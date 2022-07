Ausgewählter Artikel:

» (27.07.2022) taz über Rechte von LGBTQ+: Kritik an Klimakonferenz in Ägypten

Aktivisten fordern die Verlegung des Austragungsorts der COP27 im November, da das ägyptische Regime Menschen aus der LGBTQ+-Community verfolgt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juli 2022

» Nordkurier: Wieder Regenbogenflagge in Neubrandenburg gestohlen

Erneut ist die Regenbogenflagge am Neubrandenburger Bahnhof entwendet worden. Sie soll schnellstmöglich ersetzt werden.

» Die Zeit gegen Regenbogenflagge auf dem Bundestag: Egal welche Flagge?

Warum der Regenbogen nicht zum Bundestag passt. Ein Kommentar von Ijoma Mangold

» evangelisch.de kommentiert: Wo die bunten Fahnen wehen

Man glaubt es nicht, aber die Regenbogenflagge erhitzt nach wie vor die Gemüter. Ein Dauerthema, mit dem sich gut ablenken lässt.

» 20 Minuten: "Lesbische Untertöne" – populäre Tiktokerin in Saudiarabien verhaftet

Tala Safwan hat fünf Millionen Follower und Followerinnen auf Tiktok. Ein Clip sorgte in Saudiarabien nun für Empörung. Der jungen Frau wird vorgeworfen, "sexuell anzügliche Inhalte" gepostet zu haben.

» Merkur: Die Geschlechtervielfalt im Fokus – Benedict Gruber und Philipp Agostini sprechen über LGBTQIA und mehr

Um Geschlechtervielfalt und sexuelle Orientierung drehte sich alles bei einem Vortrag in Moosburg: Zwei junge Moosburger erklärten, was LGBTQIA ist.

» GamePro: Queere Charaktere sind keine Checkliste – Entwickler sprechen über Repräsentation in Spielen

Wir haben mit Apex Legends-Entwickler*innen darüber gesprochen, wie wichtig queere Charaktere für Spiele sind und wie gute LGBTQIA+-Repräsentation...

» Esquire: Mit Chemsex meint man Sex auf Droge. Dabei geht es nicht ums Durchhalten im Bett, sondern um weitaus tiefere Probleme

Das Phänomen Chemsex ist vor allem in der Gay-Community weit verbreitet. Die Gründe für Sex auf Drogen sind dabei viel tiefer als man meinen mag.

» Berliner Zeitung befragt Eva & Adele: "Es gibt in Berlin keine Ecken, die wir meiden"

Das Künstlerpaar Eva & Adele über Wanderungen in Berlin, ihre Lieblingsorte und darüber, dass sie an der deutschen Hauptstadt erfreulicherweise nichts nervt.

» Blick: "Ehe für alle"-Gegner fordern – Post soll Sondermarke einstampfen

Seit anfangs Juli gilt in der Schweiz die "Ehe für alle". Die Post hat dazu eigens eine Sondermarke herausgegeben. Für die Gegner ist das ein Verstoss gegen die politische Neutralität und ein Missbrauch staatlicher Mittel zu Propaganda-Zwecken. S.a.: Die Ehe für alle gilt jetzt auch in der Schweiz (01.07.2022)

» stern: US-Abgeordneter stimmt gegen Homo-Ehe — und geht anschließend auf die Hochzeit seines schwulen Sohnes

Der US-Republikaner Glenn Thompson ist gegen die Homo-Ehe zumindest was sein Verhalten im US-Kongress angeht. Bei seiner eigenen Familie sieht er das aber nicht so eng.

» junge Welt spricht mit LSVD über Affenpocken: "Ganze Schwulen-Community wurde mit Stigma belegt"

Berlin ist Hotspot für die sogenannten Affenpocken, hat aber zuwenig Impfstoff. Ein Gespräch mit Christopher Schreiber, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin/Brandenburg.

» SWR2: Affenpocken in den USA – Queere Community fühlt sich vernachlässigt

Rund 850 Menschen haben sich allein in New York mit den Affenpocken infiziert. Doch es gibt zu wenige Impftermine und Tests. Deshalb ist die queere Community gefrustet, sie fühlt sich von der Politik nicht ernst genommen.

26. Juli 2022

» TAG24 über homophobe Kommentare: DSDS-Gewinner Jan-Marten Block macht erschreckende Beobachtung bei TikTok

Der DSDS-Gewinner Jan-Marten Block hat seinen ersten CSD in Berlin miterlebt. Im Netz machte er anschließend eine erschreckende Beobachtung.

» taz über Queer sein im Kapitalismus: You can stand under my umbrella

Wer ist queer genug? Unsere Kolumnistin findet, diese Frage bringt uns nicht weiter. Denn genau so wenig kann man schön oder reich genug sein.

» Abendzeitung: Stinkefinger-Ausraster beim CSD – Désirée Nick legt sich mit Security an und macht Nina Queer Vorwürfe

Bei den Feiern zum CSD sollte eigentlich Diversität, ein friedliches Miteinander und gute Laune im Vordergrund stehen. Doch bei einer Veranstaltung in Berlin kam es nun zu einem Aufeinandertreffen zwischen Désirée Nick und Security-Mitarbeitern. Die Kabarettistin verteidigt ihren Ausraster gegenüber der AZ und prangert Kult-Dragqueen Nina Queer an. Was ist passiert?

» MEEDIA: Regenbogenflagge vor den Kanzleramt – Das sagt die DPA zum Fälschungsvorwurf

Hat das ZDF ein Bild zum Christopher Street Day manipuliert? "FAZ"-Korrespondent Philip Plickert macht diesen Vorwurf auf Twitter auf. Die DPA verneint das auf MEEDIA-Anfrage klar und hat einen Ratschlag für Plickert.

» Radio Dreyeckland: Über Transfeindlichkeit und die Anbindung nach rechtsaußen

Der Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht an der Humboldt-Universität in Berlin schlug in klassischen wie sozialen Medien hohe Wellen. Der Vortrag zur Zweigeschlechtlichkeit, dem nachgesagt wird transfeindliche Inhalte zu transportieren, wurde aufgrund von Protesten zunächst abgesagt, fand dann jedoch unter Polizeischutz und hoher medialer Beachtung doch statt. Anklang finden Vollbrechts Thesen auch und v.a. bei konservativen und rechtsradikalen Kräften. Maurice Conrad, aktiv bei Fridays for Future, Sachbuchautor und Stadtrat in Mainz, sieht in dem Fall um Marie-Luise Vollbrecht eine Entwicklung wachsender Queerfeindlichkeit, nach dem Vorbild christlicher Fundamentalist*innen in den USA. Darüber spricht Maurice im Interview mit RDL.

25. Juli 2022

» Rhein-Neckar-Zeitung: Kirche und Queer – Wenn zwei Männer sich lieben

Reinhard Brandhorst und Jürgen Klotz haben sich das Ja-Wort gegeben. Trotz aller Widerstände.

» nd-Kommentar: Regenbogenflagge hissen reicht nicht

Berlin hat ein Problem mit Queerfeindlichkeit. Egal wie groß der CSD gefeiert wird am Ende werden Menschen homophob beleidigt und angegriffen. Leider ist die Hauptstadt nicht so tolerant, wie sie gerne erscheint.