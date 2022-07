Ausgewählter Artikel:

» (10.07.2022) Sonntagsblatt: Rummelsberger Diakonie über Sponsoring für CSD Nürnberg – "Sind Vielfalt aus christlichem Auftrag verpflichtet"

Ende Januar hat die Rummelsberger Diakonie bekanntgegeben, Sponsor für den Christopher Street Day (CSD) in Nürnberg zu werden. Das fanden nicht alle gut. Vorstand Tobias Gaydoul erklärt im Interview, warum die Diakonie nach wie vor zu der Entscheidung steht und wie sie mit Kritik umgeht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juli 2022

» Kieler Nachrichten: So lief der Christopher Street Day in Kiel

Der Christopher Street Day hat auch im Norden eine breite Basis. Am Sonnabend kamen Tausende am Bootshafen in der Kieler Innenstadt zusammen und feierten. Gleichstellungsministerin Aminata Touré (Grüne) gab dabei ein Versprechen ab.

09. Juli 2022

» Süddeutsche.de interviewt Aufklärer zu LGBTIQ*-Themen: "Menschen Mitte 50 haben da eher Schwierigkeiten"

Homo, bi, trans*, inter*, nicht-binär was bedeutet das alles eigentlich? Student Benedict Gruber möchte die Begriffe erklären.

» Merkurist über Homophobie-Vorwurf: Wie ein Anwalt die Lage bewertet

Zwei Frauen erheben in einem Instagram-Video schwere Vorwürfe gegen einen Mainzer Hotelier – darunter Homophobie. Es steht Aussage gegen Aussage. Wir haben einen Anwalt gefragt, wie er die wichtigsten Fragen in diesem Fall einschätzt.

» RP Online: "Die Biologie wurde allzu oft zur Erhaltung der Machtverhältnisse missbraucht"

Die Debatte um Zweigeschlechtlichkeit spaltet die Gemüter. Zuletzt polarisierte die Ausladung einer Biologin durch die Humboldt Universität Berlin. Ihre Fachkollegin und Feministin Meike Stoverock vertritt ähnliche Thesen und erklärt ihre Problematik im Interview.

» GQ interviewt Luki von der Gracht: "Wir brauchen Vorbilder mit einer großen Vielfalt an Geschlechtsidentitäten"

Künstlerin und Autorin Luki von der Gracht über Geschlechtsidentitäten in der heutigen Gesellschaft und die Bedeutung des Pride Month.

» Berliner Zeitung: Hass und Hetze gegen Moschee in Moabit wegen Regenbogenfahne

Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee wird angefeindet, weil sie eine Regenbogenfahne gehisst hat. Die Gründerin Seyran Ates macht Ferda Ataman mitverantwortlich.

» Spiegel über Strafzumessungsgründe: Eine Klientel- und Schaufenster-Gesetzgebung

In einem Entwurf des Bundesjustizministeriums werden zwei angeblich neue Strafzumessungsgründe aufgeführt: "geschlechtsspezifische" und "gegen die sexuelle Orientierung gerichtete" Motive. Was soll das?

» MOZ.de: Kinder als queere Familie bekommen – vor diesen Hürden steht ein Paar aus Potsdam-Mittelmark

Queer in Brandenburg eine Familie möchte Nachwuchs. Doch die beiden Frauen haben festgestellt, dass sie als homosexuelle Eltern mehr Aufwand betreiben und vor allem mehr Geld zahlen müssen. In Berlin hätten sie es leichter.

» Kleine Zeitung: LGBTQIA+ – Wie man die Community aktiv unterstützen kann

Nicht nur im Pride Month Juni sondern das ganze Jahr über ist es wichtig sich für die Rechte der LGBTQI+-Community einzusetzen. Wie man das am besten angeht.

» Kronen Zeitung: Reisen als queere Person – Das muss man beachten!

Reisen ist zwar sehr schön aber kann auch schnell gefährlich werden – besonders, wenn man der LGBT-Community angehört: Es drohen Diskriminierung, Gewalttaten und in manchen Ländern sogar die Todesstrafe. Wie kann man sich also als queere Person schützen? Was hat es mit dem "Gay Travel Index" auf sich und welche Reiseziele sollte man beispielsweise meiden? Darüber und über die Frage, warum Repräsentanz und Sichtbarkeit so wichtig sind, spricht Podcasterin Annie Müller Martínez mit Autor und Aktivist Philipp Rossmann in dieser "Wie gibt's das?!"-Folge

» buten un binnen: Bremerhavener Szene feiert ersten eigenen CSD

Der erste Christopher Street Day bundesweit wurde vor mehr als über 40 Jahren in Bremen gefeiert. Bremerhaven ist am Samstag das erste Mal dabei für die Organisatoren überfällig.

» Tagesspiegel: IHK-Präsidium hisst die Regenbogenflagge

Bei Berlins Industrie- und Handelskammer möchte man das Thema Diversität in Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben.

08. Juli 2022

» npla: Orgullo Indio meets Stonewall

"Die urbane LGBTIQ-Bewegung ist neoliberalistisch geprägt, kapitalistisch durchsetzt und ignorant gegenüber indigenen und prähispanischen Einflüssen."

» t-online: Homophobie in Köln? Mann wirft 27-Jährigem Bierflasche ins Gesicht – Kripo ermittelt

Blutige Ereignisse am Rande des CSD in Köln: Ein junger Mann soll am Samstagabend mehrfach angegriffen worden sein. Unter anderem soll ihm jemand eine Bierflasche ins Gesicht geworfen haben.

» Abendzeitung über Munich Kyiv Queer: Wie aus Flüchtlingshilfe Freundschaft wird

Munich Kyiv Queer sammelt Spenden und bietet Flüchtlingen aus der Ukraine private Unterkünfte. Die AZ war zu Besuch bei Anja, die eine Ukrainerin bei sich aufgenommen hat

» Süddeutsche.de-Video: Wettrennen – Auf hohen Hacken durch die Pride Week

In Madrid sind – so ist es Tradition – Teilnehmende zum Stiletto-Lauf über Kopfsteinpflaster angetreten. Viele der Wettläufer befestigten die hohen Schuhe mit Klebeband an ihren Fesseln, um möglichst unfallfrei ins Ziel zu kommen.

» Augsburger Allgemeine: CSU und Grüne wollen in Augsburg eine Anlaufstelle für Queere schaffen

Jüngere Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind, sollen beraten werden. Der Punkt steht im Koalitionspapier der Augsburger Stadtregierung.

» SRF: Überraschung! Diese Horrorfilme sind eigentlich queer

"Scream Queer" heisst eine Retrospektive am NIFFF. Einige der LGBTQ-Filme erstaunen selbst eingefleischte Horror-Fans.

