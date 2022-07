Ausgewählter Artikel:

» (15.07.2022) Legal Tribune Online: Wann wird aus einer neu­tralen Bezeich­nung eine Belei­di­gung?

Das Recht will Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen und religiöse Gruppen schützen. Rechtsanwalt Dr. René Rosenau geht der Frage nach, wann "schwul", "Jude" oder "behindert" dennoch eine Beleidigung sein kann.

15. Juli 2022

» Deutsche Welle: Der offen schwule Imam

Ludovic-Mohamed Zahed ist Korangelehrter, Vorbeter – und schwul. Er plädiert für mehr Offenheit seines Glaubens gegenüber Homosexuellen. Den Traditionalisten in Marseille, wo er lebt, ist er damit ein Dorn im Auge.

» WDR: Hype um Tanzeinlage beim CSD – "Um das Video zu verstehen, muss man Polizistin in Köln sein"

Das Video ihrer Tanzeinlage am Rande des Christopher Street Days in Köln wurde im Internet viel diskutiert. Trotzdem bereut die Polizeibeamtin Özlem Yagmur den viralen Hit nicht.

» SWR: Queere Beamte fordern mehr Sensibilität bei der Polizei

Seit Mitte der 90er Jahre treffen sich queere Polizisten, um sich auszutauschen – in dieser Woche erstmals in Rheinland-Pfalz. Bei der Tagung in Trier geht es vor allem um die Wissensvermittlung innerhalb der Polizei.

14. Juli 2022

» Abendzeitung interviewt Münchner Selbsthilfegruppe für spätes Coming-out: "Viele haben immer noch Angst"

Viele Männer bekennen sich erst spät zu ihrem Schwulsein. Für sie bietet Thomas Fraunholz eine Selbsthilfegruppe an. Im AZ-Interview erklärt er, warum.

» Stuttgarter Nachrichten: Queer, Sex und Gender – was heißt was?

In Anlehnung an die Gender-Debatte an der Humboldt-Universität Berlin erklären wir die Begrifflichkeiten, die bei der Diskussion am häufigsten genannt werden.

» OK! Magazin über Bernd Clüver: Homosexuellen-Skandal in den 70ern

Mit "Der Junge mit der Mundharmonika" stürmte Bernd Clüver (?63) in den 1970er-Jahren über Nacht die Charts. Auf einmal war der angehende Schlagerstar in ganz Deutschland bekannt. Seine weitere Karriere sollte sowohl von Höhnen als auch Tiefen gesäumt sein. Die wohl bekannteste Geschichte, welche man mit dem Sänger verbindet, ist jene um seinen Song "Mike und sein Freund", welche zu einem wahren Skandal führte.

» BR24 über Teenstar: Sexualpädagogik-Kurs an Grundschule – Darum wurde er abgebrochen

Vergangene Woche haben das Schulamt Regensburg und das Kultusministerium einen Sexualpädagogik-Kurs an einer Grundschule abgebrochen. Eltern hatten sich über diskriminierende Inhalte beklagt. Aber die Begründungen der Behörden werfen neue Fragen auf. S.a.: Bayern schmeißt Teenstar aus Grundschule (09.07.2022)

» hessenschau interviewt Dragqueen Electra Pain zum CSD: "Wir können uns in Frankfurt nicht sicher sein"

Auch im Jahr 2022 sind Demos für die Akzeptanz von Menschen aus der schwul-lesbischen und queeren Szene noch nötig, findet Dragqueen Electra Pain. Sie beklagt zunehmende homophobe Angriffe.

» taz: Transfeindlichkeit an Universität – Angst vor Meinungsfreiheit

Nach der Absage eines umstrittenen Gendervortrags findet an der Berliner Humboldt-Universität eine Diskussionsrunde statt – leider zum falschen Thema.

» Nintendo-Online: Nintendo erkennt gleichgeschlechtliche Partnerschaften von Mitarbeiter*innen an

Nintendo hat gestern den diesjährigen Corporate Social Responsibility Bericht veröffentlicht. Der Bericht unterteilt sich in die vier Bereiche Verbraucher, Lieferkette, Mitarbeiter und Umwelt und enthält Verpflichtungen und Ziele, die sich das Unternehmen selbst auferlegt. Der diesjährige Bericht enthielt wenig neues, bis auf einen Abschnitt, der nun für große Aufmerksamkeit sorgt.

» Deutsche Welle: CSD, Pride und Regenbogenfahne – LGBTQI in Deutschland

Wie leben queere Menschen in Deutschland und was muss noch besser werden? Rachel Stewart fragt nach – und wirft einen Blick in die deutsche Geschichte.

» Sonntagsblatt: Wie Christ*innen über das Selbstbestimmungsgesetz denken

Die Änderung des Geschlechts im Pass ist bislang ein langwieriges Prozedere, das von Transsexuellen als entwürdigend empfunden wird. Die Bundesregierung will das ändern. Eine Umfrage zeigt, wie Christ*innen dazu stehen.

» Frankfurter Neue Presse: Queer in Frankfurt – "Zum CSD gehe ich nicht, ich habe Angst"

Angriffe auf die queere Community nehmen in Frankfurt zu. Politiker und Betroffene suchen jetzt nach Lösungen.

13. Juli 2022

» FAZ: Queere Szene fürchtet weitere Übergriffe

Nach queerfeindlichen Attacken sind aus der Szene Forderungen nach mehr Kameras und Polizei zu hören. In der Frankfurter Stadtpolitik gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen.

» Berliner Zeitung: Die erste Miss Universe Bhutan – Eine Stimme für die LGBTIQ-Community

Sie ist nicht nur die erste Teilnehmerin an dem Schönheitswettbewerb, sondern auch die erste offen lesbisch lebende Frau Bhutans. Die 23-jährige Tashi Choden.