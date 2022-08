Ausgewählter Artikel:

» (29.08.2022) Express: "Wer ist bei euch die Frau?" – Diese Sprüche haben Schwule satt

Der schwule Influencer Patjabbers hat in zwei Videos auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de über Vorurteile gegenüber Schwulen gesprochen und sagt, welche Sprüche einfach gar nicht gehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. August 2022

» t-online: Keine Garantie für CSD Bremen 2023 – "Orga-Team zu klein geworden"

12.000 Menschen waren beim Christopher Street Day 2022 in Bremen dabei ein riesiger Erfolg. Dennoch bangt der Verein um seine Zukunft.

» watson: "Bisexualität wird oft nicht ernst genommen" – Autorin Julia Shaw über den Umgang mit Bi-Menschen

Julia Shaw ist Rechtspsychologin, bisexuell und Buchautorin. Über ihr aktuelles Buch "Bi: Vielfältige Liebe entdecken" sagt sie: "Ich möchte die vielfältige Welt der Bisexualität aus dem Schatten holen."

» WAZ: Queere-Klage bei CSD Gelsenkirchen – "Leute schauen mit Ekel"

Wie Mitglieder der Gelsenkirchener LSBTIQ+-Szene im Alltag Ausgrenzung erleben. Rund 120 Menschen marschierten mit beim Christopher Street Day.

» TAG24: Veranstalter sauer! Sozial-Bürgermeisterin spricht sich bei Chemnitzer CSD gegen Gendern aus

Heftiger Gender-Zoff beim Christopher Street Day (CSD) in Chemnitz! Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky sprach sich gegen das Gendern aus.

» Main-Post: Nach Angriff auf zwei Männer – Was denkt ein Berater für queere Menschen von der Rosa Hilfe über Homophobie im ländlichen Raum?

Ist Homophobie im Landkreis Rhön-Grabfeld gar kein Problem? So heißt es zumindest aus Landratsamt und Rathaus. Was Björn Soldner von der "Rosa Hilfe" dazu sagt.

» Welt: So queer, traumatisiert und lernbehindert war Karl Mays Wilder Westen

Alle reden über die Indianer in Karl Mays Romanen. Viel interessanter sind aber die Deutschen, mit denen der fantasievolle Sachse die Prärie bevölkerte. Vor allem Konservative, die jetzt May verteidigen, sollten sie sich noch mal genau anschauen. Manches könnte sie verstören.

» Nau: Noella ist jüngstes Transgender-Model und verdient tausende Franken

Mit nicht mal drei Jahren wusste Noella McMaher, dass sie im falschen Körper steckt. Als Mädchen erobert die zehnjährige nun die grossen Laufstege.

» NZZ: "Ich suche mir aus, wer ich sein will" – die queere Chassidin Goldie Goldbloom spricht über ihr Coming-out. Und die Vorzüge arrangierter Ehen

Die in Chicago lebende Schriftstellerin und 8-fache Mutter hat sich scheiden lassen und steht zu ihrer Sexualität. Dennoch ist sie in ihrer Gemeinde geblieben.

» NZZ: Nazis und Homosexualität – Der Autor Marcel Jouhandeau war nicht nur politisch, sondern auch erotisch fasziniert vom NS-Staat

Der französische Schriftsteller reiste auf Einladung 1941 nach Deutschland und liess sich politisch vereinnahmen. Zugleich gab er sich sexuellen Schwärmereien hin.

» NZZ-Podcast: Wenn Homosexualität eine Sünde ist – In Freikirchen herrscht noch immer der Glaube, dass schwul sein "heilbar" sei

Auch Renato Pfeffer war überzeugt, dass er seine Neigung zu Männern wie eine Krankheit loswerden könne. Dafür hat er sich über Jahre einer Konversionstherapie unterzogen.

» tz: Neuer Termin für Münchner CSD – Deshalb soll die bunte Polit-Party 2023 schon früher steigen

Seit über vier Jahrzehnten ist der Christopher Street Day eine Institution in München – und das immer am zweiten Wochenende im Juli. Eine Tradition, mit der die Veranstalter im kommenden Jahr aber brechen werden.

» RP Online: Dormagener Jugendliche befassen sich mit Queer-Feindlichkeit

In die zweite Runde ging jetzt der Do.Queer Day im Kinder und Jugendtreff Die Rübe in Horrem. Der Do.Queer Day ist eine Veranstaltung für queere Jugendliche und soll einen Raum schaffen, um offen und vorurteilsfrei über Themen rund um Geschlechtsidentität und Sexualität zu sprechen.

28. August 2022

» Deutsche Welle aus Frankreich: Der offen schwule Imam

Ein offen homosexueller islamischer Gelehrter kämpft für mehr Toleranz im Islam. Doch das ist nicht leicht. Er bekommt Drohungen, Veränderung gibt es nur langsam.

» Deine Tierwelt über Homosexualität bei Tieren: Können Hunde schwul sein?

Homosexuelles Verhalten bei Tieren ist normaler als viele denken auch bei Hunden kommt sie vor. Kann Dein Vierbeiner also schwul sein?

» ZDF über Gay-Community in USA: "Affenpocken können jeden treffen"

Die USA sind zu einem Hotspot der Affenpocken geworden. Wie die Gay-Community in den USA sich gegen Diskriminierung und Stigmatisierung wehrt.

» 20 Minuten: UBS denkt über mehr bezahlte Ferientage für trans Menschen nach

Geschlechtsänderungen sind für trans Menschen sozial, medizinisch und rechtlich eine Herausforderung. Die UBS könnte ihnen bald freigeben, um diese Hürden besser zu meistern.

» SWR über CSD: Queeres Leben – Demonstration für gerechtere Zukunft in Ulm

Regionale und überregionale Gruppen treffen sich am Samstagnachmittag in Ulm zum "Pride March". Sie wollen für mehr Akzeptanz und gleiche Rechte von LSBTTIQ-Menschen demonstrieren.

» buten un binnen interviewt Bremer CSD-Sprecherin: "Hoffe, dass sich viele politisch anschließen"

15.000 Menschen die Polizei rechnet mit so vielen Demonstrierenden wie nie zuvor beim CSD in Bremen. Organisatorin Irish Wensing verrät, worauf sie sich am meisten freut.

27. August 2022

» nd: Ist "schlechter Sex" einvernehmlich?

Die Rede vom "schlechten Sex" avanciert seit #MeToo zur Ausrede, fragwürdige sexuelle Begegnungen vom Verdacht reinzuwaschen, inkonsensuell gewesen zu sein. Sie schützt Identitätsbedürfnisse ? von Männern wie von Frauen.