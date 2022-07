Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Juli 2022

» Welt: Wirklich bunt oder "Pink-Washing"? So divers sind VW, Daimler, Puma und Co.

Rewe verkaufte Sandwiches in Regenbogenfarben, Puma seine Pride-Kollektion: Viele deutsche Konzerne machen beim Pride Month mit. An deren Engagement aber gibt es auch Kritik. WELT hat beim Auftritt der 40 größten deutschen Unternehmen genauer hingesehen.

» 20 Minuten: "Führt nur zu Konflikten" – Bürgerliche toben wegen Mehrelternschaft

Nach "Ehe für alle" will die LGBTQ-Community die Mehrelternschaft. Nicht alle haben dafür Verständnis.

» taz-Kommentar zu Affenpocken in Deutschland: Nichts dazugelernt

Die Affenpocken sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Und was tun die politisch Verantwortlichen? Sie wiederholen die Fehler ihrer Coronapolitik.

» Sumikai: LGBTQ-Paare legen Berufung gegen Osakas Urteil zur gleichgeschlechtlichen Ehe ein

Japan ist weiterhin das einzige Land der G7-Staaten, das die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennt. Dabei hätte die Mehrheit der Bevölkerung, der Politiker und sogar des Rechtssystems kein Problem damit. In Osaka wurde hingegen entschieden, dass die Verweigerung der Ehe okay ist. Dagegen haben nun mehrere Paare Berufung eingelegt.

» Kölnische Rundschau: Viel mehr als eine bunte Parade – Jens Meifert zum Christopher Street Day

Der Anschlag von Oslo hat schmerzhaft klar gemacht, wie fragil die Freiheit jedes einzelnen sein kann

» zentralplus: Zuger Regierung bekennt sich zu LGBTQ - vordergründig

Queerfeindlichkeit, Homo- und Transphobie ist für viele Alltag. Die Regierung in Zug will nun eine Anlaufstelle für die LGBTQ-Community schaffen, wo sich

03. Juli 2022

» t-online interviewt Dragqueen Marcella Rockefeller: Angriffe auf Schwule haben in Köln zugenommen

Zum CSD schmückt sich Köln mit den Farben der Toleranz. Doch so tolerant wie früher sei die Stadt schon lange nicht mehr, sagt Dragqueen Marcella Rockefeller.

» Blick über LGBT-Aktivist Bart Staszewski aus Polen: "Richtig sicher fühle ich mich nur zu Hause"

Nirgends in Europa hat es die LGBT-Community so schwer wie in Polen. Kirche, Politik und Medien hetzen seit Jahren gegen sie. Doch in der Gesellschaft regt sich immer mehr Widerstand.

» Sumikai: Broschüre für LDP-Politiker bezeichnet Homosexualität als Krankheit

Die regierende Liberaldemokratischen Partei (LDP) ist in Japan nicht unbedingt dafür bekannt, liberal eingestellt zu sein. Besonderes beim Thema LGBTQ beweisen die Parteimitglieder immer wieder, dass ihre Ansichten veraltet und verletzend sind. Es verwundert deswegen nicht, dass kürzlich eine Broschüre an die Politiker verteilt wurde, in der Homosexualität als Krankheit beschrieben wird.

» t-online über CSD in Köln: "Die Welt ist immer noch total homophob"

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie startete am Freitag der CSD in Köln. Dass Affenpocken als Problem der LGBT-Szene stigmatisiert werden, kritisieren hier viele.

» Spiegel-Video über Pride Parade in London: Zungenküsse, Mittelfinger und geklaute Plakate

Zum 50. Jubiläum der Londoner Pride-Parade haben mehr als eine Million Menschen gefeiert. Es kam zu Auseinandersetzungen mit religiösen Gegendemonstranten.

» taz über Rechtsextremismus in Georgien: Gegen Queerness und die EU

Georgien ist eines der homophobsten Länder Osteuropas. Die Gewalt der Rechten kann tödlich enden. Viele von ihnen wirken nun gegen einen EU-Beitritt.

» familie.de: Sich outen – 7 Tipps für dein Coming Out vor den Eltern

Du hast keine Ahnung, wie du deinen Eltern sagst, dass du queer bist? YouTuber Tommy Toalingling kennt diese Situation und hat Tipps für dein Outing.

» rbb: Ein Blick nach Argentinien – Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz

Am 30. Juni hat die Bundesregierung die Eckpunkte für das geplante Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Es soll das "Transsexuellen-Gesetz" ablösen und es deutlich erleichtern, das Geschlecht im Ausweis zu ändern. Es geht dabei nicht um eine biologische Geschlechtsangleichung. Das gefällt nicht jedem.

02. Juli 2022

» Express: Wie bekommen Lesben ein Baby? Regenbogenfamilie erzählt offen von Erfahrungen

Wie bekommt ein lesbisches Ehepaar eigentlich ein Baby? Eine Regenbogenfamilie aus Köln erzählt auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de von ihren Erfahrungen.

» taz: Nach Angriff auf Schwulen-Bar in Oslo – Der große Fehlschluss

Den Kampf gegen Islamismus darf man nicht den Rechten überlassen. Denn besonders muslimische Queers sind von islamistischer Gewalt betroffen.

» Welt-Kommentar: Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Gewinn an individueller Freiheit

Jede Regierung muss auch auf die Bedürfnisse von kleineren und kleinsten Gruppen eingehen so funktioniert die Demokratie, die nicht nur Mehrheitsdogma, sondern auch Minderheitenschutz ist. Damit sollten auch Konservative leben können.

» Kronen Zeitung: Ganz Graz steht im Zeichen des Regenbogens

Großer Andrang beim heurigen CSD in Graz: Tausende Menschen ziehen im Zuge der "Pride Parade" für die Rechte von Schwulen, Lesben und der gesamten LGBTQ+-Community durch die Stadt. Erstmals gibt es für das Event heuer auch die volle Unterstützung der Stadtregierung.

» Domradio: Theologe wünscht sich kirchliche Debatte zu Beziehungsformen

Köln begeht den Christopher Street Day. Guido Schlimbach freut sich, dass queere Menschen mittlerweile in vielen katholischen Gemeinden akzeptiert sind. Die Amtskirche aber übersehe sie weiterhin, bedauert der Theologe im Interview.

» katholisch.de: Bundesfamilienministerin Paus lobt Initiative #OutInChurch

Am Dienstag sprachen Vertreter der Initiative #OutInChurch unter anderem mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Die Grünen-Politikerin lobte jetzt die Initiative: Sie habe Menschen wahrgenommen, die etwas für mehr Humanität in der Kirche tun wollen.