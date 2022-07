Ausgewählter Artikel:

» (31.07.2022) General-Anzeiger Bonn: Queere Community fordert mehr Sichtbarkeit

Unter dem Namen "Pride Protest Bonn" sind am Samstag rund 100 Demonstranten durch Bonn gezogen. Damit forderten sie mehr Sichtbarkeit und Gleichberechtigung für queere Menschen.

31. Juli 2022

» Tagesspiegel interviewt Johnny Sibilly: "'Queer as Folk' hat mir gezeigt, dass ich nicht allein bin"

"Queer as Folk" schrieb TV-Geschichte, nun gibt es eine Neuauflage. Warum, erklärt Johnny Sibilly im Gespräch – und spricht über Sex-Positivität und queere Traumata.

» RND: Affenpocken-Hotspot New York – zahlreiche Infektionen nachgewiesen

New York entwickelt sich zu einem Hotspot der Affenpockeninfektion. Betroffen sind fast ausschließlich Männer, die Sex mit Männern haben. Doch der Impfstoff ist knapp, und in den Behörden gibt es Streit über die richtige Vorsorgekommunikation.

» msn: Homophobe Möwe terrorisiert Mann beim täglichen Pendeln

Taylor James, der in einem Marks and Spencer arbeitet, verriet, der Vogel sei ihm am 25. Juli auf dem Weg zur Arbeit gefolgt.

» SWR: Größere Parade als in Berlin – Hunderttausende feiern CSD in Stuttgart

Beim Christopher Street Day zogen am Samstag 100 Formationen durch die Stuttgarter Innenstadt – mehr als vor einer Woche in Berlin. Neben Feiern und Spaß haben geht es beim CSD auch um Politik.

» Nordmagazin: Hunderte Menschen beim CSD in Neustrelitz

Zum dritten Mal wurde damit in der Stadt für gleiche Rechte sowie gegen Homophobie und Transfeindlichkeit demonstriert.

» Jenaer Nachrichten: Bunt, schrill, politisch – 4.500 Menschen beim CSD in Jena

Für mehr Toleranz und Vielfalt: Etwa 4.500 Menschen sind beim Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Jena auf die Straße gegangen.

30. Juli 2022

» Berliner Zeitung: Minderjährige in Berlin auf dem Strich – "Warum bist du so spät noch unterwegs?"

In Schöneberg suchen nachts 14-jährige Jungen nach Freiern. Die Zuhälter: ihre Väter, Onkel oder Cousins. Unterwegs mit der Sondereinheit der Berliner Polizei.

» NDR: Beginn der Pride Week im Hamburger Rathaus gefeiert

Im Rathaus ist am Freitagabend der Beginn der Pride Week, der Woche zum CSD in Hamburg, gefeiert worden. Hunderte Gäste kamen auf Einladung der Fraktionen von SPD und Grünen in den Festsaal.

» ran: Transgender von Frauenrugby in England ausgeschlossen

Transgender-Athleten dürfen nicht mehr an Frauenwettbewerben der englischen Rugby Union und Rugby League teilnehmen.

» derStandard.at: Tammy Baldwin, die lesbische Senatorin ringt um die Ehe für alle

Die 60-jährige Demokratin soll im US-Senat genügend republikanische Stimmen fangen, um ein Gesetz zur Ehegleichstellung zu fixieren

29. Juli 2022

» taz zum Fall Ferda Ataman: Kulturkampf außen und innen

Die Diskussion über die neue Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman war intensiv, aber vieles lief dabei schief. Aladin El-Mafaalani klärt die Grundlagen.

» t-online: Nach Übergriffen auf Community – Hamburger CSD ist "optimistisch und wachsam"

Gewalt statt Liebe: Rund um Christopher Street Days kam es zuletzt zu trans- und homofeindlichen Übergriffen. In Hamburg sind die Organisatoren gewarnt.

» MDR aus München: Priester tauft Tochter eines lesbischen Ehepaares

Pfarrvikar Dr. Wolfgang Rothe zeigt Flagge für queere Menschen. Nicht nur beim Christopher Street Day, sondern auch, indem er die Tochter eines lesbischen Paars tauft.

» blue News über Affenpocken in der Schweiz: Queer-Organisation wendet sich an den Bundesrat

"Herr Berset, Affenpocken können alle treffen." Mit diesem Satz beginnt der Aufruf des Checkpoint Zürich. Das Gesundheitszentrum für queere Menschen fordert derzeit dazu auf, Alain Berset eine E-Mail zu schreiben (siehe Box). So soll der Gesundheitsminister darauf hingewiesen werden, dass die Lage ernst ist.

28. Juli 2022

» kreiszeitung.de: Schützenverein hat erstmals homosexuelles Königspaar

Besonderer Tag beim Schützenfest in Neuscharrel. Zum ersten Mal regiert ein homosexuelles Königspaar die Schützinnen und Schützen der Ortschaft.

» Express: Regenbogenfamilie berichtet – So läuft das bei einer privaten Samenspende

Im neusten TikTok-Video von EXPRESS.de berichtet eine Regenbogenfamilie von ihren Erfahrungen mit privaten Samenspendern und gibt dabei einige nützliche Tipps.

» stern: Sebastian heißt auf dem Papier noch immer Gina – "Ich werde gezwungen, mich zu outen"

Sebastian kam als Gina auf die Welt. Er steht offen zu seiner Transsexualität doch er will als Mann leben und auch auf dem Papier das männliche Geschlecht attestiert bekommen.

» Merkur behauptet: CSD Stuttgart wird größer als in Berlin – "Wir sind der politischste CSD in Deutschland"

Für die CSD-Parade in Stuttgart am Samstag, 30. Juli, haben sich 100 Formationen angekündigt – das sind mehr als in Berlin.

» Main-Post: Queere Menschen noch sichtbarer machen – Kommt die LSBTIQ-Veranstaltung 'Europride' nach Würzburg?

Initiative im Würzburger Stadtrat: Die SPD will die "Europride" nach Würzburg holen und außerdem einen Preis für "Queer sein in Würzburg" ausloben.