Ausgewählter Artikel:

» (08.07.2022) Süddeutsche.de-Video: Wettrennen – Auf hohen Hacken durch die Pride Week

In Madrid sind – so ist es Tradition – Teilnehmende zum Stiletto-Lauf über Kopfsteinpflaster angetreten. Viele der Wettläufer befestigten die hohen Schuhe mit Klebeband an ihren Fesseln, um möglichst unfallfrei ins Ziel zu kommen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Juli 2022

» npla: Orgullo Indio meets Stonewall

"Die urbane LGBTIQ-Bewegung ist neoliberalistisch geprägt, kapitalistisch durchsetzt und ignorant gegenüber indigenen und prähispanischen Einflüssen."

» t-online: Homophobie in Köln? Mann wirft 27-Jährigem Bierflasche ins Gesicht – Kripo ermittelt

Blutige Ereignisse am Rande des CSD in Köln: Ein junger Mann soll am Samstagabend mehrfach angegriffen worden sein. Unter anderem soll ihm jemand eine Bierflasche ins Gesicht geworfen haben.

» Abendzeitung über Munich Kyiv Queer: Wie aus Flüchtlingshilfe Freundschaft wird

Munich Kyiv Queer sammelt Spenden und bietet Flüchtlingen aus der Ukraine private Unterkünfte. Die AZ war zu Besuch bei Anja, die eine Ukrainerin bei sich aufgenommen hat

» Süddeutsche.de-Video: Wettrennen – Auf hohen Hacken durch die Pride Week

In Madrid sind – so ist es Tradition – Teilnehmende zum Stiletto-Lauf über Kopfsteinpflaster angetreten. Viele der Wettläufer befestigten die hohen Schuhe mit Klebeband an ihren Fesseln, um möglichst unfallfrei ins Ziel zu kommen.

» Augsburger Allgemeine: CSU und Grüne wollen in Augsburg eine Anlaufstelle für Queere schaffen

Jüngere Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind, sollen beraten werden. Der Punkt steht im Koalitionspapier der Augsburger Stadtregierung.

» SRF: Überraschung! Diese Horrorfilme sind eigentlich queer

"Scream Queer" heisst eine Retrospektive am NIFFF. Einige der LGBTQ-Filme erstaunen selbst eingefleischte Horror-Fans.

» SRF: Überraschung! Diese Horrorfilme sind eigentlich queer

"Scream Queer" heisst eine Retrospektive am NIFFF. Einige der LGBTQ-Filme erstaunen selbst eingefleischte Horror-Fans.

» Tageblatt.lu: Geschichte einer Verfolgung - "LGBTIQ+ History in Luxembourg"

Pünktlich zum Auftakt der Pride-Wochen wurde diesen Montag im Escher "Bâtiment 4" eine Ausstellung eröffnet, die einen Einblick in die Lebenswirklichkeit von Menschen der LGBTIQ+-Gemeinschaft in Luxemburg gibt. Organisiert wurde die Wanderausstellung von Rosa Lëtzebuerg in Zusammenarbeit mit dem Resistenzmuseum.

» Deutschlandfunk Kultur über Michel Foucault: Eine Befreiung für queere Menschen

Irrelevant, zu elitär, verantwortlich für den Niedergang der Vernunft: Der Philosoph Foucault steht heute oft in der Kritik. Die Soziologin Sabine Hark jedoch verdankt ihm viel. Wie Sexualität, Wahrheit und Macht verknüpft sind, lernte sie von ihm.

» Berliner Zeitung: Diesseits und jenseits der Genitalien – Wer den Cis-Mann erfunden hat

In den Duden hat es der Begriff noch nicht geschafft, in den Genderstudies gehört er zum Standardvokabular. Ohne die Alpen würde es ihn vielleicht nicht geben.

» derStandard.at über LGBTQI-Feindlichkeit: Das Patriarchat ist das Problem

Eine neue Debatte? Von wegen. Eine unkritische Herangehensweise "linker progressiver Kräfte"? Was für eine Verkürzung eines jungen Liberalen

» Berliner Woche: Bunteste Bank beschmiert – Kunstwerk soll auf Städtepartner aufmerksam machen

Mit dem Kunstprojekt Versitzstücke vor dem Rathaus an der Möllendorffstraße 6 soll eigentlich die Verbundenheit des Bezirks mit seinen Partnergemeinden veranschaulicht werden.

» Badische Zeitung: Gedenkmedaille an Hans-Peter Straup verliehen

Mit Dank und Anerkennung vor allem für seine Verdienste für die "Ehe für alle", seine langjährige Arbeit und sein großes Engagement als Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft SPD-queer wurde ihm die Medaille verliehen

» Sächsische.de: Darum leuchtet das Boschwerk in Dresden in Regenbogenfarben

Zum Pride Day Germany will Bosch ein Zeichen setzen. Am Donnerstagabend ist die Aktion zu sehen.

» Taiwan heute: Taiwanischer Kurzfilm bei LGBTQ+-Filmfest in San Francisco gefeiert

Der Film "Tank Fairy" mit Marian, einer der bekanntesten Travestie-Künstler:innen und Transgender-Schausteller:innen Taiwans, wurde bei dem diesjährigen LGBTQ+-Filmfest Frameline: San Francisco International LGBTQ+ Film Festival mit dem Preis für besten Erzählungs-Kurzfilm ausgezeichnet.

» BR24: Amazon blockiert LGBT-Produkte in den VAE

Amazon blockiert LGBTQ-Produkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Regierung dort hatte dem Unternehmen zuvor ein Ultimatum gesetzt.

» blue News: Die "Heilung" von Schwulen und Lesben soll landesweit verboten werden

In vielen Ländern sind Praktiken verboten, die die Änderung der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität einer Drittperson zum Ziel haben, also etwa aus Schwulen oder Lesben heterosexuelle Personen machen zu wollen.

» BR-Klassik über Henry Cowell: Vorkämpfer der Avantgarde unter Anklage

Es sind homosexuelle Handlungen, die man dem amerikanischen Komponisten Henry Cowell vorwirft. Die standen damals, 1936, noch unter Strafe. Cowells Strafe: Gefängnis. 1940 kommt er frei. Doch er ist nicht mehr derselbe.

» MDR über Angriffe auf Café Spunk in Weimar: "Diese Stadt hat ein echtes Naziproblem"

Anfang Juni ist das Café Spunk in Weimar zum wiederholten Mal angegriffen worden. Die beiden Betreiberinnen haben keine Lust mehr auf die Stadt und schließen im Herbst. Dem Oberbürgermeister machen sie schwere Vorwürfe.

07. Juli 2022

» der Freitag: Transgender – Für Gleichberechtigung braucht es keine Schützenhilfe der Biologie

Warum bedarf es überhaupt einer biologischen Rechtfertigung der Transsexualität? Wäre Transsexualität weniger legitim, wenn sie nicht mit der Biologie des Menschen zu erklären wäre?