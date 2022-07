Ausgewählter Artikel:

» (20.07.2022) radioeins: Was tun gegen und wie reagieren bei Homophobie?

Vor fünf Jahren beschloss der Bundestag die Ehe für alle. Vergangenen Juni wurde ein Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Gleichgeschlechtliche Paare und queere Menschen werden aber weiterhin diskriminiert. Unsere Reporterin Nigjar Marduchaeva hat sich erkundigt, wie man damit im Alltag umgehen kann. Wie kann man reagieren, wenn Menschen sich homophob verhalten?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juli 2022

» Die Zeit interviewt Ferda Ataman: "Ich bin längst nicht so 'woke', wie viele denken"

Ein Gespräch mit der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman über Heimat, gelöschte Tweets und goldene Kartoffeln

» TAG24: Wolle Förster klärt auf – So schwul war die DDR

Im ZDF geht es Ende des Jahres oder Anfang 2023 um Liebe und Sexualität in Ost und West. Dafür wurde auch der Dresdner Unternehmer Wolle Förster interviewt.

» BR.de: Wieso Transpersonen so gehasst werden

Menschen, die ihr Geschlecht ändern, schlägt eine Welle der Verachtung und der Gewalt entgegen. Besonders die Transfrauen werden als Bedrohung angesehen.

» hpd: Lesbische Muslimas beleidigen religiöse Gefühle

Die Western University im kanadischen London feierte den Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie mit einem Post auf Instagram. Auf dem Bild waren auch zwei Muslimas zu sehen, die sich küssen möchten. Das sorgte für Proteste der islamischen Community. Die Universität löschte das Bild was queeren Mitarbeiter*innen missfiel. Ein Fall aus Kanada, der einen Konflikt offenbart zwischen Toleranz gegenüber Religion und Toleranz an sich.

» RTL über "Queer Eye"-Star Jonathan Van Ness: Isaac Hanson war sein großer Schwarm

Der Prominente enthüllte, dass er sich damals vorstellte, dass das erste Mädchen, das er küsste, Isaac Hanson sei.

19. Juli 2022

» Berliner Zeitung: Wir Schwule sind euch egal – Berlin versagt im Umgang mit den Affenpocken

Unser Autor lebt schwul und promiskuitiv. Der Umgang der Berliner Regierung mit der Affenpocken-Krise beschwört bei ihm vergangene Traumata wieder herauf.

» Spiegel über Islamismus und Schwule: Die mörderische Verteidigung der Männlichkeit

Was steckt hinter dem Schwulenhass unter Islamisten? Es ist die Verachtung für Männer, die ihre Maskulinität aufgeben.

Bezahltes Abo erforderlich

» inforadio: Schwule Enten, lesbische Giraffen – Diversität im Tierreich

Mit dem Christopher Street Day geht am Samstag in Berlin der Pride Month zu Ende. Gleichgeschlechtliche Liebe oder queere Lebensformen – was in der menschlichen Gesellschaft immer noch zum Teil heftig diskutiert wird, ist in der Tierwelt Alltag. Warum uns bei der Diversität viele Tiere etwas voraus haben.

» Express: Homophobe Attacke gegen Ex-"Prince Charming"-Kandidat – "Wünsche ich niemandem"

Widerlicher Vorfall! Reality-Star und Influencer Martin Angelo, unter anderem bekannt aus der schwulen Datingshow Prince Charming (RTL+), wurde Opfer von verbaler queer-feindlicher Gewalt.

» wil24: "Predigt" gegen Homosexuelle führt vor Gericht

Weil er Homosexuelle als "minderwertig" bezeichnete, muss sich ein 63-jähriger Lehrer Ende Monat vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten.

» Oberhessische Presse interviewt Leiter des Marburger "Queer & friends-Café": Offen für Vielfalt

Der Raum, den wir betreten, ist geschmückt mit bunten Flaggen. Überall stehen Sofas um Tische herum, Leute sitzen dort und unterhalten sich. An der Theke kann man etwas trinken, aus Lautsprechern hört man Musik. Wir befinden uns im "Queer & friends-Café", das im Jugendhaus Compass in der Deutschhausstraße regelmäßig einen Treffpunkt für queere Jugendliche und junge Erwachsene anbietet.

18. Juli 2022

» taz interviewt Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky: "Geschlecht ist vieldimensional"

Über Transgeschlechtlichkeit wird stark gestritten. Das hat auch mit einem Unbehagen über die Moderne zu tun, sagt die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky.

» Zürichsee-Zeitung: Die geheime Sprache der Transsexuellen wird lauter

Mit Pajubá wurde ursprünglich die Polizei genarrt. Heute ist sie zu einem Markenzeichen der LGBTQ-Community geworden. Das freut Linguisten und nervt Präsident Bolsonaro.

» Abendzeitung: Repression gegen schwule Szene – KVR will Gauweilers Zeit aufarbeiten

Die neue Referentin kündigt an, die Repression gegen die schwule Szene der 80er untersuchen lassen zu wollen.

» katholisch.de kommentiert: Katholiken beim CSD – eine buchstäblich notwendige Tat

Noch nie hätten katholische Menschen so offen und zahlreich beim Christopher Street Day mitgemacht wie zuletzt, beobachtet Matthias Drobinski. Sie hätten dabei etwas im Wortsinn Notwendiges getan: gezeigt, dass katholisch und queer zusammengingen.

» Berliner Zeitung: Zwischen Affenpocken und Peniskerzen – Das Straßenfest in Schöneberg

Das Lesbisch-schwule Stadtfest wird 30 Jahre alt und musste zwei Jahre aussetzen. Ein Bericht.

» Frankfurter Rundschau: "Dieser CSD ist politischer denn je!"

Nach vermehrten gewalttätigen Angriffen in der Frankfurter Innenstadt fordert die queere Community einen besseren Schutz in Notsituationen und eine politische Gleichbehandlung

» Volksfreund über Trierer CSD: Bunt, zahlreich, laut und selbstbestimmt

Der Christopher Street Day in Trier hatte das Motto: Strong for everyone. Er endete am Samstag mit einem Demonstartionszug durch die Innenstadt und viel Bühnenprogramm.

» Die Zeit spricht mit Sven Lehmann über Selbstbestimmungsgesetz: "Das ist eine ganz existenzielle Persönlichkeitsfrage"

Der Großteil der Menschen sei nicht transfeindlich, glaubt der Queerbeauftragte. Ein Gespräch über Identitäten und mögliche Gefahren im neuen Selbstbestimmungsgesetz