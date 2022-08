Ausgewählter Artikel:

» (27.08.2022) rbb-Interview mit dem Vorsitzenden des CSD Cottbus: "Wir wollen ganz normal behandelt werden"

Thomas Ziltz ist Vorsitzender des CSD Cottbus e.V. und setzt sich gemeinsam mit anderen für die Belange von Schwulen, Lesben und Transmenschen ein. Vor der Demo zum 14. Christopher-Street-Day in Cottbus hat er mit rbb

27. August 2022

» nd: Ist "schlechter Sex" einvernehmlich?

Die Rede vom "schlechten Sex" avanciert seit #MeToo zur Ausrede, fragwürdige sexuelle Begegnungen vom Verdacht reinzuwaschen, inkonsensuell gewesen zu sein. Sie schützt Identitätsbedürfnisse ? von Männern wie von Frauen.

» NDR über Andy-Warhol-Musical auf Kampnagel: Verschüttete Tomatensuppe

Der US-Star-Kinoregisseur Gus Van Sant hat sich beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel zum ersten Mal auf der Theaterbühne ausgetobt: Mit "Trouble", ein Musical über den Popart-Künstler Andy Warhol.

» Blick über Rebbauer Heischi: "Sie verprügelten mich, weil ich schwul bin"

Nach acht Jahren will endlich wieder ein schwuler Landwirt bei «Bauer, ledig, sucht …» die grosse Liebe finden. Der Walliser Rebbauer Heischi verrät im Interview mit Blick, warum er sich trotz grosser Vorurteile ins Rampenlicht wagt.

» Steierin interviewt Vorsitzenden der RosaLila PantherInnen: Heterosexuell, Frau & Mann und weiter?

Joe Niedermayer, Vorsitzender der RosaLila PantherInnen, im Interview

» WDR: Bisexualität – Ich muss mich nicht entscheiden

Bisexuelle Menschen bilden die größte Gruppe innerhalb der queeren Community und haben gleichzeitig die kleinste Lobby, wie kann das sein? Wenn wir über Bisexualität sprechen, stolpern wir auch heute noch über Vorurteile.

» Correctiv: Nein, mRNA-Impfstoffe verursachen keine Affenpocken

Weder das RKI, noch das Friedrich-Loeffler-Institut, noch die WHO verweisen auf einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Affenpocken.

» Deutschlandfunk Nova: Henry ist schwul und will Priester werden

Henry fühlt sich in der katholischen Kirche zuhause und will Priester werden. Doch er ist schwul.

» SRF über Homophobie im Fussball: "Outings würden helfen, sind für den Einzelnen aber schwierig"

Fachmann Andi Geu diskutiert mit SRF-Experte Kay Voser über Lösungen gegen Homophobie im Fussball.

26. August 2022

» Spiegel spricht mit Gesundheitsexpertin über Affenpocken: "Es gibt immer noch zu viel Rücksicht auf die Pharmakonzerne"

Gut zwei Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie droht mit den Affenpocken neue Gefahr. Gesundheitsexpertin Rosa Castro ist skeptisch, ob die Verantwortlichen besser gewappnet sind.

» weekend.at: Bekommen wir den ersten schwulen Präsidenten?

Bis 2022 hat es gedauert, dass der erste offen homosexuelle Bewerber auf dem Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl steht: Gerald Grosz hat die nötigen Unterschriften zusammen.

25. August 2022

» Stuttgarter Nachrichten interviewen VfB-Chef Alexander Wehrle: "Das Outing eines aktiven Spielers wäre ein wichtiges Signal"

Sollten sich schwule Spieler outen? Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt VfB-Chef Alexander Wehrle, was er ihnen rät. Der Schirmherr des queeren "Lebenslaufs" in Stuttgart glaubt, dass sich negative Reaktionen der Fans in Grenzen hielten.

» taz über Kritik an Richterentscheid in Hessen: Homofeindlichkeit? Kein Asylgrund

Ein Frankfurter Richter weist die Klage eines schwulen Algeriers auf Asyl ab. Der Mann solle zurückkehren und ein unauffälliges Leben führen.

» Berliner Zeitung: "Hassfluencer" – Wie die sozialen Medien im Fall des Andrew Tate versagten

Andrew Tate ist der Mensch, der am häufigsten gegoogelt wird auf der Welt. Sein Geschäftsmodell sind Hass, Homophobie und Frauenfeindlichkeit.

» 20 Minuten: Pride nach 17 Jahren wieder in Luzern – FCL lehnt Teilnahme ab

Zum ersten Mal seit 2005 findet in der Zentralschweiz wieder eine Pride statt. Trotz kürzlicher homophober Äusserung eines Spielers verzichtet der FC Luzern auf eine Teilnahme und die Junge SVP hält die Anliegen der Pride für verrückt.

» Tiroler Tageszeitung: Blutspende-Novelle gegen Diskriminierung ab September in Kraft

Unterschieden wird fortan nicht mehr zwischen hetero-, bi- und homosexuellen Menschen. Als Risikogruppe gelten laut neuer Verordnung jene, die innerhalb von drei Monaten mehr als drei verschiedene Sexualkontakte hatten.

» blue News: Schweiz kauft Impfstoff gegen Affenpocken

Über acht Millionen Franken nimmt der Bundesrat in die Hand, um die Schweizer Bevölkerung vor dem Affenpocken-Virus zu schützen. Der Bund will 40'000 Impfstoffdosen gezielt für den Kampf gegen die Ausbreitung der Affenpocken beschaffen. Daneben will die Armee 60'000 Impfdosen als Reserve beschaffen, die auch bei einem Ausbruch anderer Pockenviren eingesetzt werden kann.

24. August 2022