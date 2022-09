Ausgewählter Artikel:

» (06.09.2022) Welt: Extremer Hass auf Homosexuelle in Tschetschenien

Die Regierung will nach dem brutalen Tod von Transmann Malte C. verstärkt gegen queerfeindliche Gewalt vorgehen. Inzwischen werden mehr Details über den tschetschenischen Tatverdächtigen bekannt. Nuradi A. stammt aus einem Land, in dem der Hass Schwule und Lesben zur Flucht treibt.

06. September 2022

» tagesschau.de zur Gewalttat beim CSD: Zivilcourage – wie geht das?

Der tragische Tod von Malte C. zeigt einmal mehr: Zivilcourage kann einen hohen Preis haben. Dennoch geht es nicht ohne, heute mehr denn je. Für Mutige gibt es Tipps, wie man helfen kann, ohne sich selbst zu gefährden.

» SRF: 50 Jahre queere Bewegung in der Schweiz

1972 organisierten sich in Zürich erstmals Schwule in Arbeitsgruppen. Eine Geschichte von Widerständen und Lichtblicken.

» Nau: Krankenkasse soll Befruchtung auch bei lesbischen Paaren zahlen

Die Grundversicherung zahlt bis zu drei Versuche einer künstlichen Befruchtung. Bei lesbischen Paaren zahlt die Krankenkasse allerdings nicht.

» 20 Minuten über homofeindliche Gewalt: "Er sagte, ich solle Verständnis haben, weil sein Kollege betrunken sei"

Im Ausgang wurde Nino Russano von einem Mann angerempelt und schwulenfeindlich beschimpft. Den Vorfall machte er auf Twitter publik. Solche Vorfälle würden statistisch nicht erfasst und das sei ein Problem, sagt der Präsident der Basler Juso.

05. September 2022

» Humboldt-Uni sucht Studien-Teilnehmer*innen zum Thema Multikulti und LSBTQ+

Das Projekt untersucht die Rolle des kulturellen Hintergrunds beim Outing (das Bekanntmachen der eingenen sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität anderen gegenüber) von LSBTQ+ Personen und dessen Folgen für das Wohlbefinden.

» rbb24 über dritten Slubice-Frankfurt-Pride: Bunt und lebendig, aber ohne Pink-Washing

Am Sonntag startet die deutsch-polnische Pride der LGBTIQ*-Community in Slubice. So kreativ wie auf großen Umzügen soll es auch dort zugehen. Auf Konzerne und Parteien, die ihr Image aufpolieren möchten, verzichten die Veranstalter.

» Mitteldeutsche Zeitung: Statement für Toleranz – Tausende bei Dresdner CSD-Parade

Zum Abschluss der Aktionswoche zum Christopher Street Day (CSD) feiern Demo-Teilnehmer am Terrassenufer in Dresden. Es wird für die Rechte unter anderem von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender demonstriert.

» Berliner Zeitung interviewt Affenpocken-Experte: "Franziska Giffey hätte mehr für Berlin tun können"

Berlin ist der Affenpocken-Hotspot weltweit. Doch es gibt Probleme, sagt Heiko Jessen, etwa beim Impfen. Erleben wir die Ruhe vor dem Sturm?

» apotheke adhoc: Affenpocken-Patient betritt Apotheke

In Nordrhein-Westfalen hat ein offensichtlich mit Affenpocken infizierter Mann eine Apotheke betreten. Die Angestellte reagierte souverän und bat den Patienten, sich umgehend ärztlich untersuchen zulassen.

» SZ-Kommentar zu queerfeindlicher Gewalt: Schutzlos

Nach einem Angriff in Münster stirbt ein trans Mann. Das ist entsetzlich, die Gewalt gegen queere Menschen beginnt aber früher.

04. September 2022

» Berliner Zeitung über Affenpocken: Der Infekt, dessen Namen ich mich nicht traue, auszusprechen

Der Sommer 2022 steht für: Rekordhitze, Layla und die Affenpocken. Bisher haben sich 1600 Berliner angesteckt. Vier Patienten und ein Arzt berichten.

» Berliner Morgenpost: Zum Tod des Trans-Manns Malte – So viel Hass schmerzt

In Münster stirbt Malte, weil er auf dem CSD zwei lesbischen Frauen helfen will. Eine Tat, die Hass gegen LGBQT-Menschen offenbart.

» Neue Westfälische: Tiefe Betroffenheit bei Bielefelds queerer Szene über homophobe Gewalt

Die Bielefelder Community demonstrierte jetzt vor dem Rathaus. Auch in Bielefeld war es beim Christopher Street Day zu queerfeindlichen Übergriffen gekommen.

03. September 2022

» Zeit-Kommentar zum Tod von Malte C.: Der alles zerstörende Hass

In Münster wurde ein trans Mann totgeschlagen. Es war kein Anschlag und kein Attentat: Es war der ganz alltägliche, tödliche Hass auf queere Menschen.

» Volksverpetzer über Spiegel-Artikel: Mainstreaming rechter Narrative & Transfeindlichkeit

Spiegels will sich der Bedrohung der Demokratie zu widmen. Gemeint sind nicht extreme Rechte, sondern trans Menschen & Antirassisten.

» FR-Kommentar: Tod eines trans Mannes in Münster – Kein Einzelfall

Der Tod eines trans Mannes nach einer homophoben Attacke zeigt, wie sehr die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt noch erhöht werden muss

» taz über Furrys: Mehr als nur ein Kink

Furrys sind Menschen, die in Tierkostüme schlüpfen. Viele Teilnehmende der Eurofurence 2022 wollen sich so charakterlich neu erfinden.

» taz zum Europride in Serbien: Serbennazis wollen leere Straßen

Viele Ser­b:in­nen unterschreiben eine homophobe Petition. Der Präsident will eine Demonstration für die Rechte von LGBTQIA+-Menschen verbieten.

» nd-Kommentar: Malte starb, die Geschlechterordnung lebt

Malte C. wurde am Rande einer CSD-Demo niedergeschlagen. Am Freitag erlag er seinen Verletzungen. Die transfeindliche Hasswelle, die durchs Feuilleton und die sozialen Medien schwappt, hat ein Todesopfer gefordert.