholischen Gemeinden akzeptiert sind. Die Amtskirche aber übersehe sie weiterhin, bedauert der Theologe im Interview.

» katholisch.de: Bundesfamilienministerin Paus lobt Initiative #OutInChurch

Am Dienstag sprachen Vertreter der Initiative #OutInChurch unter anderem mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Die Grünen-Politikerin lobte jetzt die Initiative: Sie habe Menschen wahrgenommen, die etwas für mehr Humanität in der Kirche tun wollen.

» come-on.de: "CSD nicht mehr nötig und nervt" – Mr Gay Germany kontert Kritiker

Am 1. Juli startet der CSD in Köln: Gemeinsam wird gefeiert, diskutiert und demonstriert. Mit dabei: Max Appenroth – besser bekannt als Mr Gay Germany.

» Berliner Zeitung: Divers, international und ein bisschen flirty – Die Rainbow Daddies in Berlin

Seit sieben Jahren verabreden sich einmal im Monat Rainbow-Daddies in Berlin zu einem Stammtisch. Am Samstag findet ein Picknick mit Müttern und Kindern statt.

» Stuttgarter Nachrichten über trans Athlet*innen: Spielball der Sportverbände

Die langen und emotional geführten Debatten der Sportverbände über Inklusion von Trans-Athleten sorgen vor allem für eins: Exklusion.

» Der Nordschleswiger: Nach Oslo-Anschlag – "Das ist ein Rückschritt"

Zwei Tote und 21 Verletzte: So lautet die Bilanz eines Anschlags auf Menschen der LGBT+-Bewegung, der kürzlich in Oslo stattfand. Die Apenraderin Lisa Marie Marschallek hat in den Medien davon erfahren. Neben der Trauer erwachte jedoch auch ihr Kampfgeist, wie sie im Gespräch mit uns berichtet.

» SRF: Die Suche nach neuen Partnerschaftsmodellen geht weiter

Mit der Ehe für alle verstummt in der Schweiz die Diskussion über Alternativen nicht. Das zeigt der Blick auf Europa.

01. Juli 2022

» Deutschlandfunk Nova über nichtbinäre Person: "Es ist empowernd, den eigenen Namen zu wählen"

Dean ist nicht-binär und benutzt kein Pronomen. Der Weg dahin war lang: Dean ist früh ausgezogen, hat eine Kochausbildung gemacht und später studiert.

» Journal Frankfurt: Hochschulgruppe wirft Campus-Service Queerfeindlichkeit vor

Anlässlich der Wahl des Studierendenparlaments an der Goethe-Universität soll die Hochschulgruppe Rosa*Liste beim Plakatieren auf dem Campus Queerfeindlichkeit erlebt haben, unter anderem vonseiten des Campus-Services. Nun bezieht die Universität Stellung.

» rbb24 über "Poppers"-Show im Monster Ronson's: Oh, du schöne queere Welt!

Jeden letzten Donnerstag veranstaltet Drag-Queen Bleach eine Performance-Show im Berliner Monster Ronson's. Dabei wird queeres Leben in all seinen Facetten zelebriert.

» TAG24 über "First Dates": Als Andreas (40) verrät, dass er noch bei Mama wohnt, ist für sein Date (29) die Sache klar

First-Dates-Kandidat Andreas offenbart seiner elf Jahre jüngeren Verabredung Salvatore, dass er mit 40 Jahren noch bei seinen Eltern lebt.

» Podcast Köln Clash: Shary Reeves trifft auf Ralf König

Köln Clash, der Podcast. Für die siebte Episode haben wir Medienfrau Shary Reeves und Comiczeichner Ralf König zum Gespräch gebeten. Jetzt reinhören!

» blue News: Berner Gemeinderat will EuroGames mit 385'000 Franken unterstützen

Der Berner Gemeinderat will mit 385'000 Franken die EuroGames unterstützen, welche in gut einem Jahr in Bern über die Bühne gehen. Dabei handelt es sich um einen Multi-Sport-Event, welcher sich primär an die LGBTIQ-Community (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, queer) richtet.

» OnlineMarketing.de: So lief der #Pridemonth 2022 auf Instagram

Eine HypeAuditor-Studie zeigt: Immer mehr Brands nehmen den Pride Month als Anlass, sich zu positionieren. Zum Beispiel auf Instagram.