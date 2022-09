Ausgewählter Artikel:

» (03.09.2022) FR-Kommentar: Tod eines trans Mannes in Münster – Kein Einzelfall

Der Tod eines trans Mannes nach einer homophoben Attacke zeigt, wie sehr die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt noch erhöht werden muss

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. September 2022

» Volksverpetzer über Spiegel-Artikel: Mainstreaming rechter Narrative & Transfeindlichkeit

Spiegels will sich der Bedrohung der Demokratie zu widmen. Gemeint sind nicht extreme Rechte, sondern trans Menschen & Antirassisten.

» FR-Kommentar: Tod eines trans Mannes in Münster – Kein Einzelfall

Der Tod eines trans Mannes nach einer homophoben Attacke zeigt, wie sehr die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt noch erhöht werden muss

» taz über Furrys: Mehr als nur ein Kink

Furrys sind Menschen, die in Tierkostüme schlüpfen. Viele Teilnehmende der Eurofurence 2022 wollen sich so charakterlich neu erfinden.

» taz zum Europride in Serbien: Serbennazis wollen leere Straßen

Viele Ser­b:in­nen unterschreiben eine homophobe Petition. Der Präsident will eine Demonstration für die Rechte von LGBTQIA+-Menschen verbieten.

» nd-Kommentar: Malte starb, die Geschlechterordnung lebt

Malte C. wurde am Rande einer CSD-Demo niedergeschlagen. Am Freitag erlag er seinen Verletzungen. Die transfeindliche Hasswelle, die durchs Feuilleton und die sozialen Medien schwappt, hat ein Todesopfer gefordert.

» watson zur Absage des Euro-Pride: Wie anti-queere Politik die gesamte Gesellschaft angreift

Serbiens Präsident sagt Euro-Pride 2022 in Belgrad ab. Veranstalter wollen Pride durchziehen. Was bedeutet anti-queere Politik für unsere Gesellschaften? Expertin ordnet es ein.

» Tagesspiegel über queere Geschichte im Unterricht: "Schule ist kein geschlechtsneutraler Ort"

Der FU-Geschichtsdidaktiker David Gasparjan über heteronormative Lernmaterialien, das Projekt "queerhistoryLab" und queere Stadtspaziergänge.

» Südkurier: "Ermutigt, homosexuelle Erfahrung zu thematisieren" – Konstanzer Autor Peter Salomon wird 75

Am Sonntag feiert der Konstanzer Schriftsteller Peter Salomon Geburtstag. Mit einem Band im Rimbaud Verlag beschreitet er neue Wege.

Registrierung erforderlich

02. September 2022

» Buzzfeed: Warum Marie-Luise Vollbrechts Biologie-Vortrag Hass befeuert

Viele verstehen nicht, warum um den Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht so ein Wirbel entsteht. Die einfache Antwort: Er befeuert Transhass. Robert Wagner und Jana Stäbener erklären, warum.

» taz zu Malte C.: Wir geben dem Hass Raum

Am Freitag starb ein trans Mann nach einem Angriff beim CSD in Münster. Selten ist Queerfeindlichkeit so sichtbar, doch sie ist Alltag in Deutschland.

» taz über Gender-Bias und Kleidung: Wer braucht eigentlich Badeanzüge?

Wir leben in einer Kultur der visuellen Differenz. Nicht alle können es sich aussuchen sichtbar zu sein. Ein Plädoyer für queere Präsenz und Zukunft.

01. September 2022

» Passauer Neue Presse: Queer in Niederbayern – "Die Leute gucken schon seltsam"

Sexuelle Orientierung kann mehr sein als Heterosexualität, geschlechtliche Identität mehr als Mann und Frau. Für viele ist das selbstverständlich. Doch oft wir denen die "queer" sind, sich also jenseits des in der Gesellschaft etablierten Denkschemas definieren, auch mit Abneigung, Hass oder gar Gewalt begegnet.

» Très Click über "House of the Dragon": Queere Vibes bei Rhaenyra und Alicent?

Wer von euch hat auch queere Spannungen zwischen Rhaenyra und Alicent in "House of the Dragon" gespürt? Was der Cast dazu sagt!

» salzburg24: Transpersonen bei Blutspenden immer noch ausgeschlossen

Die neue Blutspendeverordnung trat heute in Kraft. Homosexuelle dürfen jetzt legal Blut spenden, Transpersonen werden weiterhin ausgeschlossen.

» buten un binnen: Homophobe Attacke nach dem CSD besorgt queere Menschen in Bremen – buten un binnen

Im Zuge des Christopher Street Days in Bremen wurde eine Frau mit Regenbogenflagge attackiert. Die queere Community reagiert bestürzt und erinnert an ähnliche Fälle.

» MDR-Podcast: Coming-Out in der Ehe – Heikes Mann ist schwul | MDR.DE

Heike ist seit vielen Jahren verheiratet. Dann erfährt sie, dass ihr Mann sie betrügt mit anderen Männern. Trotzdem bleiben die beiden zusammen. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall, sagt sie und dennoch ein Tabu.

» Zeit über Tecovirimat gegen Affenpocken: Die Pille, die nicht zu kriegen ist

Es gibt ein zugelassenes Medikament gegen Affenpocken – doch kaum ein Patient bekommt es. Was ist das für ein Mittel, für dessen Einsatz jedes Mal eine Kommission tagt?

» TAG24: Weltmeisterliche Liebe? Kylian Mbappe soll mit diesem Transgender-Model zusammen sein!

Hat Kylian Mbappe eine neue Freundin? Der Superstar von Paris Saint-Germain soll mit dem französischen Transgender-Model Ines Rau (32) zusammen sein.

» funk: Diskriminierung wegen Affenpocken

"Ich wollte nicht, dass es jemand weiß"

31. August 2022

» katholisch.de über Stadtdekan zu Eltz: Im Evangelium steht von Sexualmoral nichts

Bei der Frage nach dem Umgang der Kirche mit Homosexuellen gehe es um etwas Grundsätzliches, sagt der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz. Er betont den Vorrang der Pastoral vor der Doktrin – und verweist auf die Texte der Bibel.