» (26.07.2022) Radio Dreyeckland: Über Transfeindlichkeit und die Anbindung nach rechtsaußen

Der Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht an der Humboldt-Universität in Berlin schlug in klassischen wie sozialen Medien hohe Wellen. Der Vortrag zur Zweigeschlechtlichkeit, dem nachgesagt wird transfeindliche Inhalte zu transportieren, wurde aufgrund von Protesten zunächst abgesagt, fand dann jedoch unter Polizeischutz und hoher medialer Beachtung doch statt. Anklang finden Vollbrechts Thesen auch und v.a. bei konservativen und rechtsradikalen Kräften. Maurice Conrad, aktiv bei Fridays for Future, Sachbuchautor und Stadtrat in Mainz, sieht in dem Fall um Marie-Luise Vollbrecht eine Entwicklung wachsender Queerfeindlichkeit, nach dem Vorbild christlicher Fundamentalist*innen in den USA. Darüber spricht Maurice im Interview mit RDL.

26. Juli 2022

» Abendzeitung: Stinkefinger-Ausraster beim CSD – Désirée Nick legt sich mit Security an und macht Nina Queer Vorwürfe

Bei den Feiern zum CSD sollte eigentlich Diversität, ein friedliches Miteinander und gute Laune im Vordergrund stehen. Doch bei einer Veranstaltung in Berlin kam es nun zu einem Aufeinandertreffen zwischen Désirée Nick und Security-Mitarbeitern. Die Kabarettistin verteidigt ihren Ausraster gegenüber der AZ und prangert Kult-Dragqueen Nina Queer an. Was ist passiert?

» MEEDIA: Regenbogenflagge vor den Kanzleramt – Das sagt die DPA zum Fälschungsvorwurf

Hat das ZDF ein Bild zum Christopher Street Day manipuliert? "FAZ"-Korrespondent Philip Plickert macht diesen Vorwurf auf Twitter auf. Die DPA verneint das auf MEEDIA-Anfrage klar und hat einen Ratschlag für Plickert.

25. Juli 2022

» Rhein-Neckar-Zeitung: Kirche und Queer – Wenn zwei Männer sich lieben

Reinhard Brandhorst und Jürgen Klotz haben sich das Ja-Wort gegeben. Trotz aller Widerstände.

» nd-Kommentar: Regenbogenflagge hissen reicht nicht

Berlin hat ein Problem mit Queerfeindlichkeit. Egal wie groß der CSD gefeiert wird am Ende werden Menschen homophob beleidigt und angegriffen. Leider ist die Hauptstadt nicht so tolerant, wie sie gerne erscheint.

» derStandard.at: Keine Angst vor Selbstbestimmung

Ein Gesetz für den Geschlechtseintrag per Selbstauskunft, wie es in Deutschland geplant ist, braucht es auch in Österreich

» Spiegel über Druck auf Schwule und Lesben in Russland: Der zweite Krieg

Die Hetze gegen die Ukraine reicht nicht mehr. Jetzt hat der Kreml eine Kampagne gegen Lesben und Schwule losgetreten. Aber er kann sich nicht sicher sein, dass die Russen dabei mitgehen.

» Frankfurter Neue Presse: "Ich bin der erste offen schwule Rapper"

38-Jähriger legt viel Wert auf Neugier und Offenheit und begeisterte jetzt auf der Bühne der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt.

» Deutsche Welle: LGBTQ-Gemeinschaften in Nahost massiv unter Druck

LGBTQ-Gemeinschaften im Nahen Osten sehen sich steigender Repression ausgesetzt, teils auch wie im Irak von staatlicher Seite. Gay- und Queer-Aktivisten sehen dahinter teilweise auch politische Ablenkungsmanöver.

» TAG24: "Gärten des Grauens" machen Schluss – wegen Homophobie!

Der Seitenbetreiber der Facebookseite "Gärten des Grauens" mit über 114.000 Fans (!) macht Schluss – der Grund: Homophobie.

» Iceland Review: Staatsanwalt bezichtigte homosexuelle Asylbewerber der Lüge

Der stellvertretende Staatsanwalt Helgi Magnús Gunnarsson ist mit einem Facebookkommentar über Asylbewerber, die in Island aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung um Schutz bitten, negativ aufgefallen.

» t-online: In Unterwäsche beim CSD – Fans feiern Outfit von Désirée Nick

Hunderttausende Menschen nahmen am Samstag am Christopher Street Day in Berlin teil. Darunter auch Désirée Nick und die war der Hingucker der ganzen Parade.

» RND: Ärger über russischsprachiges "No War"-Plakat beim Berliner CSD

Während die Veranstalter den Berliner Christopher Street Day als vollen Erfolg verbuchen, kommt Kritik eines ukrainischen Bündnisses an einem Plakat auf. Darauf stand in russischer Sprache so viel wie Kein Krieg oder Nein zum Krieg. Doch was ist daran falsch?

» taz über CSD Berlin: Queerer Drahtseilakt

Auf dem CSD drängten sich die Massen und Musiktrucks. Die politischen Botschaften blieben bisweilen auf der Strecke.

24. Juli 2022

» Tagesspiegel-Newsblog zum CSD: 350.000 Menschen feiern queeres Leben in Berlin

Lederer: Berlin muss ein sicherer Hafen sein + Auch ukrainischer Truck im Demonstrationszug + Bundestag hisst erstmals Regenbogenflagge + Der CSD-Blog.

» t-online: Schwul am Fußballplatz – "Mache da kein Versteckspiel mehr draus"

Sven Wiedemann ist schwul. Mit der Männerdomäne Fußball kommt er klar viele andere belastet diese Diskriminierung sehr.

» FR über Russlands Kampf gegen Homosexualität: Angriffe auf LGBTQ-Bewegung häufen sich

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich die Situation für die Menschen der LGBTQ-Bewegung in Russland drastisch verschlechtert.

» Hamburger Abendblatt: "Queerer Sportverein Hamburg" als Schutzraum

Schwul, lesbisch oder nicht binär? Der Hamburger Verein Startschuss trainiert queere Sportler und ist auch Ort des Austauschs.

» radioeins interviewt Justizsenatorin: Hatecrime und Hatespeech gegen queere Menschen

96 Fahrzeuge und mindestens 80 Fußgruppen sind heute beim Berlin Pride dabei. Damit ist der 44. Christopher Street Day in Berlin eine der größten Demonstrationen seiner Geschichte. United in love vereint in Liebe lautet das Motto, das basisdemokratisch auf dem CSD Forum beschlossen wurden. Und auf diesem Forum sind auch die diesjährigen Forderungen formuliert worden.

» radioeins: Welche Probleme queere Menschen in Katar haben können

Die kommende Fußball-WM der Männer wird eine besondere, in jederlei Hinsicht. Zum ersten Mal im Winter. In Stadien, in denen die Temperatur runtergekühlt werden muss, mitten in einer globalen Energie-Krise.