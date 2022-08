Ausgewählter Artikel:

» (25.08.2022) Tiroler Tageszeitung: Blutspende-Novelle gegen Diskriminierung ab September in Kraft

Unterschieden wird fortan nicht mehr zwischen hetero-, bi- und homosexuellen Menschen. Als Risikogruppe gelten laut neuer Verordnung jene, die innerhalb von drei Monaten mehr als drei verschiedene Sexualkontakte hatten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

» Stuttgarter Nachrichten interviewen VfB-Chef Alexander Wehrle: "Das Outing eines aktiven Spielers wäre ein wichtiges Signal"

Sollten sich schwule Spieler outen? Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt VfB-Chef Alexander Wehrle, was er ihnen rät. Der Schirmherr des queeren "Lebenslaufs" in Stuttgart glaubt, dass sich negative Reaktionen der Fans in Grenzen hielten.

» taz über Kritik an Richterentscheid in Hessen: Homofeindlichkeit? Kein Asylgrund

Ein Frankfurter Richter weist die Klage eines schwulen Algeriers auf Asyl ab. Der Mann solle zurückkehren und ein unauffälliges Leben führen.

» Berliner Zeitung: "Hassfluencer" – Wie die sozialen Medien im Fall des Andrew Tate versagten

Andrew Tate ist der Mensch, der am häufigsten gegoogelt wird auf der Welt. Sein Geschäftsmodell sind Hass, Homophobie und Frauenfeindlichkeit.

» 20 Minuten: Pride nach 17 Jahren wieder in Luzern – FCL lehnt Teilnahme ab

Zum ersten Mal seit 2005 findet in der Zentralschweiz wieder eine Pride statt. Trotz kürzlicher homophober Äusserung eines Spielers verzichtet der FC Luzern auf eine Teilnahme und die Junge SVP hält die Anliegen der Pride für verrückt.

» blue News: Schweiz kauft Impfstoff gegen Affenpocken

Über acht Millionen Franken nimmt der Bundesrat in die Hand, um die Schweizer Bevölkerung vor dem Affenpocken-Virus zu schützen. Der Bund will 40'000 Impfstoffdosen gezielt für den Kampf gegen die Ausbreitung der Affenpocken beschaffen. Daneben will die Armee 60'000 Impfdosen als Reserve beschaffen, die auch bei einem Ausbruch anderer Pockenviren eingesetzt werden kann.

» Blick über schwulen Schwinger: Das verrückte Leben von Enrico Matossi

Enrico Matossi war in den 80er-Jahren das, was Samuel Giger jetzt ist: der "böseste" Thurgauer. Für noch mehr Furore sorgte Matossi aber erst nach der Schwinger-Karriere.

» BR Podcast: "Wir sind polyamor!" – so funktioniert eine Beziehung mit vielen Partner:innen

"Schatz, ich habe mich in jemand anderen verliebt!" Was in vielen Beziehungen ein Trennungsgrund wäre, gehört in polyamoren Beziehungen ganz oft dazu! Wir erfahren heute von polyamoren Leuten, wie sie ihre Beziehungen leben, welche Regeln es bei der all der Freiheit trotzdem gibt und was wir alle daraus lernen können.

» Blick: Das Müller-Urteil versteht kein Mensch

Keine Sperre gegen Luzern-Goalie Marius Müller (29): Nach seinen homophoben Aussagen in zwei Interviews kommt der Fussball-Torwart mit einer Busse davon. Ein zu mildes Urteil? Darüber diskutiert "Pro und Konter". Weitere Themen: Mini-Olympia, Fussball und Schwingen.

» BuzzFeed: Addison Rae wird offenbar zur neuen queeren Ikone bei Tiktok

Die TikTokerin Addison Rae veröffentlichte neue Musik und wird immer mehr zur schwulen Ikone der LGBTQ+-Community: Ich fürchte, sie ist das neue Pop-Girl!

23. August 2022

» Moment.at über TeenSTAR: Wie religiöse Hardliner an Österreichs Schulen "aufklären"

Sexualkunde kann in Österreich von externen Vereinen unterrichtet werden. Warum dürfen die religiösen Hardliner von TeenSTAR aber immer noch an Schulen?

» Nau über trans Entertainerin Jacqueline Charlotte Dufresnoy: Google schenkt Coccinelle ein Doodle

"Coccinelle" ist die wohl bekannteste Travestie-Künstlerin Frankreichs. Google ehrt Jacqueline Charlotte Dufresnoy heute mit einem Doodle zu ihrem Geburtstag.

» Deutsche Welle: Queer in Jamaika – Performance-Künstlerin Simone Harris

In vielen karibischen Ländern steht Homosexualität unter Strafe und queere Menschen sind Diskriminierung ausgesetzt. Die jamaikanische Künstlerin Simone Harris kämpft für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit.

» WAZ-Podcast: Schwule als Opfer – der Parkplatzmord von Bottrop

Zwei Paare aus Duisburg wollten im Jahr 2000 bewusst homosexuelle Männer ausrauben. Ihr Opfer Georg S. kam dabei ums Leben.

» Neue Presse Coburg über Gottesdienst zum CSD: Gott schaut nicht aufs Äußere

Im Nachgang zum ersten Christopher Street Day (CSD) in Haßfurt predigen der katholische Diakon Manfred Griebel und die evangelische Lektorin Cynthia Derra in der Ritterkapelle, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist. Und sie geben ihren Segen.

» Perspective Daily: Wie der Krieg die konservative Ukraine toleranter macht

Queere Ukrainer*innen kämpfen in der Armee, sammeln Spenden, organisieren Schutzräume und fordern weiterhin Gleichberechtigung. Mit überraschendem Erfolg!

Registrierung erforderlich

22. August 2022

» 20 Minuten: "Sie bewarfen mich mit Steinen, weil ich schwul bin"

Louis (18) hatte eine schwere Kindheit. Mit 15 Jahren outete er sich als schwul. In der Schule wurde er beleidigt und körperlich angegriffen.(Video: A. Zingg/F. Zanini)

» Berner Zeitung lobt "Princess Charming": Vulven basteln und Likör trinken

Es ist das Gute unter den Reality-Formaten: Warum "Princess Charming" so wichtig ist für die deutschsprachige TV-Landschaft.

» Tagesspiegel über Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Kaum Schutz für queere Menschen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf möchte queeren Menschen Sicherheit garantieren bei der WM in Katar. Was in der Theorie gut klingt, sieht in der Praxis anders aus.