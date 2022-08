Ausgewählter Artikel:

» (11.08.2022) Belltower.News über Hass gegen Dana Mahr: Transfeindlicher Mob auf Twitter

Die Soziologin Dana Mahr ist seit Wochen Betroffene einer transfeindlichen Kampagne, die auf Twitter ausgetragen wird. Diese Kampagne ist Teil einer großflächigen Delegitimation von trans Personen und einer Diskursverschiebung nach rechts.

11. August 2022

» RTL aus den USA: Lesbische Eltern – Kindergarten lehnt Zoey (5) ab

Eigentlich sollte der 1. August Zoey Parkers erster Tag nach den Sommerferien im Kindergarten der Bible Baptist Academy in DeQuincy, im US-Staat Louisiana, werden. Doch der 5-Jährigen wird der Besuch dort neuerdings untersagt weil ihre Adoptiv-Eltern ein lesbisches Ehepaar sind.

10. August 2022

» Business Insider: Ich bin schwul und musste wochenlang kämpfen, um eine Affenpocken-Impfung zu bekommen

Ich bin schwul und lebe seit vier Monaten in London. Obwohl ich zur Risikogruppe gehöre, war es sehr schwer, eine Impfung zu bekommen.

» Zürichsee-Zeitung veröffentlicht schwules Generationengespräch: "Die Angst vor Gewalt gibt es auch heute noch"

Was bedeutet Community für queere Menschen? Ernst Ostertag (92, "Der Kreis") und Florian Vock (32, "Milchjugend") im Generationengespräch.

» derStandard.at: Homophobe Hetze in US-Medien wegen Affenpocken

In sozialen Medien tauschen rechte Nutzer Memes darüber aus, dass das "Heilmittel" gegen Affenpocken die Heteroehe ist, während sie die Wirksamkeit der Impfung anzweifeln

» Brigitte über queeres Reisen: Diskriminiert werden, wo andere Urlaub machen

Queeres Reisen muss stets wohl überlegt sein. Denn mit meiner Identität bin ich nicht überall willkommen.

» Heute.at: Stadt Wien fördert queere Projekte mit 100.000 Euro

Mit Geld aus einem neuen Fördertopf werden neun ausgewählte Bildungsprojekte finanziert, darunter Schul-Workshops und Videoprojekte.

» taz über Razzien in Malaysias Schwulenszene "Man kann sich nie sicher sein"

In Malaysia ist die Diskriminierung von LGBT-Menschen an der Tagesordnung und wird politisch instrumentalisiert. Gefürchtet sind Zwangstherapien.

» Berliner Abendblatt: Das Bezirksamt Mitte hat jetzt einen Queer-und Antidiskrimierungs-Beauftragten

Der Schutz queerer Lebensformen, die Förderung von Vielfalt und Diversität auf allen Arbeits- und sozialen Ebenen sowie der Ausbau der diskriminierungsfreien Verwaltung sind im Bezirksamt Mitte nunmehr in einer eigens geschaffenen Stelle verankert. Das gab Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel, jetzt bekannt.

» Süddeutsche.de: Rosa Regenbogen-Familie

Im britischen Whipsnade Zoo zieht ein männliches Flamingopärchen ein verstoßenes Küken auf.

» Wienerin: Warum viele Frauen queere Dating Apps und bisexuelle Männer bevorzugen

Grindr war ursprünglich eine Dating App für schwule und bisexuelle Männer. Was suchen heterosexuelle Frauen dort?

» Blick über Affenpocken in der Schweiz: Schwule fordern Ausrufung der "besonderen Lage"

Bereits über 330 Fälle von Affenpocken wurden gemeldet. Dennoch sind in der Schweiz weder Impfung noch Medikamente da. Der Verband Pink Cross verliert die Geduld.

» derStandard.de: Frauenhass und Homophobie als Geschäftsmodell – Wer ist Andrew Tate?

Der Ex-Kickboxer fällt vor allem durch frauenfeindliche und aggressive Sprüche auf – dem jungen Publikum gefällt das

» BR Podcast: Transfeindlichkeit – nimmt sie in Deutschland zu?

Wir haben ein fettes Problem in Deutschland. Und zwar mit Transfeindlichkeit. Wir fragen uns in der Folge heute: Nimmt die Transfeindlichkeit in Deutschland in letzter Zeit sogar noch weiter zu? Und wenn ja, in welchen Bereichen fällt das trans* Personen besonders auf. Achtung: Diese Folge wird uns und euch wachrütteln, deswegen hört sie euch nur an, wenn ihr euch damit wohlfühlt.

» ZDF: Schwule Blutspenden – Ampel verschleppt Reform

Schwule Männer dürfen quasi kein Blut spenden. Die Ampel will das eigentlich ändern. Doch für SPD, Grüne und FDP hat das Thema keine Priorität.

» taz über Dy­ke*­M­arch in Hamburg: Frauen bedrohen Frauen

Hunderte Lesben haben beim Hamburger Dy­ke*­M­arch am Freitag gemeinsam friedlich demonstriert. Doch Radikalfeministinnen wollten Gewalt provozieren.

» taz über queer-feministisches Camp auf Sylt: Bedroht mit Messer und Pistole

Queer-feministische Ak­ti­vis­t:in­nen haben in Westerland auf Sylt ein Camp errichtet. Nun werden sie von Rechts­ex­tre­mis­t:in­nen bedroht.

» salzburg24: Zu viel Getue um die LGBTQIA-Community?

"Warum muss man das so zur Schau stellen?", "Das ist zu viel Getue, um so eine kleine Gruppe.", "Die sind ja eh schon gleichgestellt, wozu solche Aktionen?". So oder so ähnlich sehen die Kommentarspalten unter den meisten Beiträgen zu Pride-Aktionen aus. Ist es auch nur bunte Farbe auf einem Zebrastreifen, stören sich viele an der Bedeutung dessen. Aber wird um die LGBTQIA-Community wirklich zu viel Wind gemacht oder sind wir in puncto Toleranz gar nicht so weit, wie wir denken?

» Brigitte: Bin ich lesbisch? Unser Test könnte dir helfen, zu verstehen, ob du Frauen anziehend findest

Du stellst dir manchmal die Frage: "Bin ich lesbisch?" Vielleicht bringt dich unser Test auf der Suche nach der Antwort einen kleinen Schritt weiter.

» Blick: Zürcher Hetero-Paar darf Partnerschaft nicht eintragen lassen

Ein Paar aus Zürich fühlte sich diskriminiert. Der Mann und die Frau wollten ihre Partnerschaft eintragen lassen. Doch das war nur gleichgeschlechtlichen Paaren vorbehalten. Also zog das Paar vor Gericht.