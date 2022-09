Ausgewählter Artikel:

» (09.09.2022) Jacobin: Der Angriff auf Malte C. zeigt, wie dringend wir queere Politik brauchen

Die Belange von Queers werden in rechten Kulturkämpfen immer wieder grotesk verzerrt. Wofür queere Menschen tatsächlich kämpfen: Schutz und Sicherheit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. September 2022

» Frankfurter Rundschau: Angriffe auf trans* Personen – Was befeuert den Hass gegen die LGBTQIA+-Community?

Dass sich die queere Community nicht mehr versteckt, ist eine große gesellschaftliche Errungenschaft. Leider scheint es so zu sein, dass mehr Sichtbarkeit auch zu mehr Gewalt führt.

» Tagesspiegel über queeres Leben in der Kirche: Die Reformverweigerung verhöhnt die Betroffenen

Öffentlich forderten queere Menschen mit #OutinChurch eine Reform der katholischen Kirche und ein Ende der Diskriminierung. Die verweigert sich bis heute. Ein Kommentar.

» Main-Echo interviewt OutInChurch-Priester Stephan Schwab: "Uns dürfte es im Grunde gar nicht geben"

125 Mit­ar­bei­ter der ka­tho­li­schen Kir­che hat­ten sich am 24. Ja­nuar mit der Kam­pag­ne #Ou­tIn­Church öf­f­ent­lich als queer geou­tet, al­so als ho­mose­xu­ell oder trans­gen­der.

» klagenfurt.at: Polnische Partnerstadt Klagenfurts ist keine LGBT-freie Zone

Die kürzlich aufgekommene Diskussion, die polnische Partnerstadt Rzeszow hätte die Absicht, sich als LGBT-freie Zone zu deklarieren, hat sich nach einer Stellungnahme von Vizebürgermeisterin Krystyna Stachowska als nichtig herausgestellt.

» Frankfurter Neue Presse: Für noch mehr Vielfalt auch auf dem Land

Erstes Groß-Projekt: der zweite CSD in Limburg

08. September 2022

» derStandard.at: US-Gleichstellungsgesetz für gleichgeschlechtliche Ehen offenbar vor Beschluss

US-Bundesstaaten konnten bisher in anderen Bundesstaaten rechtmäßig geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkennen. Dies soll sich nun ändern

» SRF: Sängerin Naomi laReine über ihre Homosexualität und ihr Comingout

Sie hätte es nie gedacht, nun ist es Realität: Die Zürcher Sängerin Naomi Lareine steht offen zu ihrer Homosexualität.

» Deutsche Welle: Queerfeindliche Übergriffe – Große Gefahr, hohe Dunkelziffer

Mehrere transfeindliche und homophobe Übergriffe – besonders der Tod eines Transmanns – werfen die Frage auf: Wie sicher sind queere Menschen in Deutschland?

» Tagesspiegel über Transfeindlichkeit in Deutschland: Was trans Menschen im Alltag erleben

Der Tod von Malte in Münster und die Attacke auf eine trans Frau in Bremen haben Bestürzung ausgelöst. Die Fälle zeigen, wie allgegenwärtig Transfeindlichkeit ist. Hier berichten trans Personen von ihren Erfahrungen.

» Deutsche Welle: Queere Ungarn in Berlin – Endlich öffentlich Händchen halten

Homophobie und Transfeindlichkeit sind in Viktor Orbans Ungarn Staatspolitik. Das treibt immer mehr LGBTQ-Menschen aus dem Land. Viele von ihnen suchen in Berlin eine neue Heimat.

» Landeskirche Hannovers über Queer-Pastor: Transidentität ist noch immer "heißes Eisen"

Der Queer-Pastor der hannoverschen Landeskirche, Theodor Adam, hat sich bestürzt über die Angriffe auf transgeschlechtliche Personen in Münster und Bremen geäußert. Je deutlicher und selbstbewusster sich queeres Leben in unserer Gesellschaft zeigt, desto mehr wird es von einigen Menschen offenbar als Provokation erlebt. So sehr, dass rohe oder gar tödliche Gewalt die Antwort ist, sagte Adam im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

» heise online: Affenpocken-Impfung könnte weniger effektiv sein als gedacht

Zwei Dosen erzeugen nur niedrige neutralisierende Antiköper-Konzentrationen. Die Vorabdaten wecken auch Bedenken über die Wirksamkeit geringerer Dosierungen.

» Business Insider: Ich hatte Affenpocken, doch erkannte die Infektion anfangs nicht – denn die Symptome waren anders, als ich gedacht hatte

Obwohl Simon sich ausführlich über die Affenpocken informiert hatte, bemerkte er anfangs nicht, dass er sich infiziert hatte.

» Blick: Olivier Borer wird dank Leihmutterschaft Papi – Pink Cross klärt auf

SRF-Moderator Olivier Borer gründet mit seinem Mann eine Familie. Durch eine Leihmutterschaft in den USA kommen die beiden zu ihrem Kind. Das ist mit vielen Hindernissen verbunden.

» evangelisch.de queere Christ*innen auf der Vollversammlung des ÖRK: Versöhnung vom Rande her

Queere Christ:innen aus der ganzen Welt nehmen aktiv an der Vollversammlung des ÖRK teil. Sie zeigen Gesicht und setzen sich für Respekt, Gleichberechtigung und Versöhnung ein.

07. September 2022

» Berliner Morgenpost zu Gewalt gegen Transmenschen: Wir müssen reden

Ein getöteter Transmann in Münster, eine verletzte Transfrau in Bremen. Doch die meisten Fälle dieser Gewalt dringen gar nicht in die Öffentlichkeit.

06. September 2022

» Belltower News: Der Tod von Malte C. und die vielstimmige feindliche Instrumentalisierung

Der tödliche Angriff auf einen 25-Jährigen auf dem CSD in Münster ist aus queerfeindlicher und aus transfeindlicher Intention geschehen.

» BuzzFeed: Hass auf Homosexuelle in Kinderbüchern – "im höchsten Maße kinder- und jugendgefährdend"

Zwei Bücher, in denen Homosexualität als Krankheit bezeichnet wird, wurden auf die Liste der jugendgefährdenden Medien gesetzt, doch der Kampf geht weiter. S.a.: Queerfeindliche Bücher indiziert (30.08.2022)

» tagesschau.de zur Gewalttat beim CSD: Zivilcourage – wie geht das?

Der tragische Tod von Malte C. zeigt einmal mehr: Zivilcourage kann einen hohen Preis haben. Dennoch geht es nicht ohne, heute mehr denn je. Für Mutige gibt es Tipps, wie man helfen kann, ohne sich selbst zu gefährden.