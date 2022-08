Ausgewählter Artikel:

09. August 2022

» nd über Transfeindlichkeit: Biologie als Hundepfeife

Wenn es um trans Menschen und ihre Rechte geht, wird oft das biologische Geschlecht in seiner angeblichen Allgemeingültigkeit beschworen. Die Wissenschaft liefert allerdings keine Argumente für Transfeindlichkeit.

» Tagesspiegel interviewt ZDF-Fernsehrat-Mitglied Luca Renner: "Queere Themen werden in den Nachrichten auch jenseits des CSD aufgegriffen"

Luca Renner ist das erste queere Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Hier spricht Renner über Gendern, nicht-binäre Hauptfiguren und den Umgang mit Beschwerden.

» Cosmopolitan: Bisexuelle Neigungen. So laufen Sexpartys nur für Frauen ab – ich war dabei!

Schon beim Öffnen der Altbauwohnungstür wird klar: Hier werden heute Nacht heiße Dinge passieren. Elektromusik mischt sich mit hohem Lachen und Stimmengewirr, ein paar Frauen huschen durch den Flur.

» Express: Tanzende Polizistin – Jan (59) ist der Mann hinter Kölns CSD-Video

Das Video der tanzenden Polizistin beim CSD in Köln hat Millionen Menschen fasziniert. EXPRESS.de sprach mit dem Kamera-Mann.

» Sonntagsblatt: Wie die anglikanische Kirche über den Umgang mit Homosexualität streitet

Die anglikanische Weltkirche streitet weiter über die theologische Beurteilung der Homosexualität. Aus Sicht der Ökumene-Expertin Miriam Haar muss dieser Streit auch vor dem Hintergrund der Dekolonialisierung des globalen Südens verstanden werden.

08. August 2022

» ÄrzteZeitung: Hamburger Linke will Förderprogramm für queersensible Pflege

Vielen Pflegediensten und -einrichtungen fehle das Wissen über queere Lebenswelten, das müsse sich ändern, so die Linke.

» taz über queere Kino-Archivalien in Hamburg: Lavendel gegen den männlichen Blick

Heide Schlüpmann und Karola Gramann sind Spezialistinnen für feministisches, queeres Kino. Sie sind nun eine Woche in Hamburg zu Gast.

» 20 Minuten aus der Schweiz: Seit Anfang Jahr gab es schon Hunderte geänderte Geschlechtseinträge

Über 350 Menschen haben seit Anfang Jahr offiziell ihren Geschlechtseintrag geändert. Dass das Verfahren in der Schweiz vereinfacht wurde, ist für Betroffene eine grosse Erleichterung.

» OK! Magazin über Nicolas Puschmann: Flirt beim CSD? Jetzt packt er aus

Die Pride-Saison ist in vollem Gange. Auch Nicolas Puschmann, 31, war in diesem Jahr schon bei einigen der Demo-Umzüge dabei. Im Exklusiv-Interview mit OKmag.de verrät er jetzt, seine ultimativen CSD-Tipps und wie es gerade in seinem Liebesleben aussieht.

» WAZ: OB ehrt den "Vater" des Ruhr CSD – "Ein Glücksfall für Essen"

Zum Ruhr CSD 2022 in Essen kommen 10.000 Menschen aus der schwul-lesbischen Community. Viel Beifall gibt?s für Organisator Dietrich Dettmann.

» Stuttgarter Nachrichten: Transgender und Terfs – Wann ist ein Mann ein Mann?

Es geht um viel mehr als öffentliche Toiletten und Umkleidekabinen. Einige radikale Feministinnen sind dagegen, dass Transfrauen diese Schutzräume nutzen. Und sie sind überproportional laut. Wer sind diese sogenannten Terfs?

» Express: Diese Sprüche können Schwule nicht mehr hören – Video klärt auf

Der schwule Influencer Patjabbers hat in einem Video auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de über Vorurteile gegenüber Schwulen gesprochen und sagt, welche Sprüche einfach gar nicht gehen.

» der Freitag: Queere Lebenslust als anarchische Bewegung für ein freies Leben

Die US-amerikanische Kultursoziologin Saidya Hartman erzählt fulminant intime Geschichten Schwarzer Weiblichkeit und Queerness

» SRF: Queerkaff Obwalden – Heimat für queere Jugendliche vom Land

Homosexuelle, non-binäre oder trans Menschen vom Land haben es besonders schwer. In Obwalden wissen sie sich zu helfen.

07. August 2022

» nd: Queere Elternschaft als finanzielles Privileg

Das Abstammungsrecht diskriminiert nicht-heterosexuelle Eltern, weil es zu aufwendigen Adoptionsverfahren zwingt. Doch die geplanten Änderungen entsprechen einer Schmalspurreform, kritisiert die Juristin Lea Beckmann.

» stern: Ist schwul zu sein heute überhaupt noch ein Problem?

Patrick und Til sind in ihrer Region die einzigen schwulen Väter, die gemeinsam ein Kind adoptiert haben. Dem stern haben sie ihre Geschichte erzählt.

» BR24: "Ich glaube queere Identitäten sind Befreiungsversuche"

"Blutbuch": Ein bisschen hört sich der Titel des Debüts von Kim de l'Horizon an, als ginge es ums Blutvergießen. Der queere Schweizer Autor aber sucht und verflechtet im "Blutbuch" die Linien seiner Vorfahren. Und stellt fest: Das ist alles fluide".

» Blick: Non-binär – Henrik Amalia von Dewitz (27)

Henrik Amalia von Dewitz (27) ist non-binär, fühlt sich weder den Geschlechtern Mann noch Frau zugehörig. Ein Besuch in Luzern.

» SWR über trans Frau: "Nach Jahrzehnten voll Angst endlich Frau sein können"

Gut 40 Jahre als Mann und in Angst gelebt, obwohl sie genau spürte, dass sie eine Frau ist. Nora Dahmer beschreibt den langen Weg zum Coming Out als trans Frau.

» 20 Minuten über lesbische Paare in der Schweiz: Samenbanken bereiten sich auf Ansturm vor

Weil seit einem Monat verheiratete lesbische Paare Zugang zu künstlichen Befruchtungen haben, stocken Samenbanken auf. Die Behandlung müssen gleichgeschlechtliche Paare selber bezahlen, bei heterosexuellen Paaren gibt es Ausnahmen.