Ausgewählter Artikel:

» (05.07.2022) Berliner Zeitung: Neurowissenschaftlerin zur HU – "Das ist keine Cancel Culture, sondern Fortschritt"

Eine Wissenschaft, die nicht fähig ist, Regeln zu überdenken, bringt die Gesellschaft nicht voran – sie spiegelt nur ihre Ressentiments, meint unsere Autorin.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juli 2022

» FR-Interview: "Personen wie Vollbrecht geht es nie um biologische Zweigeschlechtlichkeit"

Gespräch mit Dana Mahr zur Debatte um den abgesagten Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht an der Humbolt-Uni

» Tagesspiegel: Affenpocken-Impfstoff ist da – aber noch wird nicht geimpft

In dieser Woche will die Gesundheitsverwaltung in Berlin mit dem Impfen gegen Affenpocken beginnen doch das wird knapp. In Praxen warten viele schon.

» Berliner Zeitung: Neurowissenschaftlerin zur HU – "Das ist keine Cancel Culture, sondern Fortschritt"

Eine Wissenschaft, die nicht fähig ist, Regeln zu überdenken, bringt die Gesellschaft nicht voran – sie spiegelt nur ihre Ressentiments, meint unsere Autorin.

» taz zur Kritik am Selbstbestimmungsgesetz: Angebliche Sorgen

Seit Monaten machen Konservative Stimmung gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Zeit, dass die Mehrheitsgesellschaft dem etwas entgegensetzt.

» FAZ: Wenn Sex im Leben keine Rolle spielt

Evelyne Aschwanden hat jahrelang gewartet. Darauf, dass es sich endlich einstellt – die Verliebtheit, das Verlangen nach Sex. Sie spürte gründlich in sich hinein, suchte die Schmetterlinge in ihrem Bauch. Doch dort blieb es ruhig.

» Tagesspiegel-Kommentar: Selbstbestimmung ist manchmal auch nur eine Phrase

Das umstrittene Gesetz zum freien Geschlechtereintrag beim Standesamt ist mehr Bürokratie als Revolution. Deshalb ist Gelassenheit ratsam. Ein Kommentar

» Express: Regenbogenfamilie feiert CSD – "Wir lieben die Kölner Vielfalt"

Für Sarah und Ida aus Köln war der Besuch der CSD-Demonstration in diesem Jahr etwas ganz Besonderes.

» euronews-Video: Bogotá feiert die alljährliche Pride-Parade

Tausende Menschen haben an der alljährlichen Pride-Parade in Bogotá teilgenommen. Es ist die erste seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Parade ist für viele in Kolumbien von besonderer Bedeutung, da es immer mehr Todeszahlen innerhalb der LGBT-Gemeinschaft gibt.

04. Juli 2022

» Welt: Wirklich bunt oder "Pink-Washing"? So divers sind VW, Daimler, Puma und Co.

Rewe verkaufte Sandwiches in Regenbogenfarben, Puma seine Pride-Kollektion: Viele deutsche Konzerne machen beim Pride Month mit. An deren Engagement aber gibt es auch Kritik. WELT hat beim Auftritt der 40 größten deutschen Unternehmen genauer hingesehen.

» 20 Minuten: "Führt nur zu Konflikten" – Bürgerliche toben wegen Mehrelternschaft

Nach "Ehe für alle" will die LGBTQ-Community die Mehrelternschaft. Nicht alle haben dafür Verständnis.

» taz-Kommentar zu Affenpocken in Deutschland: Nichts dazugelernt

Die Affenpocken sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Und was tun die politisch Verantwortlichen? Sie wiederholen die Fehler ihrer Coronapolitik.

» Sumikai: LGBTQ-Paare legen Berufung gegen Osakas Urteil zur gleichgeschlechtlichen Ehe ein

Japan ist weiterhin das einzige Land der G7-Staaten, das die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennt. Dabei hätte die Mehrheit der Bevölkerung, der Politiker und sogar des Rechtssystems kein Problem damit. In Osaka wurde hingegen entschieden, dass die Verweigerung der Ehe okay ist. Dagegen haben nun mehrere Paare Berufung eingelegt.

» Kölnische Rundschau: Viel mehr als eine bunte Parade – Jens Meifert zum Christopher Street Day

Der Anschlag von Oslo hat schmerzhaft klar gemacht, wie fragil die Freiheit jedes einzelnen sein kann

» zentralplus: Zuger Regierung bekennt sich zu LGBTQ - vordergründig

Queerfeindlichkeit, Homo- und Transphobie ist für viele Alltag. Die Regierung in Zug will nun eine Anlaufstelle für die LGBTQ-Community schaffen, wo sich

03. Juli 2022

» t-online interviewt Dragqueen Marcella Rockefeller: Angriffe auf Schwule haben in Köln zugenommen

Zum CSD schmückt sich Köln mit den Farben der Toleranz. Doch so tolerant wie früher sei die Stadt schon lange nicht mehr, sagt Dragqueen Marcella Rockefeller.

» Blick über LGBT-Aktivist Bart Staszewski aus Polen: "Richtig sicher fühle ich mich nur zu Hause"

Nirgends in Europa hat es die LGBT-Community so schwer wie in Polen. Kirche, Politik und Medien hetzen seit Jahren gegen sie. Doch in der Gesellschaft regt sich immer mehr Widerstand.

» Sumikai: Broschüre für LDP-Politiker bezeichnet Homosexualität als Krankheit

Die regierende Liberaldemokratischen Partei (LDP) ist in Japan nicht unbedingt dafür bekannt, liberal eingestellt zu sein. Besonderes beim Thema LGBTQ beweisen die Parteimitglieder immer wieder, dass ihre Ansichten veraltet und verletzend sind. Es verwundert deswegen nicht, dass kürzlich eine Broschüre an die Politiker verteilt wurde, in der Homosexualität als Krankheit beschrieben wird.

» t-online über CSD in Köln: "Die Welt ist immer noch total homophob"

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie startete am Freitag der CSD in Köln. Dass Affenpocken als Problem der LGBT-Szene stigmatisiert werden, kritisieren hier viele.

» Spiegel-Video über Pride Parade in London: Zungenküsse, Mittelfinger und geklaute Plakate

Zum 50. Jubiläum der Londoner Pride-Parade haben mehr als eine Million Menschen gefeiert. Es kam zu Auseinandersetzungen mit religiösen Gegendemonstranten.

» taz über Rechtsextremismus in Georgien: Gegen Queerness und die EU

Georgien ist eines der homophobsten Länder Osteuropas. Die Gewalt der Rechten kann tödlich enden. Viele von ihnen wirken nun gegen einen EU-Beitritt.