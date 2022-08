Ausgewählter Artikel:

» (06.08.2022) Bistum Essen: Stimmungsvoller Gottesdienst zum Auftakt des Ruhr-CSD in Essen

Queere Community feierte mit ökumenischem Zelebrationsteam in der Marktkirche. Gottesdienst stellte die Vielfalt in den Mittelpunkt und die Schwierigkeiten, diese wahrzunehmen.

06. August 2022

» Vogue interviewt Riccardo Simonetti: "Homophobie und Diskriminierung finden immer wieder neue Wege"

Warum das so ist und was jede:r von uns im Alltag dagegen tun kann – darüber haben wir mit dem Entertainer und Model gesprochen.

» Aargauer Zeitung: Sexistisch, homophob und obszön – Frauenfussball-Direktorin erhält üblen Hass-Brief

Die SFV-Frauenfussball-Direktorin teilt auf Twitter einen Brief, dessen Verfasser dem Frauenfussball offenkundig ablehnend gegenübersteht – und die Gürtellinie regelmässig unterschreitet.

» NDR: Interview mit Veranstalter Manuel Opitz zum CSD in Hamburg

"Auf die Straße! Vielfalt statt Gewalt" lautet das Motto des CSD in Hamburg. Manuel Opitz vom Verein "Hamburg Pride erklärt, warum demonstriert wird.

» Beobachter News: Stonewall heißt kämpfen

Die CSD-Polit-Parade zog fröhlich und selbstbewusst durch Stuttgart

05. August 2022

» Gender-Identität: Ein "Gefühl" ist das nicht

Wir alle haben eine Geschlechtsidentität auch cis Menschen. Sie ist ein Grundpfeiler. Sie sind nicht überzeugt? Machen Sie mit mir einen Test.

» Badische Neueste Nachrichten: Vorfall beim Karlsruher CSD ist für die Polizei noch nicht abgeschlossen

Zwei Monate nach der gewalttätigen Attacke im Schlossgarten dauern die Ermittlungen an. Die Polizei nennt jetzt erstmals einen zeitlichen Horizont für den Abschluss. S.a.: CSD Karlsruhe: Regenbogenfahne entrissen und verbrannt (06.06.2022)

» Deutschlandfunk über Diskriminierung von LGBT in Osteuropa: Homophobie und Nationalismus – Zwei Seiten einer Medaille?

Sexuelle Minderheiten sollten die gleichen Rechte haben wie Heterosexuelle das finden 88 Prozent der Deutschen. In anderen europäischen Ländern ist die Akzeptanz oft geringer. Offenbar versuchen gerade nationalistisch und populistisch geprägte Regierungen, Ressentiments innenpolitisch zu nutzen.

» RTL: Zwei Männer werden Vater

Fünf-Minuten-Video über eine Leihmutterschaft

04. August 2022

» Jungle World: Queer Hate Parade

Auf der Internationalistischen Queer Pride in Berlin-Neukölln, die als eine Art alternativer Christopher Street Day fungieren soll, wurden Israel vor anderthalb Wochen Apartheid, Siedlerkolonialismus und Pinkwashing vorgeworfen.

» Focus: "Hallo, ich bin Herr Thies, ich bin euer Lehrer und ich bin bi"

Die Frage kam schnörkellos daher: "Sind Sie schwul?", fragte eine Schülerin ganz direkt. Das war vor 15 Jahren, als Frank Thies gerade als Lehrer mit seinen Schüler:innen auf Klassenfahrt war. Schon lange gab es Getuschel, doch offen angesprochen wurde er noch nicht. Er sagte damals "Nein" – denn das war ja eigentlich die Wahrheit.

» katholisch.de kommentiert: Die Taufe ist kein Ort für ideologische Kämpfe

Einige US-Diözesen weisen offenbar homosexuelle Paare ab, die ihre Kinder taufen lassen wollen. Die angebliche Sorge der Bistümer sei lediglich ein Vorwand für ideologische Kämpfe, kommentiert Matthias Altmann. Doch dafür sei die Taufe kein Ort.

» Kronen Zeitung: Schon drei Vandalenakte auf "Regenbogen-Bank"

Antirassismus-Sprecher vermutet nach drei gezielten Vorfällen auf Linzer Spielplatz homophobe Tatmotive. Die zuständige Stadträtin will die bunte Sitzgelegenheit nun fixieren lassen.

03. August 2022

» evangelisch.de: Mit "Queer Eye" im Seelsorgegespräch

Die Neflixserie "Queer Eye" hat einiges mit Seelsorgegesprächen zu tun.

» BR Podcast: Queere Sextoys – warum es sie braucht und wie sie uns Vergnügen bereiten

Wir reden heute über Sex! Jeder Mensch hat eigene Wünsche, wie Sex sein sollte. Vaginal, anal oder oral, von vorne oder von hinten, zu zweit oder mit mehreren, ganz oder auch gar nicht. Und mit Spielzeug oder ohne! Genau darum soll es heute gehen: Sextoys für queere Menschen! Wir besprechen mit Sarah Schuster und Daniela Zwicklbauer vom feministischen Sexshop -Kollektiv "Consent Calling", warum es speziell queere Sextoys braucht, was der Markt für uns zu bieten hat und bekommen Tipps für Spielzeug, das euch Vergnügen bereiten!

» SWR: Selbstverteidigungskurs für queere Menschen in Mainz

Queere Menschen werden immer wieder angefeindet. Ein Selbstverteidigungskurs in Mainz soll ihnen helfen, sich besser zu schützen.

02. August 2022

» Stuttgarter Nachrichten: "OB Nopper hätte auf den CDU-Truck gehört – doch er war bei Andrea Berg"

Fröhlich ist beim CSD in Stuttgart gefeiert worden â€" doch jetzt hallen politische Misstöne nach. Sexismus-Vorwürfe treffen die CDU. Die SPD spielte vor der Parade den falschen Song. Und der CSD-Sprecher kritisiert, dass OB Frank Nopper lieber bei Andrea Berg war.

» katholisch.de: Freiburg regelt Taufbucheinträge bei Homoehen und diversen Täuflingen

Was steht im Taufbuch, wenn zwei Männer oder zwei Frauen Eltern eines Kindes sind? Und wie sieht eine Taufurkunde eines intersexuellen Kindes aus? Das Erzbistum Freiburg regelt diese Fragen nun in einem neuen Ausführungsdekret.

» KirchenZeitung: Weltkonferenz der Anglikaner diskutiert Homosexualität – Quadratur des Kreises

Seit Jahren wird in der anglikanischen Weltkirche darüber gestritten, wie die Gemeinschaft mit Homosexualität umgehen will. Nun wurde das Thema auch bei der Konferenz in Canterbury diskutiert.

» taz über Polizei und trans Personen: Aus Angst nicht zur Staatsgewalt

Ausweiskontrolle, Zeugenbefragung oder eine Anzeige erstatten: Für trans Personen sind solche Vorfälle und Schritte besonders sensibel.