Ausgewählter Artikel:

» (21.07.2022) Volksverpetzer: Wie ein rechtsradikales Netzwerk Feministinnen für den Faschismus rekrutiert

Eine ungewöhnliche Allianz breitet sich aus: Feminist:innen und Faschist:innen machen gemeinsame Sache. Wie ist das möglich? Wo ist der gemeinsame Nenner? Die Recherche führt quer über den Atlantik und zurück nach Deutschland. Sie führt über Öko-Terrorist:innen, zu russischen Oligarchen, deutschen Adelsfamilien, prominenten Feminist:innen und ins Querdenken-Milieu. Und damit sind nicht mal alle Verzweigungen abgedeckt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juli 2022

» Berliner Zeitung über queeren Empfang im Abgeordnetenhaus: Beschwingt-träge aber politisch wichtig

Der queere Empfang zur Pride Week geriet zu einem Stehrumchen mit Sekt, Wasser und Torte. Doch es wurde auch an den langen Kampf um Gleichberechtigung erinnert.

» Tagesspiegel: Mehr queerfeindliche Delikte als die Kriminalstatistik ausweist

In Berlin werden queerfeindliche Delikte öfter angezeigt als andernorts. Trans- und homophobe Täter werden zudem wie bundesweit auch öfter verurteilt.

» rbb24: Teenie-Euphorie und Regenbogenfahnen – das Phänomen Harry Styles

Etwa 15.000 kreischende Fans jubeln Popstar Harry Styles in Berlin zu. Der 28-Jährige spielt vor ausverkauftem Publikum ein lautes und buntes Konzert. Doch es ist nicht seine Musik, die den jungen Briten zur Ikone einer ganzen Generation macht.

» Allgemeine Zeitung: Fünf Jahre Ehe für alle – wie geht es Paaren in Mainz?

Seit fünf Jahren dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Was hat sich seitdem verändert? Zwei Paare aus Mainz erzählen von Hochzeiten, Diskriminierung und ihren Wünschen.

20. Juli 2022

» Die Zeit interviewt Ferda Ataman: "Ich bin längst nicht so 'woke', wie viele denken"

Ein Gespräch mit der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman über Heimat, gelöschte Tweets und goldene Kartoffeln

» TAG24: Wolle Förster klärt auf – So schwul war die DDR

Im ZDF geht es Ende des Jahres oder Anfang 2023 um Liebe und Sexualität in Ost und West. Dafür wurde auch der Dresdner Unternehmer Wolle Förster interviewt.

» BR.de: Wieso Transpersonen so gehasst werden

Menschen, die ihr Geschlecht ändern, schlägt eine Welle der Verachtung und der Gewalt entgegen. Besonders die Transfrauen werden als Bedrohung angesehen.

» radioeins: Was tun gegen und wie reagieren bei Homophobie?

Vor fünf Jahren beschloss der Bundestag die Ehe für alle. Vergangenen Juni wurde ein Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Gleichgeschlechtliche Paare und queere Menschen werden aber weiterhin diskriminiert. Unsere Reporterin Nigjar Marduchaeva hat sich erkundigt, wie man damit im Alltag umgehen kann. Wie kann man reagieren, wenn Menschen sich homophob verhalten?

» hpd: Lesbische Muslimas beleidigen religiöse Gefühle

Die Western University im kanadischen London feierte den Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie mit einem Post auf Instagram. Auf dem Bild waren auch zwei Muslimas zu sehen, die sich küssen möchten. Das sorgte für Proteste der islamischen Community. Die Universität löschte das Bild was queeren Mitarbeiter*innen missfiel. Ein Fall aus Kanada, der einen Konflikt offenbart zwischen Toleranz gegenüber Religion und Toleranz an sich.

» RTL über "Queer Eye"-Star Jonathan Van Ness: Isaac Hanson war sein großer Schwarm

Der Prominente enthüllte, dass er sich damals vorstellte, dass das erste Mädchen, das er küsste, Isaac Hanson sei.

19. Juli 2022

» Berliner Zeitung: Wir Schwule sind euch egal – Berlin versagt im Umgang mit den Affenpocken

Unser Autor lebt schwul und promiskuitiv. Der Umgang der Berliner Regierung mit der Affenpocken-Krise beschwört bei ihm vergangene Traumata wieder herauf.

» Spiegel über Islamismus und Schwule: Die mörderische Verteidigung der Männlichkeit

Was steckt hinter dem Schwulenhass unter Islamisten? Es ist die Verachtung für Männer, die ihre Maskulinität aufgeben.

Bezahltes Abo erforderlich

» inforadio: Schwule Enten, lesbische Giraffen – Diversität im Tierreich

Mit dem Christopher Street Day geht am Samstag in Berlin der Pride Month zu Ende. Gleichgeschlechtliche Liebe oder queere Lebensformen – was in der menschlichen Gesellschaft immer noch zum Teil heftig diskutiert wird, ist in der Tierwelt Alltag. Warum uns bei der Diversität viele Tiere etwas voraus haben.

» Express: Homophobe Attacke gegen Ex-"Prince Charming"-Kandidat – "Wünsche ich niemandem"

Widerlicher Vorfall! Reality-Star und Influencer Martin Angelo, unter anderem bekannt aus der schwulen Datingshow Prince Charming (RTL+), wurde Opfer von verbaler queer-feindlicher Gewalt.

» wil24: "Predigt" gegen Homosexuelle führt vor Gericht

Weil er Homosexuelle als "minderwertig" bezeichnete, muss sich ein 63-jähriger Lehrer Ende Monat vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten.

» Oberhessische Presse interviewt Leiter des Marburger "Queer & friends-Café": Offen für Vielfalt

Der Raum, den wir betreten, ist geschmückt mit bunten Flaggen. Überall stehen Sofas um Tische herum, Leute sitzen dort und unterhalten sich. An der Theke kann man etwas trinken, aus Lautsprechern hört man Musik. Wir befinden uns im "Queer & friends-Café", das im Jugendhaus Compass in der Deutschhausstraße regelmäßig einen Treffpunkt für queere Jugendliche und junge Erwachsene anbietet.

18. Juli 2022

» taz interviewt Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky: "Geschlecht ist vieldimensional"

Über Transgeschlechtlichkeit wird stark gestritten. Das hat auch mit einem Unbehagen über die Moderne zu tun, sagt die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky.

» Zürichsee-Zeitung: Die geheime Sprache der Transsexuellen wird lauter

Mit Pajubá wurde ursprünglich die Polizei genarrt. Heute ist sie zu einem Markenzeichen der LGBTQ-Community geworden. Das freut Linguisten und nervt Präsident Bolsonaro.

» Abendzeitung: Repression gegen schwule Szene – KVR will Gauweilers Zeit aufarbeiten

Die neue Referentin kündigt an, die Repression gegen die schwule Szene der 80er untersuchen lassen zu wollen.