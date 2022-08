Ausgewählter Artikel:

» (17.08.2022) radioeins-Interview und A-cappella-Auftritt: Operette für zwei schwule Tenöre

Die Uraufführung des Werks von Florian Ludewig und Johannes Kram stellt eine Revolution dar: "Es handelt sich um die weltweit erste Operette mit schwulen Protagonisten", schreibt der TIP und die Berliner Morgenpost findet "Die Operette wird divers. Wird ja auch mal Zeit! ".

17. August 2022

17. August 2022

» Berliner Zeitung: Schön schwul in Schöneberg – Perfume Genius im Metropol

Perfume Genius ist eine der wichtigsten queeren Stimmen im Indie-Pop. Auf Tourstation im Nollendorfkiez gewann der Sänger am Dienstagabend die Herzen der Menge.

» taz über "Place­2Be.Berlin": Queere Lieblingsorte

Mit Videos und interaktiven Stadtrundgängen wendet sich eine Kampagne an queere Tourist*innen.

» Stuttgarter Nachrichten über "Lovepop": Das Auf und Ab eines queeren Veranstalters seit 1988 in Stuttgart

Boy George hat er nach Stuttgart geholt, bei "Men-Only-Partys" Darkrooms verdunkelt und mit schräger Deko groß gefeiert: Dirk Wein, queerer Veranstalter seit 1988, erinnert sich an sein Auf und Ab im Partyleben. Jetzt geht's mit "Lovepop" für drei Tage aufs Floß.

» watson kommentiert: Darum reicht Marius Müllers Entschuldigung für seine homophobe Entgleisung nicht

Marius Müller, der Goalie des FC Luzern, tätigt im Live-TV eine homophobe Aussage. Die Entschuldigung lässt allerdings zu wünschen übrig.

» stern: "Mein Held" – als Hollywood Anne Heche wegen ihrer Geliebten verbannte, kämpfte nur Harrison Ford für sie

1997 zeigte Anne Heche der Welt, dass sie eine Frau liebte – Ellen DeGeneres. Sofort sollte sie alle Rollen verlieren, nur Superstar Harrison Ford kämpfte für sie.

» RTL: Wer bringt unser Baby auf die Welt?: Ein britisches Transgender-Paar und der Weg zum eigenen Kind

Ein britisches Transgender-Paar und der Weg zum eigenen Kind

» Express über CSD-Video: Kölner Polizistin als Tänzerin von Taylor Swift? "Würde sofort ins Flugzeug steigen"

Die Polizistin Özlem Yagmur wurde wegen ihrer Tanzeinlage während des Christopher Street Days berühmt. Nun sprach sie über ihren Polizeialltag in Köln und den Grund, wann sie ihren Job sofort an den Nagel hängen würde.

16. August 2022

» SR.de: Was sich bei der Gender-Debatte durchsetzen könnte

Mit Gendersternchen, Doppelpunkt, Binnen-I oder doch beiden Versionen ausgeschrieben? Gendern kann man auf verschiedene Arten. So zahlreich die Möglichkeiten – so weit gehen auch die Meinungen dazu auseinander. Was gilt aus sprachwissenschaftlicher Perspektive?

» SR.de über Gendern: "Menschenrechte über aktueller Rechtschreibung"

Das viel diskutierte Thema Gendern beschäftigt auch die Frauenbeauftragten im Saarland. Zu einer gemeinsamen endgültigen Position zu kommen, scheint kompliziert. Einige von ihnen äußern sich aber klar für das Gendern. Ihrer Ansicht nach schafft Sprache mehr Gleichstellung der Geschlechter.

» Frankfurter Rundschau: Queere Szene nach Angriffen rund um Konstablerwache verunsichert

In Frankfurt ist nach den Angriffen auf Menschen der queeren Szene der Wunsch nach mehr Polizei groß. Gleichzeitig wird auf Sensibilität gedrungen. S.a.: Frankfurt: Warum häufen sich queerfeindliche Übergriffe im Szeneviertel? (12.08.2022)

» Nau: Schwule wegen Affenpocken von Hasswelle überrollt

Bei homo- und bisexuellen Männern kommt es besonders oft zu einer Ansteckung mit Affenpocken. Droht nun auch in der Schweiz eine Stigmatisierung?

» Tages-Anzeiger-Analyse zur Homophobie im Fussball: Kein Wunder, traut sich so kein Schwuler an die Öffentlichkeit

Luzerns Goalie Marius Müller sorgt nach der Partie gegen St. Gallen für einen Eklat, zwei Tage später krebst er zurück halbherzig. Dabei wäre echte Reflexion berechtigt.

» Luzerner Zeitung kommentiert: Die Äusserung von Müller ist kein Einzelfall. Homosexuelle Fussballer outen sich nicht – was kein Wunder ist

Marius Müller, der Fussballtorhüter des FC Luzern, hat sich vor laufenden TV-Kameras über seine Verteidiger echauffiert, in dem er ihr Verhalten als "schwul" bezeichnet hat. Es zeigt einmal mehr auf, dass im Männerfussball Homophobie noch immer verbreitet ist.

» Heute.at: Homosexueller zieht Tochter groß, schreibt Bestseller

Michael Hilscher hat per Leihmutter Tochter Mia bekommen. Um ihr zu erklären, woher sie stammt, hat er ein Buch darüber geschrieben mit Erfolg. S.a.: Eduard Erpel wünscht sich ein Ei (09.07.2022)

» nd spricht mit DAH-Sprecher Holger Wicht über Affenpocken: Die Community hat Schmerzen

Zu wenig Impfstoff, keine klare Kommunikation der politisch Verantwortlichen und Stigmatisierung schwuler Männer: Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe kritisiert Versäumnisse bei der Bekämpfung der Affenpocken.

15. August 2022

» Zeit-Podcast: "Ob queer oder nicht: Du bist genug"

Alle leiden unter einer heteronormativen Welt, sagt Psychologe Janis Renner. Warum diskriminieren leichter ist, als Mitgefühl zu zeigen, und sich jeder mehr outen sollte

» Südkurier: ZF hisst Pride-Flagge – doch die Community freut sich nur vorsichtig

In Friedrichshafen weht die sogenannte Progress Pride Flag. Diversität sei Teil der Unternehmensstrategie, heißt es aus dem Konzern. Es gebe zahlreiche interne Angebote.

» Zeit über Affenpocken: Gekommen, um zu bleiben

Einige Frauen, Jugendliche und ein Kleinkind in Deutschland haben sich mit Affenpocken angesteckt. Gelangt das Virus langsam in die breite Bevölkerung?

» VRT: 120.000 Menschen ziehen bei Pride Parade durch Antwerpen

Die Parade ist der Höhepunkt der fünftägigen Antwerp Pride. Laut Angaben der Polizei sind 120.000 Menschen dabei.