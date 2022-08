Ausgewählter Artikel:

» (23.08.2022) Moment.at über TeenSTAR: Wie religiöse Hardliner an Österreichs Schulen "aufklären"

Sexualkunde kann in Österreich von externen Vereinen unterrichtet werden. Warum dürfen die religiösen Hardliner von TeenSTAR aber immer noch an Schulen?

23. August 2022

» Nau über trans Entertainerin Jacqueline Charlotte Dufresnoy: Google schenkt Coccinelle ein Doodle

"Coccinelle" ist die wohl bekannteste Travestie-Künstlerin Frankreichs. Google ehrt Jacqueline Charlotte Dufresnoy heute mit einem Doodle zu ihrem Geburtstag.

» Deutsche Welle: Queer in Jamaika – Performance-Künstlerin Simone Harris

In vielen karibischen Ländern steht Homosexualität unter Strafe und queere Menschen sind Diskriminierung ausgesetzt. Die jamaikanische Künstlerin Simone Harris kämpft für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit.

» WAZ-Podcast: Schwule als Opfer – der Parkplatzmord von Bottrop

Zwei Paare aus Duisburg wollten im Jahr 2000 bewusst homosexuelle Männer ausrauben. Ihr Opfer Georg S. kam dabei ums Leben.

» Neue Presse Coburg über Gottesdienst zum CSD: Gott schaut nicht aufs Äußere

Im Nachgang zum ersten Christopher Street Day (CSD) in Haßfurt predigen der katholische Diakon Manfred Griebel und die evangelische Lektorin Cynthia Derra in der Ritterkapelle, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist. Und sie geben ihren Segen.

» Perspective Daily: Wie der Krieg die konservative Ukraine toleranter macht

Queere Ukrainer*innen kämpfen in der Armee, sammeln Spenden, organisieren Schutzräume und fordern weiterhin Gleichberechtigung. Mit überraschendem Erfolg!

22. August 2022

» 20 Minuten: "Sie bewarfen mich mit Steinen, weil ich schwul bin"

Louis (18) hatte eine schwere Kindheit. Mit 15 Jahren outete er sich als schwul. In der Schule wurde er beleidigt und körperlich angegriffen.(Video: A. Zingg/F. Zanini)

» Berner Zeitung lobt "Princess Charming": Vulven basteln und Likör trinken

Es ist das Gute unter den Reality-Formaten: Warum "Princess Charming" so wichtig ist für die deutschsprachige TV-Landschaft.

» Tagesspiegel über Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Kaum Schutz für queere Menschen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf möchte queeren Menschen Sicherheit garantieren bei der WM in Katar. Was in der Theorie gut klingt, sieht in der Praxis anders aus.

» FR über CSD in Darmstadt: Für Toleranz und Sensibilität

Beim Christopher Street Day ziehen mehr als 2000 Menschen durch die Stadt. Diskriminierung ist immer noch ein großes Problem.

» NRZ: Die Regenbogenfahne zieht durch den Kreis Wesel

Einen Mini-Christopher-Street-Day feierten junge queere Menschen aus dem ganzen Kreis Wesel in Moers, Wesel und Dinslaken. Sie fordern Akzeptanz.

21. August 2022

» taz über trans Menschen und Feministinnen: In Eigenregie l(i)eben

Unsere Ant­ago­n:is­tin­nen verleumden uns nach Kräften. Dabei gibt es doch nichts Natürlicheres als das Transgendersein.

» Kronen Zeitung über Richard Lugner: "Dürfte wohl homosexuelle Züge haben"

Society-Urgestein Richard Lugner am Neustifter Kirtag – da sind die Autogramm- und Selfiejäger nicht weit. Aber warum wollen eigentlich hauptsächlich junge Männer ein Foto mit dem Baumeister? Er selbst dürfte die Antwort kennen.

» ntv: Jung, queer und in Berlin – Oleksandr glaubt nicht an baldigen Frieden

Der 23-jährige Oleksandr lebt in Berlin, er hat die Ukraine schon vor Kriegsbeginn verlassen. Er sammelt Spenden, hilft ukrainischen Flüchtlingen und sorgt sich um seinen Ex-Freund – gleichzeitig hat er Schuldgefühle.

» RTL: Mission Familie – Transgender-Paar sucht das Glück

"Sie war ein Mann, er eine Frau"

» sportschau: Transgender im Spitzensport – Grundsatzfrage mit Konfliktpotenzial

Die Diskussion, wo und unter welchen Voraussetzungen eine Frau im Wettkampf starten kann, die biologisch als Mann geboren wurde, wird auch am Rande der European Championships geführt. Alle Sportverbände müssen nach Antworten in einem hochkomplexen Feld suchen, das immer neue Fragen aufwirft.

» MDR: Tausende Menschen bei CSD in Magdeburg

Tausende Teilnehmer haben sich am Samstag zum Christopher Street Day in Magdeburg zusammengefunden, um für die Rechte von queeren Menschen in ganz Europa zu demonstrieren.

» NDR über CSD in Lübeck: Spontantrauungen für alle

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand heute wieder der Christopher Street Day in Lübeck statt. Neu in diesem Jahr: Spontantrauungen in der Marienkirche.

20. August 2022

» SZ Magazin über lesbische Paargewalt: Wenn die Freundin zur Täterin wird

Häusliche Gewalt wird oft von Männern ausgeübt. Es gibt sie aber auch in lesbischen Beziehung. Was erleben Frauen, deren Partnerinnen ihnen Gewalt antun? Und wie finden sie Hilfe?

» Blick aus der Schweiz: Politik will Homo-Heilern den Riegel vorschieben

Die zuständige Nationalratskommission spricht sich für ein schweizweites Verbot von Konversionstherapien aus. Einen solchen Schritt forderten zuvor mehrere Kantone. Auch im Ausland werden sogenannte Heilungstherapien von Homosexuellen zunehmend rechtlich unterbunden.