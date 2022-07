Ausgewählter Artikel:

» (28.07.2022) Frankfurter Neue Presse: Grüne Soße Festival in Frankfurt – Beleidigungen und Morddrohungen gegen Malte Anders

Wegen seiner Arbeit und seiner Homosexualität wird der Moderator des Grüne Soße Festivals in Frankfurt übelst beschimpft.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juli 2022

» kreiszeitung.de: Schützenverein hat erstmals homosexuelles Königspaar

Besonderer Tag beim Schützenfest in Neuscharrel. Zum ersten Mal regiert ein homosexuelles Königspaar die Schützinnen und Schützen der Ortschaft.

» Express: Regenbogenfamilie berichtet – So läuft das bei einer privaten Samenspende

Im neusten TikTok-Video von EXPRESS.de berichtet eine Regenbogenfamilie von ihren Erfahrungen mit privaten Samenspendern und gibt dabei einige nützliche Tipps.

» stern: Sebastian heißt auf dem Papier noch immer Gina – "Ich werde gezwungen, mich zu outen"

Sebastian kam als Gina auf die Welt. Er steht offen zu seiner Transsexualität doch er will als Mann leben und auch auf dem Papier das männliche Geschlecht attestiert bekommen.

» Merkur behauptet: CSD Stuttgart wird größer als in Berlin – "Wir sind der politischste CSD in Deutschland"

Für die CSD-Parade in Stuttgart am Samstag, 30. Juli, haben sich 100 Formationen angekündigt – das sind mehr als in Berlin.

» Main-Post: Queere Menschen noch sichtbarer machen – Kommt die LSBTIQ-Veranstaltung 'Europride' nach Würzburg?

Initiative im Würzburger Stadtrat: Die SPD will die "Europride" nach Würzburg holen und außerdem einen Preis für "Queer sein in Würzburg" ausloben.

» Frankfurter Neue Presse: Grüne Soße Festival in Frankfurt – Beleidigungen und Morddrohungen gegen Malte Anders

Wegen seiner Arbeit und seiner Homosexualität wird der Moderator des Grüne Soße Festivals in Frankfurt übelst beschimpft.

» Jüdische Allgemeine: Unterm Regenbogen

Am Wochenende feierten Keshet Deutschland und die israelische Botschaft die Vielfalt des Judentums

» Frankfurter Neue Presse: Übergriffe, Geläster, Blicke – Daniel Dorminger kämpft um die Akzeptanz der queeren Community

"Queere Menschen haben einen schweren Stand", sagt Daniel Dorminger, der für ihre Akzeptanz kämpft. In der Stadt und auf dem Land. Der 22-jährige Ranstädter erzählt seine Geschichte.

» RTL: Kevin Bacon hofft auf mehr Queer-Rechte

Kevin Bacon sagt, dass die Besetzung von 'They/Them' ihm Hoffnung auf positive Veränderungen in der Kampagne für queere Rechte gibt.

» Wiener Zeitung: Denkanstöße für eine queere Rechtslinguistik

Gerichte gehen in Fällen sogenannter "gleichgeschlechtlicher Unzucht" unterschiedlich an die Gesetzgebung heran.

» BR.de interviewt Shon Faye: "Ich habe das Gefühl, dass manche Feministinnen ihre Frustration auf die Falschen lenken"

Trans Personen sind immer wieder Gegenstand einer giftigen Debatte und Opfer von Hass. Dabei geht es ihnen eigentlich nur um ein Leben frei von Unterdrückung. Die Publizistin Shon Faye hat darüber ein Buch geschrieben: Die Transgender-Frage. Im Interview erklärt sie, was sie an der Debatte am meisten stört. S.a.: "Die Transgender-Frage": Transgeschlechtlicher Klassenkampf (23.07.2022)

» RTL: Sam Dylan schockiert über CSD in Berlin – "Pride heißt nicht, du darfst machen, was du willst"

Das hat sich Sam Dylan (31) anders vorgestellt! Der Reality-TV-Star war beim Christopher Street Day in Berlin dabei, um Diversität und das Leben zu feiern. Doch anders als bei der Parade in Köln war der Ex von Rafi Rachek (32) bei dem Event eher schockiert als in Feierlaune. Der Grund: Nackte und Sex mitten auf den Straßen.

» Sumikai: Bürgergruppe protestiert gegen Anti-LGBTQ-Broschüre der LDP

Vor einigen Wochen sorgte die regierenden Liberaldemokratischen Partei Japan (LDP) wieder einmal für Empörung. Während einer Veranstaltung für LDP-Abgeordnete wurde eine Broschüre verteilt, die Homosexualität als Krankheit und Sucht bezeichnete.

» BuzzFeed über "Stranger Things": Queere Menschen, die in den 80ern aufgewachsen sind, verteidigen "Queerbaiting"

Einige Stranger things-Zuschauer sind nicht glücklich darüber, dass über Wills Sexualität nicht gesprochen wird.

» Stuttgarter Nachrichten über CSD-Gottesdienst: Kritik von Pfarrern an der eigenen Kirche

Beim CSD-Gottesdienst in der Leonhardskirche gibt es Klagen, aber auch spirituelles Rüstzeug für den Kampf um Anerkennung für die queere Bewegung.

» junge Welt über Eurogames: Queere Spiele

Bei den Eurogames im niederländischen Nijmegen geht es auch um Respekt und Solidarität

» frankfurt.de: Einmal queer durch die Stadt

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bars, die sich als queer definieren und solchen, die das nicht tun? Wer darf in eine queere Bar gehen und wie verhält man sich richtig an Orten, die weit mehr als nur Lokale, die wie ein Zuhause für viele ihrer Besucher*innen sind?

27. Juli 2022

» Nordkurier: Wieder Regenbogenflagge in Neubrandenburg gestohlen

Erneut ist die Regenbogenflagge am Neubrandenburger Bahnhof entwendet worden. Sie soll schnellstmöglich ersetzt werden.

» Die Zeit gegen Regenbogenflagge auf dem Bundestag: Egal welche Flagge?

Warum der Regenbogen nicht zum Bundestag passt. Ein Kommentar von Ijoma Mangold

» evangelisch.de kommentiert: Wo die bunten Fahnen wehen

Man glaubt es nicht, aber die Regenbogenflagge erhitzt nach wie vor die Gemüter. Ein Dauerthema, mit dem sich gut ablenken lässt.