Ausgewählter Artikel:

» (08.09.2022) evangelisch.de queere Christ*innen auf der Vollversammlung des ÖRK: Versöhnung vom Rande her

Queere Christ:innen aus der ganzen Welt nehmen aktiv an der Vollversammlung des ÖRK teil. Sie zeigen Gesicht und setzen sich für Respekt, Gleichberechtigung und Versöhnung ein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. September 2022

» Deutsche Welle: Queere Ungarn in Berlin – Endlich öffentlich Händchen halten

Homophobie und Transfeindlichkeit sind in Viktor Orbans Ungarn Staatspolitik. Das treibt immer mehr LGBTQ-Menschen aus dem Land. Viele von ihnen suchen in Berlin eine neue Heimat.

» Landeskirche Hannovers über Queer-Pastor: Transidentität ist noch immer "heißes Eisen"

Der Queer-Pastor der hannoverschen Landeskirche, Theodor Adam, hat sich bestürzt über die Angriffe auf transgeschlechtliche Personen in Münster und Bremen geäußert. Je deutlicher und selbstbewusster sich queeres Leben in unserer Gesellschaft zeigt, desto mehr wird es von einigen Menschen offenbar als Provokation erlebt. So sehr, dass rohe oder gar tödliche Gewalt die Antwort ist, sagte Adam im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

» heise online: Affenpocken-Impfung könnte weniger effektiv sein als gedacht

Zwei Dosen erzeugen nur niedrige neutralisierende Antiköper-Konzentrationen. Die Vorabdaten wecken auch Bedenken über die Wirksamkeit geringerer Dosierungen.

» Business Insider: Ich hatte Affenpocken, doch erkannte die Infektion anfangs nicht – denn die Symptome waren anders, als ich gedacht hatte

Obwohl Simon sich ausführlich über die Affenpocken informiert hatte, bemerkte er anfangs nicht, dass er sich infiziert hatte.

» Blick: Olivier Borer wird dank Leihmutterschaft Papi – Pink Cross klärt auf

SRF-Moderator Olivier Borer gründet mit seinem Mann eine Familie. Durch eine Leihmutterschaft in den USA kommen die beiden zu ihrem Kind. Das ist mit vielen Hindernissen verbunden.

» evangelisch.de queere Christ*innen auf der Vollversammlung des ÖRK: Versöhnung vom Rande her

Queere Christ:innen aus der ganzen Welt nehmen aktiv an der Vollversammlung des ÖRK teil. Sie zeigen Gesicht und setzen sich für Respekt, Gleichberechtigung und Versöhnung ein.

07. September 2022

» Berliner Morgenpost zu Gewalt gegen Transmenschen: Wir müssen reden

Ein getöteter Transmann in Münster, eine verletzte Transfrau in Bremen. Doch die meisten Fälle dieser Gewalt dringen gar nicht in die Öffentlichkeit.

06. September 2022

» Belltower News: Der Tod von Malte C. und die vielstimmige feindliche Instrumentalisierung

Der tödliche Angriff auf einen 25-Jährigen auf dem CSD in Münster ist aus queerfeindlicher und aus transfeindlicher Intention geschehen.

» BuzzFeed: Hass auf Homosexuelle in Kinderbüchern – "im höchsten Maße kinder- und jugendgefährdend"

Zwei Bücher, in denen Homosexualität als Krankheit bezeichnet wird, wurden auf die Liste der jugendgefährdenden Medien gesetzt, doch der Kampf geht weiter. S.a.: Queerfeindliche Bücher indiziert (30.08.2022)

» tagesschau.de zur Gewalttat beim CSD: Zivilcourage – wie geht das?

Der tragische Tod von Malte C. zeigt einmal mehr: Zivilcourage kann einen hohen Preis haben. Dennoch geht es nicht ohne, heute mehr denn je. Für Mutige gibt es Tipps, wie man helfen kann, ohne sich selbst zu gefährden.

» Welt: Extremer Hass auf Homosexuelle in Tschetschenien

Die Regierung will nach dem brutalen Tod von Transmann Malte C. verstärkt gegen queerfeindliche Gewalt vorgehen. Inzwischen werden mehr Details über den tschetschenischen Tatverdächtigen bekannt. Nuradi A. stammt aus einem Land, in dem der Hass Schwule und Lesben zur Flucht treibt.

» SRF: 50 Jahre queere Bewegung in der Schweiz

1972 organisierten sich in Zürich erstmals Schwule in Arbeitsgruppen. Eine Geschichte von Widerständen und Lichtblicken.

» Nau: Krankenkasse soll Befruchtung auch bei lesbischen Paaren zahlen

Die Grundversicherung zahlt bis zu drei Versuche einer künstlichen Befruchtung. Bei lesbischen Paaren zahlt die Krankenkasse allerdings nicht.

» 20 Minuten über homofeindliche Gewalt: "Er sagte, ich solle Verständnis haben, weil sein Kollege betrunken sei"

Im Ausgang wurde Nino Russano von einem Mann angerempelt und schwulenfeindlich beschimpft. Den Vorfall machte er auf Twitter publik. Solche Vorfälle würden statistisch nicht erfasst und das sei ein Problem, sagt der Präsident der Basler Juso.

05. September 2022

» Humboldt-Uni sucht Studien-Teilnehmer*innen zum Thema Multikulti und LSBTQ+

Das Projekt untersucht die Rolle des kulturellen Hintergrunds beim Outing (das Bekanntmachen der eingenen sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität anderen gegenüber) von LSBTQ+ Personen und dessen Folgen für das Wohlbefinden.

» rbb24 über dritten Slubice-Frankfurt-Pride: Bunt und lebendig, aber ohne Pink-Washing

Am Sonntag startet die deutsch-polnische Pride der LGBTIQ*-Community in Slubice. So kreativ wie auf großen Umzügen soll es auch dort zugehen. Auf Konzerne und Parteien, die ihr Image aufpolieren möchten, verzichten die Veranstalter.

» Mitteldeutsche Zeitung: Statement für Toleranz – Tausende bei Dresdner CSD-Parade

Zum Abschluss der Aktionswoche zum Christopher Street Day (CSD) feiern Demo-Teilnehmer am Terrassenufer in Dresden. Es wird für die Rechte unter anderem von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender demonstriert.

» Berliner Zeitung interviewt Affenpocken-Experte: "Franziska Giffey hätte mehr für Berlin tun können"

Berlin ist der Affenpocken-Hotspot weltweit. Doch es gibt Probleme, sagt Heiko Jessen, etwa beim Impfen. Erleben wir die Ruhe vor dem Sturm?

» apotheke adhoc: Affenpocken-Patient betritt Apotheke

In Nordrhein-Westfalen hat ein offensichtlich mit Affenpocken infizierter Mann eine Apotheke betreten. Die Angestellte reagierte souverän und bat den Patienten, sich umgehend ärztlich untersuchen zulassen.

» SZ-Kommentar zu queerfeindlicher Gewalt: Schutzlos

Nach einem Angriff in Münster stirbt ein trans Mann. Das ist entsetzlich, die Gewalt gegen queere Menschen beginnt aber früher.