» (02.08.2022) KirchenZeitung: Weltkonferenz der Anglikaner diskutiert Homosexualität – Quadratur des Kreises

Seit Jahren wird in der anglikanischen Weltkirche darüber gestritten, wie die Gemeinschaft mit Homosexualität umgehen will. Nun wurde das Thema auch bei der Konferenz in Canterbury diskutiert.

02. August 2022

» Stuttgarter Nachrichten: "OB Nopper hätte auf den CDU-Truck gehört – doch er war bei Andrea Berg"

Fröhlich ist beim CSD in Stuttgart gefeiert worden â€" doch jetzt hallen politische Misstöne nach. Sexismus-Vorwürfe treffen die CDU. Die SPD spielte vor der Parade den falschen Song. Und der CSD-Sprecher kritisiert, dass OB Frank Nopper lieber bei Andrea Berg war.

» katholisch.de: Freiburg regelt Taufbucheinträge bei Homoehen und diversen Täuflingen

Was steht im Taufbuch, wenn zwei Männer oder zwei Frauen Eltern eines Kindes sind? Und wie sieht eine Taufurkunde eines intersexuellen Kindes aus? Das Erzbistum Freiburg regelt diese Fragen nun in einem neuen Ausführungsdekret.

» taz über Polizei und trans Personen: Aus Angst nicht zur Staatsgewalt

Ausweiskontrolle, Zeugenbefragung oder eine Anzeige erstatten: Für trans Personen sind solche Vorfälle und Schritte besonders sensibel.

» TAG24: "Mann mit Penis – Transsexuelle Cheerleaderin soll 17-Jährige nach Beleidigung ausgeknockt haben

In den USA hat ein transphober Vorfall an einem kleinen Community-College für großen Wirbel gesorgt.

» Welt: Wer den "Tannhäuser" sieht, verspürt den Drang, eine Pride-Parade zu feiern

Walkürenritt und Woody Allen: Der Spielplan der Bayreuther Wagner-Festspiele ist dieses Jahr mysteriöser denn je. Zugleich voller Risiken und Chancen. Und die Debatte um sexuelle Belästigung wird wohl weitergehen.

» katholisch.de über Erzbischof: Kirche soll Kinder gleichgeschlechtlicher Paare taufen

Taufanträge von homosexuellen Paaren für ihre Kinder zu verweigern, widerspreche dem Selbstverständnis der Kirche und sei nicht mit kirchlicher Lehre vereinbar: Erzbischof John Charles Wester kritisiert das Verhalten einiger US-Diözesen.

» MeinBezirk.at aus Alsergrund: Ein Denkmal für homosexuelle NS-Opfer im Heinz-Heger-Park

Im Heinz-Heger-Park am Alsergrund hat kürzlich ein offener Bücherschrank neu eröffnet. Er ist gleichzeitig ein Denkmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus.

» GMX News: Queere Menschen "umpolen" – Therapie-Verbot steht in Österreich immer noch aus

Was die Rechte der LGBTIQ-Community betrifft, steht Österreich immer noch schlecht da. In manchen Bereichen hat sich die Situation schon gebessert, woanders besteht aber dringender Handlungsbedarf.

» SWR: Darum darf die Regenbogenflagge an öffentlichen Gebäuden gehisst werden

Welche Flaggen dürfen an Amtsgebäuden wehen? Und gehört die Regenbogenflagge dazu? Das sind die Regeln in Rheinland-Pfalz.

» SWR: Start der Sommerschwüle – Mainz bekennt Farbe

Eine Woche lang wird in Mainz gefeiert und diskutiert. Bei der Sommerschwüle gibt es in der Stadt viele Veranstaltungen für Lesben, queere Menschen und Schwule.

01. August 2022

» Express über Homosexualität bei Fußball-Profis: Tabu-Thema – EM-Heldin Alex Popp befürchtet "Leistungsbruch"

Homosexualität ist im Männer-Fußball ein Tabuthema bis heute. Doch woran liegt das und wieso verhält es sich im Frauenfußball ganz anders? Nationalspielerin Alexandra Popp macht ihren Standpunkt im Video klar.

» nd-Kommentar zu Affenpocken: Impfen statt Enthaltsamkeit

Die WHO rät schwulen und bisexuellen Männern zu weniger Sexualkontakten. Sollte dies die Hauptstrategie bleiben, wird die Bekämpfung der Affenpocken scheitern.

» evangelisch.de: Empörung über Abschiebegründe bei queeren Menschen

Queeren Geflüchteten ist wiederholt die Anerkennung ihres Asylantrages verweigert worden, weil sie sich nach einer Abschiebung in ihr Heimatland unauffällig verhalten würden. Diese Praxis der Behörden löst Empörung aus.

» Salzburger Nachrichten: Österreich hinkt bei LGBTIQ-Rechten vielfach hinterher

Ehe, Adoption, drittes Geschlecht – in den vergangenen Jahren hat sich die Rechtslage der LGBTIQ-Community in Österreich in vielen Bereichen verbessert. In anderen hinke man aber selbst Ungarn hinterher, kritisiert Rechtsanwalt Helmut Graupner im APA-Gespräch. "Im Familienrecht sind wir an der Spitze der Rechtsentwicklung, in vielen anderen Bereichen herrschen aber noch mittelalterliche Zustände." Allen voran der Diskriminierungsschutz im Privatbereich sei längst überfällig.

» vorwärts: Eingetragene Lebenspartnerschaft – Wie Rot-Grün das Land modernisierte

Seit dem 1. August 2001 sind Eingetragene Lebenspartnerschaften möglich. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte können Homosexuelle ihrer Partnerschaft einen staatlichen Rechtsrahmen geben. Einer der großen politischen Erfolge von Rot-Grün.

» TAG24: Lesbisches Paar glaubt, denselben Vater zu haben – DNA-Testergebnisse jetzt da!

Das lesbische Paar Mercedes Stewart und Carley Gonschior will wochenlang Angst gehabt haben, denselben Vater zu haben. Am Freitag kamen die DNA-Testergebnisse.

» RP Online: Solingen feiert CSD – ein Meer von Regenbogenfarben

Tausende Menschen aus Solingen und Umgebung feierten am Samstag den ersten "Klingenpride" und demonstrierten unter dem Motto "Liebe baut Brücken" Vielfalt.

31. Juli 2022

» Tagesspiegel interviewt Johnny Sibilly: "'Queer as Folk' hat mir gezeigt, dass ich nicht allein bin"

"Queer as Folk" schrieb TV-Geschichte, nun gibt es eine Neuauflage. Warum, erklärt Johnny Sibilly im Gespräch – und spricht über Sex-Positivität und queere Traumata.

» RND: Affenpocken-Hotspot New York – zahlreiche Infektionen nachgewiesen

New York entwickelt sich zu einem Hotspot der Affenpockeninfektion. Betroffen sind fast ausschließlich Männer, die Sex mit Männern haben. Doch der Impfstoff ist knapp, und in den Behörden gibt es Streit über die richtige Vorsorgekommunikation.