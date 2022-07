Ausgewählter Artikel:

» (23.07.2022) jetzt: "Als queerer muslimischer Mensch fühlt man sich oft heimatlos"

Ademir Karamehmedovic ist Organisator der vermutlich ersten queer-muslimischen Gruppe die auf einem deutschen Christopher Street Day läuft.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juli 2022

» taz zum CSD in Berlin: Du bist nicht allein

CSD und Pride-Paraden sind heute Megapartys mit Spaßgarantie. Und sie bleiben Orte für Selbstfindung auch auf dem Weg vom Dorf in die Großstadt.

» SWR: Miteinander für mehr Vielfalt – Der SWR im Dialog mit der LGBTIQ+-Community

Sich austauschen und vernetzen, sich gegenseitig verstehen lernen: Das war das Ziel des Online-Events "Queer trifft SWR". Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Geschichten aus der LGBTIQ+-Community, über queere Menschen und geschlechtliche und sexuelle Vielfalt der SWR erzählen sollte. Ganz entscheidend dabei: Wie arbeitet der SWR eigentlich, welche Themen setzt er und warum? Wichtige Fragen, aus denen ein wertvoller Dialog entstanden ist.

» Frankfurter Rundschau: "Wird Hormontherapie geblockt, geraten trans* Jugendliche in Panik"

Mit welchen Problemen haben trans Jugendliche zu kämpfen? Interview mit Petra Weitzel, der Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Transidentität.

» Tagesspiegel: CSD-Vorständin will mehr Sichtbarkeit für queere Forderungen

Monique King sitzt im Vorstand des CSD-Vereins. Im Interview spricht sie über das diesjährige Fokusthema mentale Gesundheit und die Rolle des Ukraine-Krieges.

» Tagesspiegel über Dyke* March Berlin: "Community hört bei dem Wort Lesbe für mich nicht auf"

Manuela Kay, Mitorganisatorin des Dyke* March, hat sich auf der Demonstration für mehr Sichtbarkeit von Lesben auch für Solidarität mit trans Personen ausgesprochen. Hier unser Videobericht von der Demo.

» Deutschlandfunk Kultur: DJ Leopold über queere Emanzipation – Enge Verbindung zu Black Music und der Black Community

DJ Leopold tritt beim Christopher Street Day in Berlin in High Heels auf und will dabei auch ein paar politische Worte loswerden. Leopolds Überzeugung ist es, dass der Soundtrack der queeren Emanzipation von schwarzen Frauen geprägt ist.

» Nau über Alisha Lehmann: lesbische Beziehung wurde "nicht akzeptiert"

Alisha Lehmann spricht in einem Video über Hass im Internet. Ihre Beziehung zu Nati-Kollegin Ramona Bachmann sei "nicht akzeptiert" worden.

» Domradio: Bistum Limburg bewertet Thema Homosexualität neu

Das Bistum Limburg befindet sich nach Angaben von Bistumsverantwortlichen in einem Prozess der grundlegenden Neubewertung von Homosexualität. Dabei sei die Diözese "gewaltig vorangeschritten – weiter als ich je gedacht habe".

22. Juli 2022

» taz über Rechte und Teilhabe von trans Menschen: Bio schwänzen ist erlaubt

Wie wichtig ist biologisches Wissen in der aktuellen Genderdebatte? Gar nicht so, denn es geht mehr um die soziale Frage, findet unser Autor.

» laumat.at über homophobe Schmierereien: Größere Serie an religiös motivierten Sachbeschädigungen in Oberösterreich

Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen wurde in den letzten Tagen in mehreren Regionen Oberösterreichs gesichtet.

» BuzzFeed.News: Queere Community streitet um Regenbogenflagge als LGBTQIA+-Symbol – Muss eine neue her?

Die Regenbogenflagge steht seit Jahrzehnten für die queere Community. Nun ist ein Streit entbrannt, wie das LGBTQIA+-Symbol denn nun genau aussehen.

» rbb24 über "Dyke* March" in Berlin: "Es ist das lesbische Ausrufezeichen am CSD-Wochenende"

Während es in Berlin viele Bars und Partys gibt, die sich an schwule und bisexuelle Männer richten, ist das Angebot für lesbische Frauen mau. Generell bleiben lesbische Frauen in der Öffentlichkeit oft unsichtbar – mit Folgen.

» BR24: Nürnberger CSD – Durch die Augen Uschi Unsinns

Viele Jahre kämpfte der Nürnberger Stadtrat Uwe Scherzer als Polit-Dragqueen Uschi Unsinn für die Gleichstellung von Menschen aus dem queeren Spektrum. Im Februar verstarb er plötzlich. Nun gedenkt ihm der CSD-Verein in den laufenden "Pride Weeks".

» derStandard.at: Die Wiener Wurzeln der heutigen Genderdebatten

Infragestellungen traditioneller Geschlechterkategorien prägen die aktuellen Diskussionen. Vordenker solcher Dekonstruktionen gab es schon vor über 100 Jahren in Wien und Berlin

» Radio Taiwan International: Taiwanisch-Japanisches Paar gewinnt Prozess für gleichgeschlechtliche Ehe

Ein Taiwaner und sein Japanischer Partner dürfen in Taiwan offiziell heiraten. Taiwans Oberster Gerichtshof verkündete heute dieses Urteil.

» familie.de: Coming out vor der FamiliE – 7 Tipps sich zu outen

Sich outen, damit kenn sich Tommy Toalingling aus. Der erfolgreiche YouTuber hhat 7 Tipps für euer Coming out vor der Familie für euch.

21. Juli 2022

» Berliner Zeitung über queeren Empfang im Abgeordnetenhaus: Beschwingt-träge aber politisch wichtig

Der queere Empfang zur Pride Week geriet zu einem Stehrumchen mit Sekt, Wasser und Torte. Doch es wurde auch an den langen Kampf um Gleichberechtigung erinnert.

» Tagesspiegel: Mehr queerfeindliche Delikte als die Kriminalstatistik ausweist

In Berlin werden queerfeindliche Delikte öfter angezeigt als andernorts. Trans- und homophobe Täter werden zudem wie bundesweit auch öfter verurteilt.

» rbb24: Teenie-Euphorie und Regenbogenfahnen – das Phänomen Harry Styles

Etwa 15.000 kreischende Fans jubeln Popstar Harry Styles in Berlin zu. Der 28-Jährige spielt vor ausverkauftem Publikum ein lautes und buntes Konzert. Doch es ist nicht seine Musik, die den jungen Briten zur Ikone einer ganzen Generation macht.