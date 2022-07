Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juli 2022

» netzpolitik.org: Kann Hetenfeindlichkeit enthalten – Phrasendrescher

#LoveisLove! Solche Solidaritätserklärungen machen unseren Kolumnisten Jascha Urbach sauer. Strukturelle Queerfeindlichkeit lässt sich nicht mit Phrasen aus den Köpfen dreschen. Und Liebe ist eben längst noch nicht Liebe, sonst müssten wir ja nicht drüber reden.

» RTL: Sie wurde als Junge geboren – nun feiert Ella (8) ihre Transgender-Party

Als Ella sechs Jahre alt ist, weiß sie: Sie ist anders. Sie fühlt sich als Mädchen und nicht als Junge. Jetzt hat sie ihre Transidentität richtig fett gefeiert!

» TAG24: Schrill, bunt und friedlich – 20.000 Menschen feiern Abschluss des CSD in Leipzig

Der Christopher Street Day (CSD) in Leipzig hat am Samstag seinen bunten Höhepunkt erreicht.

» Süddeutsche.de über CSD in München: Fanal für die Solidarität

Der Christopher Street Day ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder auf die Straße zurückgekehrt. So viele Menschen wie an diesem Samstag nahmen wohl noch nie teil

» FAZ über CSD in Frankfurt: "Wir werden uns nie wieder unsichtbar machen lassen"

Vom Balkon des Frankfurter Rathauses Römer weht die Regenbogenfahne. Im 30. Jahr feiern queere Menschen den Christopher Street Day am Main. Ihr Anliegen: Der Kampf für Akzeptanz und gegen Diskriminierung und Gewalt.

» Tagesspiegel: Lesbisch-Schwules Stadtfest startet in Berlin-Schöneberg

In Schöneberg findet nach zwei Jahren Pause wieder das Lesbisch-Schwule Stadtfest statt. Ein Besuch bei Europas größtem queeren Straßenfest.

16. Juli 2022

» tz interviewt Thomas Hitzlsperger: "Wieso haben sich immer noch so wenige Ex-Fußballer geoutet?"

Thomas Hitzlsperger hat sich als erster prominenter Ex-Fußballer Deutschlands geoutet. Das ist einige Jahre her – im Interview spricht er über sein Coming-out.

» MOPO über Facebook-Foto: FDP-Politiker mit krudem Transgender-Vergleich

Während seine Partei in der Ampel-Koalition auf Bundesebene am Selbstbestimmungsgesetz arbeitet, mit dem das Leben für trans- und intergeschlechtliche Menschen verbessert und das Transsexuellengesetz abgelöst werden soll, schreibt FDP-Mann Wieland Schinnenburg in Hamburg transfeindliche Facebook-Postings.

» Domradio: US-Bischöfe akzeptieren lesbische Frau als Pflegemutter

Die US-Bischofskonferenz akzeptiert eine lesbische Frau als Pflegemutter in einem von einer katholischen Organisation geführtem Programm. Bedingung: Sie ist alleinerziehend.

» BR24: Weder Mann noch Frau – Jona und Cat sind nicht-binär

Nicht-binäre Personen definieren sich nicht oder nicht eindeutig mit ihrem zugeordneten Geschlecht. So auch die Studierenden Jona und Cat aus Würzburg. Die beiden erklären, warum es wichtig ist, mehr über Geschlechteridentität zu erfahren.

» Deutschlandfunk Nova: Marcel hat auf Volks- und Schützenfesten homophobe Anfeindungen erlebt

Nicht das anzuziehen, was man gerne tragen möchte und sich anders zu geben, als man sich fühlt: Das hat Marcel in seiner Jugend auf Volksfesten getan.

15. Juli 2022

» Legal Tribune Online: Wann wird aus einer neu­tralen Bezeich­nung eine Belei­di­gung?

Das Recht will Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen und religiöse Gruppen schützen. Rechtsanwalt Dr. René Rosenau geht der Frage nach, wann "schwul", "Jude" oder "behindert" dennoch eine Beleidigung sein kann.

» Deutsche Welle: Der offen schwule Imam

Ludovic-Mohamed Zahed ist Korangelehrter, Vorbeter – und schwul. Er plädiert für mehr Offenheit seines Glaubens gegenüber Homosexuellen. Den Traditionalisten in Marseille, wo er lebt, ist er damit ein Dorn im Auge.

» WDR: Hype um Tanzeinlage beim CSD – "Um das Video zu verstehen, muss man Polizistin in Köln sein"

Das Video ihrer Tanzeinlage am Rande des Christopher Street Days in Köln wurde im Internet viel diskutiert. Trotzdem bereut die Polizeibeamtin Özlem Yagmur den viralen Hit nicht.

» SWR: Queere Beamte fordern mehr Sensibilität bei der Polizei

Seit Mitte der 90er Jahre treffen sich queere Polizisten, um sich auszutauschen – in dieser Woche erstmals in Rheinland-Pfalz. Bei der Tagung in Trier geht es vor allem um die Wissensvermittlung innerhalb der Polizei.

14. Juli 2022

» Abendzeitung interviewt Münchner Selbsthilfegruppe für spätes Coming-out: "Viele haben immer noch Angst"

Viele Männer bekennen sich erst spät zu ihrem Schwulsein. Für sie bietet Thomas Fraunholz eine Selbsthilfegruppe an. Im AZ-Interview erklärt er, warum.

» Stuttgarter Nachrichten: Queer, Sex und Gender – was heißt was?

In Anlehnung an die Gender-Debatte an der Humboldt-Universität Berlin erklären wir die Begrifflichkeiten, die bei der Diskussion am häufigsten genannt werden.

» OK! Magazin über Bernd Clüver: Homosexuellen-Skandal in den 70ern

Mit "Der Junge mit der Mundharmonika" stürmte Bernd Clüver (?63) in den 1970er-Jahren über Nacht die Charts. Auf einmal war der angehende Schlagerstar in ganz Deutschland bekannt. Seine weitere Karriere sollte sowohl von Höhnen als auch Tiefen gesäumt sein. Die wohl bekannteste Geschichte, welche man mit dem Sänger verbindet, ist jene um seinen Song "Mike und sein Freund", welche zu einem wahren Skandal führte.

» BR24 über Teenstar: Sexualpädagogik-Kurs an Grundschule – Darum wurde er abgebrochen

Vergangene Woche haben das Schulamt Regensburg und das Kultusministerium einen Sexualpädagogik-Kurs an einer Grundschule abgebrochen. Eltern hatten sich über diskriminierende Inhalte beklagt. Aber die Begründungen der Behörden werfen neue Fragen auf. S.a.: Bayern schmeißt Teenstar aus Grundschule (09.07.2022)

» hessenschau interviewt Dragqueen Electra Pain zum CSD: "Wir können uns in Frankfurt nicht sicher sein"

Auch im Jahr 2022 sind Demos für die Akzeptanz von Menschen aus der schwul-lesbischen und queeren Szene noch nötig, findet Dragqueen Electra Pain. Sie beklagt zunehmende homophobe Angriffe.