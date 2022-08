Ausgewählter Artikel:

» (04.08.2022) katholisch.de kommentiert: Die Taufe ist kein Ort für ideologische Kämpfe

Einige US-Diözesen weisen offenbar homosexuelle Paare ab, die ihre Kinder taufen lassen wollen. Die angebliche Sorge der Bistümer sei lediglich ein Vorwand für ideologische Kämpfe, kommentiert Matthias Altmann. Doch dafür sei die Taufe kein Ort.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. August 2022

» Jungle World: Queer Hate Parade

Auf der Internationalistischen Queer Pride in Berlin-Neukölln, die als eine Art alternativer Christopher Street Day fungieren soll, wurden Israel vor anderthalb Wochen Apartheid, Siedlerkolonialismus und Pinkwashing vorgeworfen.

» Focus: "Hallo, ich bin Herr Thies, ich bin euer Lehrer und ich bin bi"

Die Frage kam schnörkellos daher: "Sind Sie schwul?", fragte eine Schülerin ganz direkt. Das war vor 15 Jahren, als Frank Thies gerade als Lehrer mit seinen Schüler:innen auf Klassenfahrt war. Schon lange gab es Getuschel, doch offen angesprochen wurde er noch nicht. Er sagte damals "Nein" – denn das war ja eigentlich die Wahrheit.

» Kronen Zeitung: Schon drei Vandalenakte auf "Regenbogen-Bank"

Antirassismus-Sprecher vermutet nach drei gezielten Vorfällen auf Linzer Spielplatz homophobe Tatmotive. Die zuständige Stadträtin will die bunte Sitzgelegenheit nun fixieren lassen.

03. August 2022

» evangelisch.de: Mit "Queer Eye" im Seelsorgegespräch

Die Neflixserie "Queer Eye" hat einiges mit Seelsorgegesprächen zu tun.

» BR Podcast: Queere Sextoys – warum es sie braucht und wie sie uns Vergnügen bereiten

Wir reden heute über Sex! Jeder Mensch hat eigene Wünsche, wie Sex sein sollte. Vaginal, anal oder oral, von vorne oder von hinten, zu zweit oder mit mehreren, ganz oder auch gar nicht. Und mit Spielzeug oder ohne! Genau darum soll es heute gehen: Sextoys für queere Menschen! Wir besprechen mit Sarah Schuster und Daniela Zwicklbauer vom feministischen Sexshop -Kollektiv "Consent Calling", warum es speziell queere Sextoys braucht, was der Markt für uns zu bieten hat und bekommen Tipps für Spielzeug, das euch Vergnügen bereiten!

» SWR: Selbstverteidigungskurs für queere Menschen in Mainz

Queere Menschen werden immer wieder angefeindet. Ein Selbstverteidigungskurs in Mainz soll ihnen helfen, sich besser zu schützen.

02. August 2022

» Stuttgarter Nachrichten: "OB Nopper hätte auf den CDU-Truck gehört – doch er war bei Andrea Berg"

Fröhlich ist beim CSD in Stuttgart gefeiert worden â€" doch jetzt hallen politische Misstöne nach. Sexismus-Vorwürfe treffen die CDU. Die SPD spielte vor der Parade den falschen Song. Und der CSD-Sprecher kritisiert, dass OB Frank Nopper lieber bei Andrea Berg war.

» katholisch.de: Freiburg regelt Taufbucheinträge bei Homoehen und diversen Täuflingen

Was steht im Taufbuch, wenn zwei Männer oder zwei Frauen Eltern eines Kindes sind? Und wie sieht eine Taufurkunde eines intersexuellen Kindes aus? Das Erzbistum Freiburg regelt diese Fragen nun in einem neuen Ausführungsdekret.

» KirchenZeitung: Weltkonferenz der Anglikaner diskutiert Homosexualität – Quadratur des Kreises

Seit Jahren wird in der anglikanischen Weltkirche darüber gestritten, wie die Gemeinschaft mit Homosexualität umgehen will. Nun wurde das Thema auch bei der Konferenz in Canterbury diskutiert.

» taz über Polizei und trans Personen: Aus Angst nicht zur Staatsgewalt

Ausweiskontrolle, Zeugenbefragung oder eine Anzeige erstatten: Für trans Personen sind solche Vorfälle und Schritte besonders sensibel.

» TAG24: "Mann mit Penis – Transsexuelle Cheerleaderin soll 17-Jährige nach Beleidigung ausgeknockt haben

In den USA hat ein transphober Vorfall an einem kleinen Community-College für großen Wirbel gesorgt.

» Welt: Wer den "Tannhäuser" sieht, verspürt den Drang, eine Pride-Parade zu feiern

Walkürenritt und Woody Allen: Der Spielplan der Bayreuther Wagner-Festspiele ist dieses Jahr mysteriöser denn je. Zugleich voller Risiken und Chancen. Und die Debatte um sexuelle Belästigung wird wohl weitergehen.

» katholisch.de über Erzbischof: Kirche soll Kinder gleichgeschlechtlicher Paare taufen

Taufanträge von homosexuellen Paaren für ihre Kinder zu verweigern, widerspreche dem Selbstverständnis der Kirche und sei nicht mit kirchlicher Lehre vereinbar: Erzbischof John Charles Wester kritisiert das Verhalten einiger US-Diözesen.

» MeinBezirk.at aus Alsergrund: Ein Denkmal für homosexuelle NS-Opfer im Heinz-Heger-Park

Im Heinz-Heger-Park am Alsergrund hat kürzlich ein offener Bücherschrank neu eröffnet. Er ist gleichzeitig ein Denkmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus.

» GMX News: Queere Menschen "umpolen" – Therapie-Verbot steht in Österreich immer noch aus

Was die Rechte der LGBTIQ-Community betrifft, steht Österreich immer noch schlecht da. In manchen Bereichen hat sich die Situation schon gebessert, woanders besteht aber dringender Handlungsbedarf.

» SWR: Darum darf die Regenbogenflagge an öffentlichen Gebäuden gehisst werden

Welche Flaggen dürfen an Amtsgebäuden wehen? Und gehört die Regenbogenflagge dazu? Das sind die Regeln in Rheinland-Pfalz.

» SWR: Start der Sommerschwüle – Mainz bekennt Farbe

Eine Woche lang wird in Mainz gefeiert und diskutiert. Bei der Sommerschwüle gibt es in der Stadt viele Veranstaltungen für Lesben, queere Menschen und Schwule.

01. August 2022

» Express über Homosexualität bei Fußball-Profis: Tabu-Thema – EM-Heldin Alex Popp befürchtet "Leistungsbruch"

Homosexualität ist im Männer-Fußball ein Tabuthema bis heute. Doch woran liegt das und wieso verhält es sich im Frauenfußball ganz anders? Nationalspielerin Alexandra Popp macht ihren Standpunkt im Video klar.

» nd-Kommentar zu Affenpocken: Impfen statt Enthaltsamkeit

Die WHO rät schwulen und bisexuellen Männern zu weniger Sexualkontakten. Sollte dies die Hauptstrategie bleiben, wird die Bekämpfung der Affenpocken scheitern.