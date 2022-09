Ausgewählter Artikel:

» (13.09.2022) GMX: Wann sind extreme Meinungen strafbar?

In der Schweiz wurde ein selbsternannter "Bußprediger" verurteilt, der Homosexualität als "Unzucht im Namen des Herrn"bezeichnete. Ein schwieriger Rechtsfall zwischen strafbarer Abwertung und Meinungsfreiheit.

13. September 2022

» Berliner Zeitung kommentiert: 100 Prozent Volkspartei – Lesben und Schwule sind jetzt ein Teil der Union

Ein 24 Jahre langer Kampf um Anerkennung ist beendet: Der Verband Schwule und Lesben in der Union (LSU) ist offizielle Parteiorganisation der Christdemokraten. Ein Kommentar. S.a.: LSU jetzt offizielle Parteiorganisation der CDU (10.09.2022)

» Freie Presse über Theaterstück: Mädchen? Junge? Lesbisch? Schwul? Hetero? Trans? Nonbinär? Asexuell? Queer? – Völlig egal: Nur die Liebe zählt

Das Kleine Haus 1 des Staatsschauspiels Dresden zeigt mit "Wie es Euch gefällt" einen sehr bunt interpretierten Shakespeare-Klassiker mit mutigen jungen Leuten.

12. September 2022

» fluter über Akzeptanz für Bisexualität: What's it gonna bi?

Bisexuelle werden von ihrem Umfeld oft dazu gedrängt, sich doch mal zu entscheiden. Sie sind aber gar nicht wankelmütig sondern brauchen mehr Akzeptanz.

» Berliner Zeitung: Auf zur Affenpocken-Impfung – Ein Roadtrip von Berlin nach Rostock

Unser Autor kann auf Sex verzichten, aber nicht auf die Möglichkeit, Sex zu haben. Also machte er sich auf den Weg nach Rostock. Es wurde romantisch.

» Frankfurter Neue Presse: Erster CSD in Limburg: Für noch mehr Vielfalt – auch auf dem Land

Zuletzt häuften sich die Berichte über Angriffe auf queere Menschen. In Limburg setzt sich ein Verein für deren Leben auf dem Land ein es gab bereits den ersten CSD.

» HNA über CSD in Göttingen: 2.000 Teilnehmende ziehen durch die Uni-Stadt

Die queere Community feiert in Göttingen den Christopher-Street-Day. Zahlreiche Teilnehmende ziehen bunt und gut gelaunt durch die Innenstadt.

» idowa: 3. Straubinger CSD trotzt dem Regen

In Straubing fand am Samstag der mittlerweile dritte Christopher Street Day statt. Auch der Regen konnte die Teilnehmer nicht stoppen.

11. September 2022

» Deutschlandfunk: Homophobie in Katar

Die Fußball-WM in Katar rückt näher. Bislang standen vor allem menschenunwürdige Arbeitsbedingungen im internationalen Fokus. Doch speziell für Homosexuelle ist das Emirat ein gefährliches Pflaster.

» Domradio: Synodale debattieren über inter- und transsexuelle Menschen

Die Teilnehmer der Vollversammlung des Synodalen Weges haben sich am Samstag in Frankfurt mit der Lage von inter- und transsexuellen Menschen in der katholischen Kirche beschäftigt. Die Aussprache wurde mitunter emotional geführt.

» MDR: 2.000 Menschen ziehen bei CSD-Parade durch Halle

Am Sonnabend haben in Halle rund 2.000 Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Mit dem Straßenfest auf dem Markt und der Parade durch die Stadt wollen sie ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

» Süddeutsche.de über Bischof Dieser und Homosexualität: Gott dealt nicht

"Homosexualität ist keine Panne Gottes, sondern gottgewollt im selben Maß wie die Schöpfung selbst": Helmut Dieser, Bischof von Aachen, provoziert die Amtskirche.

» taz über Queerfeindlichkeit in Deutschland: Der Hass, der bleibt

Vor einer Woche starb der trans Mann Malte C., nachdem er auf dem CSD in Münster attackiert wurde. Wie geht die Gesellschaft mit Queerfeindlichkeit um?

» taz über "Schuh des Manitu" und Homophobie: Der Trotz des "Bully" Herbig

"Winnetouch" war ein Highlight tuntiger Repräsentation – und gleichzeitig ein billiger Lacher. Bully Herbig wittert nun die Comedy-Polizei.

» Focus-Interview: Mo Asumang sprach mit Frauenhasser – dann löschte er seine Website

Mo Asumang hat viele Berufe: Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Regisseurin. In ihren Dokumentarfilmen spricht sie mit Rassisten, Homophoben, Linksextremisten und Frauenhassern. Hier erzählt die 59-Jährige, warum sie mit ihnen in den Wahnsinn abtaucht. S.a.: Im Gespräch mit dem Feind (06.09.2022)

» Kölner Stadt-Anzeiger über queerfeindliche Angriffe: "Wir fühlen uns alleingelassen"

Der Lesben- und Schwulenverband fordert mehr Anteilnahme von nicht-queeren Personen. 2021 wurden 870 Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung registriert.

» tagesschau.de: CSD in Wuppertal – Gegen den Hass und für die Vielfalt

Wuppertal hat am Samstag beim Christopher Street Day in Regenbogen-Farben die Vielfalt gefeiert. Der CSD velief friedlich und ohne Zwischenfälle. Der tödliche Angriff auf einen Trans-Mann beim CSD in Münster hat aber auch die Teilnehmer*innen in Wuppertal beschäftigt.

» ORF: Hunderte bei Pride-Parade in Bregenz

Gleichberechtigung, Akzeptanz und Toleranz dafür stehen die Demonstrationen am Christopher-Street-Day. Für die Rechte der LGTBQIA+-Community sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sind am Samstag auch in Bregenz mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen.

09. September 2022

» Frankfurter Rundschau: Angriffe auf trans* Personen – Was befeuert den Hass gegen die LGBTQIA+-Community?

Dass sich die queere Community nicht mehr versteckt, ist eine große gesellschaftliche Errungenschaft. Leider scheint es so zu sein, dass mehr Sichtbarkeit auch zu mehr Gewalt führt.

» Tagesspiegel über queeres Leben in der Kirche: Die Reformverweigerung verhöhnt die Betroffenen

Öffentlich forderten queere Menschen mit #OutinChurch eine Reform der katholischen Kirche und ein Ende der Diskriminierung. Die verweigert sich bis heute. Ein Kommentar.