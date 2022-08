Ausgewählter Artikel:

» (13.08.2022) gofeminin: Queer und gläubig geht das? Schwuler Pfarrer spricht Klartext

Für viele queere Menschen ist die Kirche immer noch ein rotes Tuch. Doch inwiefern kann sie auch für die LGBTQ*-Community eine Anlaufstelle und ein Partner sein...

13. August 2022

» nd: Transfeindlichkeit mit System

Die Auseinandersetzung um "Radikalfeminismus" und Transaktivismus wird härter. Der identitätspolitische Kulturkampf verdeckt aber, dass Hass auf trans* Personen seinen Ursprung in gesellschaftlichen Widersprüchen hat.

» Berliner Zeitung über Frank Peter Wilde: Berliner Stylist wird zum Instagram-Star in der Ukraine

Der Stylist Frank Peter Wilde unterstützt mit seinem Instagram-Account die Menschen in der Ukraine. Und die lieben ihn dafür.

» Berliner Zeitung: Queer und monogam in Berlin? Das geht auch in Ordnung

Kevin ist queer und lebt, wenn in Beziehung, gern monogam. Im Berliner Dating-Kosmos ist das eine Herausforderung. Kevin sagt: Zeit, radikal umzudenken!

» Express: Sven Lehmann stellt sich Fragen der LGBTQI+-Community – Wann kommen queere Themen in Schulbücher?

Auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de stellt sich der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, den Fragen der LGBTQI+-Community. Dieses Mal geht es um queere Themen in Schulbüchern.

» Süddeutsche.de: Affenpocken in Deutschland – Aus Corona nichts gelernt?

Der Berliner Arzt Dr. Sven Schellberg sagt, es brauche klare Strukturen, um mit einem derartigen Virusgeschehen umgehen zu können. Es fehle erneut Impfstoff, diesmal gegen das Affenpockenvirus. Die Wahrnehmung, das Virus sei derzeit ausschließlich unter Männern verbreitet, die mit Männern Sex haben, sei wohl ein Trugschluss, so der Mediziner. Derzeit könne er nur einen Bruchteil der benötigten Impfungen verabreichen. Den rund 20 anderen Berliner Praxen, die ebenfalls impften, ginge es ähnlich.

» taz: Pandemiebekämpfung im Dornröschenschlaf – Hauchdünn und extrafreundlich

Staatliches Engagement gegen Affenpocken? Leider Fehlanzeige: Denn bislang sind vor allem schwule und bisexuelle Männer betroffen.

12. August 2022

» Siegessäule-Kommentar zum Berliner CSD 2022: Ghoul of Stonewall

Der Berliner CSD e.V. versuchte dem diesjährigen Pride einen besonders diversen Anstrich zu geben. Damit scheiterte er kläglich findet SIEGESSÄULE-Autor Dirk Ludigs

» Radio Prague International: Erste Daten erhoben – Ursachen und Folgen von Minderheitenstress bei LGBT+-Menschen in Tschechien

Ein Forschungsprojekt des Vereins Queer Geography hat herausgefunden, dass Minderheitenstress bei trans* Menschen hierzulande eine höhere Selbstmordrate verursacht.

» Garçonne Feuilleton: These boots are made for walking. Über queere Mode und den Berliner Butch* Walk.

Bei der ersten queeren Modenschau in Berlin wird Butch*-Mode gefeiert und mit Klischees um das lesbische* Role Model gespielt.

11. August 2022

» tagesschau.de über Affenpocken: Falsche Beschuldigungen und Stigmatisierung

Die Affenpocken breiten sich weiter aus: Mittlerweile sind mehr als 30.000 Fälle weltweit registriert. Doch das Wissen in der Bevölkerung über die Krankheit ist noch lückenhaft – und öffnet damit die Tür für Falschmeldungen.

» Blick interviewt Lynn Bertholet: "Ich träume davon, die erste Trans-Politikerin in Bern zu sein"

Lynn Bertholet ist Vorstandsmitglied der Genfer Grünen und hat politische Ambitionen. Die 60-jährige Transfrau und ehemalige stellvertretende Direktorin einer Privatbank will in den Grossen Rat und träumt vom Nationalrat im Jahr 2023.

» Belltower.News über Hass gegen Dana Mahr: Transfeindlicher Mob auf Twitter

Die Soziologin Dana Mahr ist seit Wochen Betroffene einer transfeindlichen Kampagne, die auf Twitter ausgetragen wird. Diese Kampagne ist Teil einer großflächigen Delegitimation von trans Personen und einer Diskursverschiebung nach rechts.

» RTL aus den USA: Lesbische Eltern – Kindergarten lehnt Zoey (5) ab

Eigentlich sollte der 1. August Zoey Parkers erster Tag nach den Sommerferien im Kindergarten der Bible Baptist Academy in DeQuincy, im US-Staat Louisiana, werden. Doch der 5-Jährigen wird der Besuch dort neuerdings untersagt weil ihre Adoptiv-Eltern ein lesbisches Ehepaar sind.

10. August 2022

» Business Insider: Ich bin schwul und musste wochenlang kämpfen, um eine Affenpocken-Impfung zu bekommen

Ich bin schwul und lebe seit vier Monaten in London. Obwohl ich zur Risikogruppe gehöre, war es sehr schwer, eine Impfung zu bekommen.

» Zürichsee-Zeitung veröffentlicht schwules Generationengespräch: "Die Angst vor Gewalt gibt es auch heute noch"

Was bedeutet Community für queere Menschen? Ernst Ostertag (92, "Der Kreis") und Florian Vock (32, "Milchjugend") im Generationengespräch.

» derStandard.at: Homophobe Hetze in US-Medien wegen Affenpocken

In sozialen Medien tauschen rechte Nutzer Memes darüber aus, dass das "Heilmittel" gegen Affenpocken die Heteroehe ist, während sie die Wirksamkeit der Impfung anzweifeln

» Brigitte über queeres Reisen: Diskriminiert werden, wo andere Urlaub machen

Queeres Reisen muss stets wohl überlegt sein. Denn mit meiner Identität bin ich nicht überall willkommen.

» Heute.at: Stadt Wien fördert queere Projekte mit 100.000 Euro

Mit Geld aus einem neuen Fördertopf werden neun ausgewählte Bildungsprojekte finanziert, darunter Schul-Workshops und Videoprojekte.

» taz über Razzien in Malaysias Schwulenszene "Man kann sich nie sicher sein"

In Malaysia ist die Diskriminierung von LGBT-Menschen an der Tagesordnung und wird politisch instrumentalisiert. Gefürchtet sind Zwangstherapien.