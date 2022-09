Ausgewählter Artikel:

» (14.09.2022) yahoo: "Das hat uns erst mal das Herz gebrochen" – Wanda über Rassismus und Homophobie auf ihren Konzerten

Die österreichische Rockband Wanda möchte gegen rassistisches und homophobes Verhalten auf ihren Konzerten vorgehen, und setzt nun geschultes Ordnungspersonal ein. "Mein Bewusstsein ist deutlich stärker geschärft für dieses Thema", erklärt Frontman Marco Wanda im Interview mit dem "Playboy"-Magazin.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. September 2022

» nd zum Todestag von Ella: Transfeindlichkeit und Rassismus – Ein politischer Tod

Fremdbestimmung und Perspektivlosigkeit: Die Situation von geflüchteten trans Menschen bleibt ein Jahr nach Ella Nik Bayans Selbstverbrennung prekär. Freund*innen und Aktivist*innen halten die Erinnerung an sie aufrecht.

» Nordkurier: Streit um Sex-Plakat mit Schwulen-Paar in Neubrandenburg

Auf einem Aufklärungsplakat auf einem Parkplatz in Neubrandenburg ist ein homosexuelles Pärchen in freizügiger Pose zu sehen. Das stößt auf Kritik.

» sport1: Homophobes Video – Eklat um NBA-Star

NBA-Star Anthony Edwards filmt sich selbst, wie er eine Gruppe Männer homophob beleidigt und postet es auf Instagram. Auch das eigene Team reagiert entsetzt.

» Zofinger Tagblatt: "Faschistisch und homophob"? Grüne Brugger Einwohnerrätin verärgert Junge SVP – diese fordert Rücktritt

Die Grüne Brugger Einwohnerrätin und Generalsekretärin der nationalen Jungpartei, Vera Becker, soll auf Instagram die SVP mit Faschismus und Rassismus gleichgesetzt haben. Die Junge SVP Aargau ist empört – und fordert Beckers Rücktritt von allen Ämtern.

» Dlf Nova: Queerfeindliche Gewalt – Wie euch Hilfsangebote unterstützen können

Die gewaltvollen Angriffe gegen trans Menschen in den vergangenen Wochen machen traurig, wütend und beängstigen. Beratungsstellen helfen euch.

13. September 2022

» FR interviewt Alfonso Pantisano: "Alice Schwarzer agiert gegen einen modernen Feminismus"

Die Übergriffe gegen trans Menschen häufen sich. Alfonso Pantisano über Hassverbrechen – und was sie mit der Debatte über trans Identität zu tun haben.

» taz über trans Menschen in den Medien: Aus dem Bild gedrängt

Bis zu ihrer Transition ist Lea Marie eine erfahrene und geschätzte Mitarbeiterin eines TV-Senders. Dann wird es kompliziert.

» GMX: Wann sind extreme Meinungen strafbar?

In der Schweiz wurde ein selbsternannter "Bußprediger" verurteilt, der Homosexualität als "Unzucht im Namen des Herrn"bezeichnete. Ein schwieriger Rechtsfall zwischen strafbarer Abwertung und Meinungsfreiheit.

» Berliner Zeitung kommentiert: 100 Prozent Volkspartei – Lesben und Schwule sind jetzt ein Teil der Union

Ein 24 Jahre langer Kampf um Anerkennung ist beendet: Der Verband Schwule und Lesben in der Union (LSU) ist offizielle Parteiorganisation der Christdemokraten. Ein Kommentar. S.a.: LSU jetzt offizielle Parteiorganisation der CDU (10.09.2022)

» Freie Presse über Theaterstück: Mädchen? Junge? Lesbisch? Schwul? Hetero? Trans? Nonbinär? Asexuell? Queer? – Völlig egal: Nur die Liebe zählt

Das Kleine Haus 1 des Staatsschauspiels Dresden zeigt mit "Wie es Euch gefällt" einen sehr bunt interpretierten Shakespeare-Klassiker mit mutigen jungen Leuten.

12. September 2022

» fluter über Akzeptanz für Bisexualität: What's it gonna bi?

Bisexuelle werden von ihrem Umfeld oft dazu gedrängt, sich doch mal zu entscheiden. Sie sind aber gar nicht wankelmütig sondern brauchen mehr Akzeptanz.

» Berliner Zeitung: Auf zur Affenpocken-Impfung – Ein Roadtrip von Berlin nach Rostock

Unser Autor kann auf Sex verzichten, aber nicht auf die Möglichkeit, Sex zu haben. Also machte er sich auf den Weg nach Rostock. Es wurde romantisch.

» Frankfurter Neue Presse: Erster CSD in Limburg: Für noch mehr Vielfalt – auch auf dem Land

Zuletzt häuften sich die Berichte über Angriffe auf queere Menschen. In Limburg setzt sich ein Verein für deren Leben auf dem Land ein es gab bereits den ersten CSD.

» HNA über CSD in Göttingen: 2.000 Teilnehmende ziehen durch die Uni-Stadt

Die queere Community feiert in Göttingen den Christopher-Street-Day. Zahlreiche Teilnehmende ziehen bunt und gut gelaunt durch die Innenstadt.

» idowa: 3. Straubinger CSD trotzt dem Regen

In Straubing fand am Samstag der mittlerweile dritte Christopher Street Day statt. Auch der Regen konnte die Teilnehmer nicht stoppen.

11. September 2022

» Deutschlandfunk: Homophobie in Katar

Die Fußball-WM in Katar rückt näher. Bislang standen vor allem menschenunwürdige Arbeitsbedingungen im internationalen Fokus. Doch speziell für Homosexuelle ist das Emirat ein gefährliches Pflaster.

» Domradio: Synodale debattieren über inter- und transsexuelle Menschen

Die Teilnehmer der Vollversammlung des Synodalen Weges haben sich am Samstag in Frankfurt mit der Lage von inter- und transsexuellen Menschen in der katholischen Kirche beschäftigt. Die Aussprache wurde mitunter emotional geführt.

» MDR: 2.000 Menschen ziehen bei CSD-Parade durch Halle

Am Sonnabend haben in Halle rund 2.000 Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Mit dem Straßenfest auf dem Markt und der Parade durch die Stadt wollen sie ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

» Süddeutsche.de über Bischof Dieser und Homosexualität: Gott dealt nicht

"Homosexualität ist keine Panne Gottes, sondern gottgewollt im selben Maß wie die Schöpfung selbst": Helmut Dieser, Bischof von Aachen, provoziert die Amtskirche.