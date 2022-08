Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. August 2022

» katholisch.de über Stadtdekan zu Eltz: Im Evangelium steht von Sexualmoral nichts

Bei der Frage nach dem Umgang der Kirche mit Homosexuellen gehe es um etwas Grundsätzliches, sagt der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz. Er betont den Vorrang der Pastoral vor der Doktrin – und verweist auf die Texte der Bibel.

» evangelisch.de: Von neuen Krankheiten und altmodischen Begriffen

Seit Mai breiten sich Affenpocken in Europa und Nordamerika aus. Geweckt wurden alte Ängste, aber auch alte Mythen. Und wie steht es um alte Tugenden und Haltungen?

» Tagesspiegel-Interview mit Achan Malonda und Tarek Shukrallah über intersektionale Pride-Demos: "Wir müssen Kapitalismus als das Problem benennen"

Achan Malonda und Tarek Shukrallah fordern, die Pride intersektional zu denken. Ein Gespräch über regenbogenfarbene Autos, Nazi-Tattoos und die Wohnungsfrage.

» Berliner Zeitung interviewt Rosa von Praunheim: "Ich würde gerne die Schwulen in der katholischen Kirche outen"

Vorher kommt aber noch Rosa von Praunheims Klassiker "Die Bettwurst" als Musical am 8. September auf die Bühne der Bar jeder Vernunft.

» Wiener Zeitung: Schule als Raum für queere Stimmen

Es geht darum, geschlechtliche und sexuelle Diversität an Schulen sichtbar zu machen. Eine Replik.

» Sonntagsblatt: Die Rosa Panther bieten Vereinsleben für queere Menschen

Der schwul-lesbische Sportverein SLSV Rosa Panther in Nürnberg will ein sicherer Ort für queere Menschen sein. Im Programm sind neun Sportarten, aber vor allem geht es um Gemeinschaft.

» Westfalen-Post aus Arnsberg: Was sich ein schwules Paar für die Stadt wünscht

Pierre Hantzsche und Florian Bordieck sind homosexuell. Darum hofft das Paar auf mehr Wahrnehmung der Community innerhalb der Stadt Arnsberg.

30. August 2022

» der zaunfink: Alles so schön bunt hier! – Verdrängung und Hilflosigkeit angesichts queerfeindlicher Gewalt

Sogar auf akute queerfeindliche Gewalt reagiert man in der Politik immer wieder mit Verleugnung und billigem Trost. So etwas ähnliches wie ein Rant zum Angriff beim CSD in Münster.

» KirchenZeitung über die katholische Kirche und Homosexualität: "Wir haben große Spaltungen hinter uns"

Das Thema Homosexualität in der katholischen Kirche geht jeden etwas an, sagen der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz und Michael Thurn, Bezirksreferent für die Stadtkirche. Es gehe dabei nicht nur um Segnungen, sondern um die Frage, wie Kirche heute sein kann und sein muss.

» Tagesspiegel: Aufklären und offen sein – Wie spricht man mit Kindern am besten über Transidentität?

Kinder sind beim Thema Trans oft unbefangener als Erwachsene. Ein guter Ausgangspunkt, um über geschlechtliche Vielfalt aufzuklären, sagen Expert:innen.

» Tagesspiegel über queerfeindlichen Gesetzentwurf in Ghana: "Es ist kein Konflikt, der nur unser Land betrifft. Es ist ein globaler Konflikt"

In Ghana könnte eines der homofeindlichsten Gesetz weltweit verabschiedet werden. Der Menschenrechtsverteidiger Davis Mac-Iyalla fordert Unterstützung.

» BR Podcast: Wer war die erste lesbische Rapper:in?

In dieser Folge hat sich Falk Schacht auf die Suche gemacht nach den ersten queeren Frauen, die HipHop gemacht haben.

» Zeit-Podcast: "Sexualität ist keine Sünde und ein schwuler Pfarrer kein Problem"

Amen, aber sexy: Der queere Pfarrer Tim Lahr macht Kirche, die anders ist. Über die Folgen strenger Sexualmoral, Daddy Issues mit Gott und wie Religion menschlicher wird

» Celler Presse: Queere Jugendgruppe wird in Celle gegründet

Ab dem 8. September 2022 startet die neue Jugendgruppe des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Celle e.V.

» TAG24: Gender-Streit beim Chemnitzer CSD – Aussprache mit der Stadt

Klärungsgespräch zwischen Veranstalter und Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky, nachdem sie sich beim Chemnitzer CSD gegen das Gendern aussprach.

29. August 2022

» t-online: Keine Garantie für CSD Bremen 2023 – "Orga-Team zu klein geworden"

12.000 Menschen waren beim Christopher Street Day 2022 in Bremen dabei ein riesiger Erfolg. Dennoch bangt der Verein um seine Zukunft.

» watson: "Bisexualität wird oft nicht ernst genommen" – Autorin Julia Shaw über den Umgang mit Bi-Menschen

Julia Shaw ist Rechtspsychologin, bisexuell und Buchautorin. Über ihr aktuelles Buch "Bi: Vielfältige Liebe entdecken" sagt sie: "Ich möchte die vielfältige Welt der Bisexualität aus dem Schatten holen."

» WAZ: Queere-Klage bei CSD Gelsenkirchen – "Leute schauen mit Ekel"

Wie Mitglieder der Gelsenkirchener LSBTIQ+-Szene im Alltag Ausgrenzung erleben. Rund 120 Menschen marschierten mit beim Christopher Street Day.

» TAG24: Veranstalter sauer! Sozial-Bürgermeisterin spricht sich bei Chemnitzer CSD gegen Gendern aus

Heftiger Gender-Zoff beim Christopher Street Day (CSD) in Chemnitz! Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky sprach sich gegen das Gendern aus.

» Main-Post: Nach Angriff auf zwei Männer – Was denkt ein Berater für queere Menschen von der Rosa Hilfe über Homophobie im ländlichen Raum?

Ist Homophobie im Landkreis Rhön-Grabfeld gar kein Problem? So heißt es zumindest aus Landratsamt und Rathaus. Was Björn Soldner von der "Rosa Hilfe" dazu sagt.