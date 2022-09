Ausgewählter Artikel:

» (11.09.2022) MDR: 2.000 Menschen ziehen bei CSD-Parade durch Halle

Am Sonnabend haben in Halle rund 2.000 Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Mit dem Straßenfest auf dem Markt und der Parade durch die Stadt wollen sie ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. September 2022

» Deutschlandfunk: Homophobie in Katar

Die Fußball-WM in Katar rückt näher. Bislang standen vor allem menschenunwürdige Arbeitsbedingungen im internationalen Fokus. Doch speziell für Homosexuelle ist das Emirat ein gefährliches Pflaster.

» Domradio: Synodale debattieren über inter- und transsexuelle Menschen

Die Teilnehmer der Vollversammlung des Synodalen Weges haben sich am Samstag in Frankfurt mit der Lage von inter- und transsexuellen Menschen in der katholischen Kirche beschäftigt. Die Aussprache wurde mitunter emotional geführt.

» MDR: 2.000 Menschen ziehen bei CSD-Parade durch Halle

Am Sonnabend haben in Halle rund 2.000 Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Mit dem Straßenfest auf dem Markt und der Parade durch die Stadt wollen sie ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

» Süddeutsche.de über Bischof Dieser und Homosexualität: Gott dealt nicht

"Homosexualität ist keine Panne Gottes, sondern gottgewollt im selben Maß wie die Schöpfung selbst": Helmut Dieser, Bischof von Aachen, provoziert die Amtskirche.

» taz über Queerfeindlichkeit in Deutschland: Der Hass, der bleibt

Vor einer Woche starb der trans Mann Malte C., nachdem er auf dem CSD in Münster attackiert wurde. Wie geht die Gesellschaft mit Queerfeindlichkeit um?

» taz über "Schuh des Manitu" und Homophobie: Der Trotz des "Bully" Herbig

"Winnetouch" war ein Highlight tuntiger Repräsentation – und gleichzeitig ein billiger Lacher. Bully Herbig wittert nun die Comedy-Polizei.

» Focus-Interview: Mo Asumang sprach mit Frauenhasser – dann löschte er seine Website

Mo Asumang hat viele Berufe: Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Regisseurin. In ihren Dokumentarfilmen spricht sie mit Rassisten, Homophoben, Linksextremisten und Frauenhassern. Hier erzählt die 59-Jährige, warum sie mit ihnen in den Wahnsinn abtaucht. S.a.: Im Gespräch mit dem Feind (06.09.2022)

» Kölner Stadt-Anzeiger über queerfeindliche Angriffe: "Wir fühlen uns alleingelassen"

Der Lesben- und Schwulenverband fordert mehr Anteilnahme von nicht-queeren Personen. 2021 wurden 870 Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung registriert.

» tagesschau.de: CSD in Wuppertal – Gegen den Hass und für die Vielfalt

Wuppertal hat am Samstag beim Christopher Street Day in Regenbogen-Farben die Vielfalt gefeiert. Der CSD velief friedlich und ohne Zwischenfälle. Der tödliche Angriff auf einen Trans-Mann beim CSD in Münster hat aber auch die Teilnehmer*innen in Wuppertal beschäftigt.

» ORF: Hunderte bei Pride-Parade in Bregenz

Gleichberechtigung, Akzeptanz und Toleranz dafür stehen die Demonstrationen am Christopher-Street-Day. Für die Rechte der LGTBQIA+-Community sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sind am Samstag auch in Bregenz mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen.

09. September 2022

» Frankfurter Rundschau: Angriffe auf trans* Personen – Was befeuert den Hass gegen die LGBTQIA+-Community?

Dass sich die queere Community nicht mehr versteckt, ist eine große gesellschaftliche Errungenschaft. Leider scheint es so zu sein, dass mehr Sichtbarkeit auch zu mehr Gewalt führt.

» Tagesspiegel über queeres Leben in der Kirche: Die Reformverweigerung verhöhnt die Betroffenen

Öffentlich forderten queere Menschen mit #OutinChurch eine Reform der katholischen Kirche und ein Ende der Diskriminierung. Die verweigert sich bis heute. Ein Kommentar.

» Main-Echo interviewt OutInChurch-Priester Stephan Schwab: "Uns dürfte es im Grunde gar nicht geben"

125 Mit­ar­bei­ter der ka­tho­li­schen Kir­che hat­ten sich am 24. Ja­nuar mit der Kam­pag­ne #Ou­tIn­Church öf­f­ent­lich als queer geou­tet, al­so als ho­mose­xu­ell oder trans­gen­der.

» Jacobin: Der Angriff auf Malte C. zeigt, wie dringend wir queere Politik brauchen

Die Belange von Queers werden in rechten Kulturkämpfen immer wieder grotesk verzerrt. Wofür queere Menschen tatsächlich kämpfen: Schutz und Sicherheit.

» klagenfurt.at: Polnische Partnerstadt Klagenfurts ist keine LGBT-freie Zone

Die kürzlich aufgekommene Diskussion, die polnische Partnerstadt Rzeszow hätte die Absicht, sich als LGBT-freie Zone zu deklarieren, hat sich nach einer Stellungnahme von Vizebürgermeisterin Krystyna Stachowska als nichtig herausgestellt.

» Frankfurter Neue Presse: Für noch mehr Vielfalt auch auf dem Land

Erstes Groß-Projekt: der zweite CSD in Limburg

08. September 2022

» derStandard.at: US-Gleichstellungsgesetz für gleichgeschlechtliche Ehen offenbar vor Beschluss

US-Bundesstaaten konnten bisher in anderen Bundesstaaten rechtmäßig geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkennen. Dies soll sich nun ändern

» SRF: Sängerin Naomi laReine über ihre Homosexualität und ihr Comingout

Sie hätte es nie gedacht, nun ist es Realität: Die Zürcher Sängerin Naomi Lareine steht offen zu ihrer Homosexualität.

» Deutsche Welle: Queerfeindliche Übergriffe – Große Gefahr, hohe Dunkelziffer

Mehrere transfeindliche und homophobe Übergriffe – besonders der Tod eines Transmanns – werfen die Frage auf: Wie sicher sind queere Menschen in Deutschland?

» Tagesspiegel über Transfeindlichkeit in Deutschland: Was trans Menschen im Alltag erleben

Der Tod von Malte in Münster und die Attacke auf eine trans Frau in Bremen haben Bestürzung ausgelöst. Die Fälle zeigen, wie allgegenwärtig Transfeindlichkeit ist. Hier berichten trans Personen von ihren Erfahrungen.