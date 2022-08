Ausgewählter Artikel:

» (07.08.2022) nd: Queere Elternschaft als finanzielles Privileg

Das Abstammungsrecht diskriminiert nicht-heterosexuelle Eltern, weil es zu aufwendigen Adoptionsverfahren zwingt. Doch die geplanten Änderungen entsprechen einer Schmalspurreform, kritisiert die Juristin Lea Beckmann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. August 2022

» nd: Queere Elternschaft als finanzielles Privileg

Das Abstammungsrecht diskriminiert nicht-heterosexuelle Eltern, weil es zu aufwendigen Adoptionsverfahren zwingt. Doch die geplanten Änderungen entsprechen einer Schmalspurreform, kritisiert die Juristin Lea Beckmann.

» stern: Ist schwul zu sein heute überhaupt noch ein Problem?

Patrick und Til sind in ihrer Region die einzigen schwulen Väter, die gemeinsam ein Kind adoptiert haben. Dem stern haben sie ihre Geschichte erzählt.

» BR24: "Ich glaube queere Identitäten sind Befreiungsversuche"

"Blutbuch": Ein bisschen hört sich der Titel des Debüts von Kim de l'Horizon an, als ginge es ums Blutvergießen. Der queere Schweizer Autor aber sucht und verflechtet im "Blutbuch" die Linien seiner Vorfahren. Und stellt fest: Das ist alles fluide".

» Blick: Non-binär – Henrik Amalia von Dewitz (27)

Henrik Amalia von Dewitz (27) ist non-binär, fühlt sich weder den Geschlechtern Mann noch Frau zugehörig. Ein Besuch in Luzern.

» SWR über trans Frau: "Nach Jahrzehnten voll Angst endlich Frau sein können"

Gut 40 Jahre als Mann und in Angst gelebt, obwohl sie genau spürte, dass sie eine Frau ist. Nora Dahmer beschreibt den langen Weg zum Coming Out als trans Frau.

» 20 Minuten über lesbische Paare in der Schweiz: Samenbanken bereiten sich auf Ansturm vor

Weil seit einem Monat verheiratete lesbische Paare Zugang zu künstlichen Befruchtungen haben, stocken Samenbanken auf. Die Behandlung müssen gleichgeschlechtliche Paare selber bezahlen, bei heterosexuellen Paaren gibt es Ausnahmen.

» familie.de: Brix Schaumburg – 5 Tipps, wie ihr mit euren Kindern über LGBTIQ+ sprecht

Schauspieler Brix Schaumburg gibt 5 Tipps, wie wir mit Kindern offen über queere Themen und Lebensweise sprechen und ein liebevolles Umfeld schaffen.

» Spiegel: Allzeit Pride – Wochenende in Regenbogenfarben

In vielen Städten wird mit bunten Pride-Paraden der Christopher-Street-Day gefeiert. Party-Fotos aus Hamburg, Mainz, Stockholm und Amsterdam.

» ORF: Nach Angriff in Oslo – Große Pride-Parade durch Stockholm

Sechs Wochen nach einem tödlichen Angriff rund um eine Homosexuellenbar im benachbarten Norwegen hat in Schweden die größte Pride-Parade Skandinaviens begonnen.

» euronews: Pride in Amsterdam – Zehntausende feiern bei Bootsparade

Sie ist der Höhepunkt des Pride-Festivals und konnte nach einer Corona-Pause jetzt wieder stattfinden.

» BR24: "Sichtbarkeit schafft Sicherheit" – CSD-Parade durch Nürnberg

Beim Demo-Zug des Christopher-Street-Days sind tausende Menschen durch Nürnberg gezogen. In Regenbogenfarben setzten sie ein Zeichen für den Zusammenhalt der bayerischen LSBTIQ*-Community. Polit-Dragqueen Uschi Unsinns Porträt war vorne mit dabei.

» SWR auf Mainz: CSD-Demo für mehr Toleranz und Selbstbestimmung

Im Rahmen der Aktionswoche zum Christopher Street Day haben heute Nachmittag rund 2.500 Menschen in Mainz für geschlechtliche Selbstbestimmung demonstriert.

» WAZ über Ruhr CSD 2022 in Essen: Tausende bei Demo und Party

Der Ruhr CSD hat trotz Pandemie nichts an Anziehungskraft eingebüßt. Mehrere Tausend Menschen der schwul-lesbischen Community feiern in Essen.

06. August 2022

» Frankfurter Rundschau über CPAC-Konferenz: "Wir lieben Trump" – Demokraten-Hass und Transfeindlichkeit in Dallas

Auf der CPAC, einer Konferenz der Rechtskonservativen, wird gehetzt und gewettert gegen Minderheiten und vor allem die Demokraten.

» Deutschlandfunk Kultur: Queer am Arbeitsplatz – Selbstbewusst raus aus der Anonymität

Am Arbeitsplatz offen die eigene Homosexualität ansprechen? Rund ein Drittel aller Betroffenen entscheidet sich dagegen. Ein schwerer Fehler, meint der Coach Matthias Herzberg: Ein Selbstbekenntnis hilft allen – auch der eigenen Karriere.

» ZDF: Affenpocken – Felix hatte Todesangst

In den meisten Fällen verläuft eine Infektion mit dem Affenpockenvirus realtiv mild. Nicht so bei Felix: Er hatte Angst um sein Leben.

» MOPO.de: "Keine große Sache" – Deutsche EM-Heldinnen, die Frauen lieben

Fast nichts lief normal für die DFB-Fußballerinnen, die zu deutschen Sportheldinnen wurden, in den turbulenten EM-Wochen in England. Eines schon: Ob jemand einen Freund hat oder eine Freundin, spielt keine Rolle.

» Vogue interviewt Riccardo Simonetti: "Homophobie und Diskriminierung finden immer wieder neue Wege"

Warum das so ist und was jede:r von uns im Alltag dagegen tun kann – darüber haben wir mit dem Entertainer und Model gesprochen.

» Aargauer Zeitung: Sexistisch, homophob und obszön – Frauenfussball-Direktorin erhält üblen Hass-Brief

Die SFV-Frauenfussball-Direktorin teilt auf Twitter einen Brief, dessen Verfasser dem Frauenfussball offenkundig ablehnend gegenübersteht – und die Gürtellinie regelmässig unterschreitet.

» NDR: Interview mit Veranstalter Manuel Opitz zum CSD in Hamburg

"Auf die Straße! Vielfalt statt Gewalt" lautet das Motto des CSD in Hamburg. Manuel Opitz vom Verein "Hamburg Pride erklärt, warum demonstriert wird.