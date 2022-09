Ausgewählter Artikel:

» (01.09.2022) funk: Diskriminierung wegen Affenpocken

"Ich wollte nicht, dass es jemand weiß"

01. September 2022

» Passauer Neue Presse: Queer in Niederbayern – "Die Leute gucken schon seltsam"

Sexuelle Orientierung kann mehr sein als Heterosexualität, geschlechtliche Identität mehr als Mann und Frau. Für viele ist das selbstverständlich. Doch oft wir denen die "queer" sind, sich also jenseits des in der Gesellschaft etablierten Denkschemas definieren, auch mit Abneigung, Hass oder gar Gewalt begegnet.

» Très Click über "House of the Dragon": Queere Vibes bei Rhaenyra und Alicent?

Wer von euch hat auch queere Spannungen zwischen Rhaenyra und Alicent in "House of the Dragon" gespürt? Was der Cast dazu sagt!

» salzburg24: Transpersonen bei Blutspenden immer noch ausgeschlossen

Die neue Blutspendeverordnung trat heute in Kraft. Homosexuelle dürfen jetzt legal Blut spenden, Transpersonen werden weiterhin ausgeschlossen.

» buten un binnen: Homophobe Attacke nach dem CSD besorgt queere Menschen in Bremen – buten un binnen

Im Zuge des Christopher Street Days in Bremen wurde eine Frau mit Regenbogenflagge attackiert. Die queere Community reagiert bestürzt und erinnert an ähnliche Fälle.

» MDR-Podcast: Coming-Out in der Ehe – Heikes Mann ist schwul | MDR.DE

Heike ist seit vielen Jahren verheiratet. Dann erfährt sie, dass ihr Mann sie betrügt mit anderen Männern. Trotzdem bleiben die beiden zusammen. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall, sagt sie und dennoch ein Tabu.

» Zeit über Tecovirimat gegen Affenpocken: Die Pille, die nicht zu kriegen ist

Es gibt ein zugelassenes Medikament gegen Affenpocken – doch kaum ein Patient bekommt es. Was ist das für ein Mittel, für dessen Einsatz jedes Mal eine Kommission tagt?

» TAG24: Weltmeisterliche Liebe? Kylian Mbappe soll mit diesem Transgender-Model zusammen sein!

Hat Kylian Mbappe eine neue Freundin? Der Superstar von Paris Saint-Germain soll mit dem französischen Transgender-Model Ines Rau (32) zusammen sein.

31. August 2022

» katholisch.de über Stadtdekan zu Eltz: Im Evangelium steht von Sexualmoral nichts

Bei der Frage nach dem Umgang der Kirche mit Homosexuellen gehe es um etwas Grundsätzliches, sagt der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz. Er betont den Vorrang der Pastoral vor der Doktrin – und verweist auf die Texte der Bibel.

» evangelisch.de: Von neuen Krankheiten und altmodischen Begriffen

Seit Mai breiten sich Affenpocken in Europa und Nordamerika aus. Geweckt wurden alte Ängste, aber auch alte Mythen. Und wie steht es um alte Tugenden und Haltungen?

» Tagesspiegel-Interview mit Achan Malonda und Tarek Shukrallah über intersektionale Pride-Demos: "Wir müssen Kapitalismus als das Problem benennen"

Achan Malonda und Tarek Shukrallah fordern, die Pride intersektional zu denken. Ein Gespräch über regenbogenfarbene Autos, Nazi-Tattoos und die Wohnungsfrage.

» Berliner Zeitung interviewt Rosa von Praunheim: "Ich würde gerne die Schwulen in der katholischen Kirche outen"

Vorher kommt aber noch Rosa von Praunheims Klassiker "Die Bettwurst" als Musical am 8. September auf die Bühne der Bar jeder Vernunft.

» Wiener Zeitung: Schule als Raum für queere Stimmen

Es geht darum, geschlechtliche und sexuelle Diversität an Schulen sichtbar zu machen. Eine Replik.

» Sonntagsblatt: Die Rosa Panther bieten Vereinsleben für queere Menschen

Der schwul-lesbische Sportverein SLSV Rosa Panther in Nürnberg will ein sicherer Ort für queere Menschen sein. Im Programm sind neun Sportarten, aber vor allem geht es um Gemeinschaft.

» Westfalen-Post aus Arnsberg: Was sich ein schwules Paar für die Stadt wünscht

Pierre Hantzsche und Florian Bordieck sind homosexuell. Darum hofft das Paar auf mehr Wahrnehmung der Community innerhalb der Stadt Arnsberg.

30. August 2022

» der zaunfink: Alles so schön bunt hier! – Verdrängung und Hilflosigkeit angesichts queerfeindlicher Gewalt

Sogar auf akute queerfeindliche Gewalt reagiert man in der Politik immer wieder mit Verleugnung und billigem Trost. So etwas ähnliches wie ein Rant zum Angriff beim CSD in Münster.

» KirchenZeitung über die katholische Kirche und Homosexualität: "Wir haben große Spaltungen hinter uns"

Das Thema Homosexualität in der katholischen Kirche geht jeden etwas an, sagen der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz und Michael Thurn, Bezirksreferent für die Stadtkirche. Es gehe dabei nicht nur um Segnungen, sondern um die Frage, wie Kirche heute sein kann und sein muss.

» Tagesspiegel: Aufklären und offen sein – Wie spricht man mit Kindern am besten über Transidentität?

Kinder sind beim Thema Trans oft unbefangener als Erwachsene. Ein guter Ausgangspunkt, um über geschlechtliche Vielfalt aufzuklären, sagen Expert:innen.

Bezahltes Abo erforderlich

» Tagesspiegel über queerfeindlichen Gesetzentwurf in Ghana: "Es ist kein Konflikt, der nur unser Land betrifft. Es ist ein globaler Konflikt"

In Ghana könnte eines der homofeindlichsten Gesetz weltweit verabschiedet werden. Der Menschenrechtsverteidiger Davis Mac-Iyalla fordert Unterstützung.

» BR Podcast: Wer war die erste lesbische Rapper:in?

In dieser Folge hat sich Falk Schacht auf die Suche gemacht nach den ersten queeren Frauen, die HipHop gemacht haben.