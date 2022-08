Ausgewählter Artikel:

» (15.08.2022) Zeit-Podcast: "Ob queer oder nicht: Du bist genug"

Alle leiden unter einer heteronormativen Welt, sagt Psychologe Janis Renner. Warum diskriminieren leichter ist, als Mitgefühl zu zeigen, und sich jeder mehr outen sollte

15. August 2022

» Südkurier: ZF hisst Pride-Flagge – doch die Community freut sich nur vorsichtig

In Friedrichshafen weht die sogenannte Progress Pride Flag. Diversität sei Teil der Unternehmensstrategie, heißt es aus dem Konzern. Es gebe zahlreiche interne Angebote.

» Zeit über Affenpocken: Gekommen, um zu bleiben

Einige Frauen, Jugendliche und ein Kleinkind in Deutschland haben sich mit Affenpocken angesteckt. Gelangt das Virus langsam in die breite Bevölkerung?

» VRT: 120.000 Menschen ziehen bei Pride Parade durch Antwerpen

Die Parade ist der Höhepunkt der fünftägigen Antwerp Pride. Laut Angaben der Polizei sind 120.000 Menschen dabei.

» ÄrzteZeitung: Wie sollen Affenpocken heißen? Community macht skurrile Vorschläge – WHO benennt Subtypen um

Die WHO will die Affenpocken neu benennen, um Diskriminierung zu verhindern. Zwei ehemals regional benannte Kladen heißen jetzt I und II. Für den Virusnamen kommen teils alberne Vorschläge.

» Westfälischer Anzeiger: Queere Community in Hamm beklagt "komische Blicke"

Erntet man "komische Blicke", wenn man in Hamm sichtbar queer ist? Ja, meinen drei Vertreter der Szene und erzählen, wie sie ihren Alltag erleben.

» t-online: Putins Propaganda-TV hetzt gegen schwulen Berliner

Mit täglichen Selfies setzt ein Berliner Künstler sich für die Ukraine ein. Dort ist er ein Star, im Putin-treuen russischen TV wird er zum Feindbild.

» oh-presse.de über Beach Pride In Heiligenhafen Party pur, Penis-Rodeo und Pride Parade

Beim Beach Pride Festival 2022 in Heiligenhafen ging's heiß her: Party pur, Penis-Rodeo und Pride Parade.

14. August 2022

» Spiegel: Warum die transfeindliche Debatte einfach nicht verstummt

Im Namen von Biologie, Feminismus oder Meinungsfreiheit werden im Diskurs um trans* Personen weit verbreitete Ressentiments beschworen. Es ist eine Allianz von Interessengruppen, zu der die Medien ihren Teil beitragen.

» der Freitag: Pro & Contra – Braucht der Sport noch "Sextests"?

Testosteronwerte? Chromosomen? Oder ganz einfach die Selbstverortung? Vor 50 Jahren wurden Überprüfungen des biologischen Geschlechts bei Olympia eingeführt. Soll diese Praxis beibehalten werden?

» Main-Post-Interview mit Torturmtheater-Regisseur: Herr Zimmer, wie inszeniert man ein Stück zur Transgender-Thematik?

Muss ein transgender Mann im Theater auch von einem transgender Mann gespielt werden? Interview mit Oliver Zimmer, Regisseur des Stücks, das derzeit in Sommerhausen läuft.

» taz spricht (ausgerechnet) mit Till Amelung über Terfs und trans Aktivist*innen: "Wir sollten einander zuhören"

Der Geschlechterforscher Till Amelung wirbt nach dem Konflikt beim Dy­ke*­M­arch für Verständigung zwischen trans Aktivisten und Radikalfeministinnen.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Salzgeber-Chef Björn Koll: Eine Stiftung für den queeren Traditionsverleih

Seit 1985 bringt der Filmverleih Salzgeber schwullesbische, queere und dokumentarische Filme jenseits des Mainstreams ins Kino. Nun wird die Firma in eine Stiftung überführt. Noch-Geschäftsführer Björn Koll blickt zurück. S.a.: Björn Koll hört auf: "Ich übergebe Salzgeber der Szene" (10.08.2022)

» watson spricht mit lesbischer Mutter über Abstammungsrecht: "Fühle mich benachteiligt"

Für Simone und ihre Frau ist das veraltete deutsche Abstammungsrecht eine der größten Hürden bei der Familiengründung gewesen.

» Braunschweiger Zeitung über CSD: Braunschweig feiert schrill unter der Regenbogen-Fahne

Die queere Gemeinschaft zieht am Christopher-Street-Day durch die Fußgänger-Zone. Doch die Organisatoren berichten von großen Problemen

» SWR: Tausende feiern Christopher Street Day in Mannheim

Nach zwei Jahren findet der Christopher Street Day (CSD) in Mannheim wieder in seiner gewohnten Form statt. Mit einer Parade demonstrieren die Teilnehmer für Vielfalt und Freiheit.

13. August 2022

» Berliner Zeitung: Teure Mieten, hässliche Viertel, homophobe Leute – Berlin ist einfach nicht mehr zu ertragen

Nur wer in Berlin wohnt, darf auf Berlin schimpfen. Finn Job tut das, teilt aus und legt den Finger in die Wunde. Der Umzug war ein Fehler, sagt er.

» nd: Transfeindlichkeit mit System

Die Auseinandersetzung um "Radikalfeminismus" und Transaktivismus wird härter. Der identitätspolitische Kulturkampf verdeckt aber, dass Hass auf trans* Personen seinen Ursprung in gesellschaftlichen Widersprüchen hat.

» Berliner Zeitung über Frank Peter Wilde: Berliner Stylist wird zum Instagram-Star in der Ukraine

Der Stylist Frank Peter Wilde unterstützt mit seinem Instagram-Account die Menschen in der Ukraine. Und die lieben ihn dafür.

» Berliner Zeitung: Queer und monogam in Berlin? Das geht auch in Ordnung

Kevin ist queer und lebt, wenn in Beziehung, gern monogam. Im Berliner Dating-Kosmos ist das eine Herausforderung. Kevin sagt: Zeit, radikal umzudenken!