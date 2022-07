Ausgewählter Artikel:

"Es ist kompliziert" – so kann man gut und gerne den Beziehungsstatus zwischen der queeren Community und der Polizei bezeichnen. Kein Wunder: die Polizei hat über Jahrzehnte v.a. schwule und bisexuelle Männer in Deutschland strafrechtlich verfolgt. Aber wie ist es, als queere:r Polizist:in zu arbeiten? Das finden wir mit einer lesbischen Beamtin und einem trans* Polizisten heraus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

» FAZ: Queere Szene fürchtet weitere Übergriffe

Nach queerfeindlichen Attacken sind aus der Szene Forderungen nach mehr Kameras und Polizei zu hören. In der Frankfurter Stadtpolitik gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen.

» Berliner Zeitung: Die erste Miss Universe Bhutan – Eine Stimme für die LGBTIQ-Community

Sie ist nicht nur die erste Teilnehmerin an dem Schönheitswettbewerb, sondern auch die erste offen lesbisch lebende Frau Bhutans. Die 23-jährige Tashi Choden.

» derStandard.at: Schwuler Asylwerber, negativer Bescheid – Kritik an Entscheiden des BVwG-Vizepräsidenten

Ein schwuler Asylwerber aus Bangladesch und eine brisante Personalie zeigen, wie einzelne Richter am Bundesverwaltungsgericht ständige Rechtsprechung unterlaufen

» FR: Queere Community in Frankfurt – "Wir brauchen hier Polizei"

Nach den zunehmenden homophoben Angriffen in der Frankfurter Innenstadt gibt es Forderungen von Betroffenen und aus der Politik. CDU-Fraktionsvorsitzender Nils Kößler tauscht sich wenige Tage vor dem CSD in Frankfurt mit Betroffenen aus, um Lösungen zu finden.

» Deutschlandfunk Kultur: Nur wenige Homosexuelle sind entschädigt worden

Vor fünf Jahren verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, nach dem schwule Männer eine Entschädigung beantragen konnten, die nach Paragraf 175 verurteilt wurden. Von mehreren Tausend Berechtigten haben nur 249 eine Entschädigung erhalten. Warum so wenige?

12. Juli 2022

» Hellweger Anzeiger: Bin ich Teil der LGBTQIA*-Community – und wie fühlt sich das an?

Christopher Filipecki berichtet regelmäßig über die Themen Wohlbefinden und Psyche. Heute zeigt er in seiner Kolumne das Spektrum sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten auf.

» Berliner Zeitung: Daddy, Bär, Otter – Glossar zu den Typen der Schwulenszene

Was im Gay-Jargon Bär bedeutet, können Sie erahnen. Aber kennen Sie auch Cubs und Puppys, Otter und Gabis? Eine kleine Einführung in die Szene.

» Stuttgarter Nachrichten: Der Kampf für die Vielfalt reicht bis Bukarest

Bevor der Stuttgarter CSD am 15. Juli mit dem Empfang im Rathaus startet, ist eine Delegation nach Bukarest gereist, um Solidarität zu unterstreichen. CSD-Sprecher Detlef Raasch berichtet aus Rumänien – und CSD-DJ Dimitri über sein Comeback.

» Neue Presse über ersten CSD in Coburg: Ein Fest für alle, die anders sind

Zum ersten Mal findet auch in der Vestestadt ein Umzug statt. Ziel ist es, die queere Community sichtbar zu machen.

» MEEDIA: "Wir haben ein Problem mit der Berichterstattung über trans Personen"

Es wird viel zum Thema Transgender berichtet und vor allem kommentiert. Wie sehen trans Personen selbst die Debatte in den Medien? Darüber schreibt Io Görz, Chefredakteur*in bei infranken.de und

11. Juli 2022

» Spiegel-Interview: Warum steigt die Zahl junger Transpersonen, Herr Herrn?

Vor 100 Jahren kartierte Magnus Hirschfeld die sexuelle Artenvielfalt Berlins. Der Sozialwissenschaftler Rainer Herrn sagt, was wir daraus für heute lernen können – und fragt sich, was mit Alice Schwarzer los ist.

» Tagesspiegel-Nachruf auf DDR-Lesbenaktivisin Bettina Dziggel: "Ich verneige mich"

Bettina Dziggel war maßgeblich an der Emanzipationsbewegung der Homosexuellen in der DDR beteiligt. So war sie Mitbegründerin des Arbeitskreises Lesben in der Kirche. Jetzt ist sie mit 61 Jahren gestorben.

» Südkurier: Ganz schön schick, Herr Burchardt: Der OB tritt beim CSD in Konstanz in Stöckelschuhen auf

Viele Menschen feierten beim CSD im Konstanzer Stadtgarten. Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt war vor Ort und das mit passenden Schuhen. Bilder und Videos davon wurden in den sozialen Netzwerken verbreitet.

» B.Z. über Jan-Henrik Scheper-Stuke und seinen Vater: "Schwulsein hatte in seinem Kosmos keinen Platz"

Ausgesprochen hat sein Vater das Wort schwul bis heute nicht. Aber zumindest weiß der Patriarch jetzt, dass sein Sohn Männer liebt. Doch bis dahin musste Berlins Krawatten-König, Jan-Henrik Scheper-Stuke, tatsächlich 40 Jahre alt werden.

10. Juli 2022

» Sonntagsblatt: Rummelsberger Diakonie über Sponsoring für CSD Nürnberg – "Sind Vielfalt aus christlichem Auftrag verpflichtet"

Ende Januar hat die Rummelsberger Diakonie bekanntgegeben, Sponsor für den Christopher Street Day (CSD) in Nürnberg zu werden. Das fanden nicht alle gut. Vorstand Tobias Gaydoul erklärt im Interview, warum die Diakonie nach wie vor zu der Entscheidung steht und wie sie mit Kritik umgeht.

» Kieler Nachrichten: So lief der Christopher Street Day in Kiel

Der Christopher Street Day hat auch im Norden eine breite Basis. Am Sonnabend kamen Tausende am Bootshafen in der Kieler Innenstadt zusammen und feierten. Gleichstellungsministerin Aminata Touré (Grüne) gab dabei ein Versprechen ab.

09. Juli 2022

» Süddeutsche.de interviewt Aufklärer zu LGBTIQ*-Themen: "Menschen Mitte 50 haben da eher Schwierigkeiten"

Homo, bi, trans*, inter*, nicht-binär was bedeutet das alles eigentlich? Student Benedict Gruber möchte die Begriffe erklären.

» Merkurist über Homophobie-Vorwurf: Wie ein Anwalt die Lage bewertet

Zwei Frauen erheben in einem Instagram-Video schwere Vorwürfe gegen einen Mainzer Hotelier – darunter Homophobie. Es steht Aussage gegen Aussage. Wir haben einen Anwalt gefragt, wie er die wichtigsten Fragen in diesem Fall einschätzt.