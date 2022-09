Ausgewählter Artikel:

» (17.09.2022) Hamburger Abendblatt über Doku über Homosexuellen in Katar: "Versteck dich oder flieh"

In zwei Monaten beginnt die WM in Katar laut Gastgeber ist die ganze Welt eingeladen: Nur offen schwul sein sollte man besser nicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. September 2022

» NZZ: "Warum nicht?" Der Macher von "The Simpsons" könnte sich Lisa Simpson als lesbisch, bisexuell oder polyamor vorstellen

Al Jean, der Drehbuchautor und Produzent der Fernsehserie "The Simpsons", hat sich zur sexuellen Orientierung von Lisa geäussert. Es scheint alles möglich. Besonders im Trend wäre Lisa als Bisexuelle. Dafür gibt es auch schon erste Anzeichen.

» Süddeutsche.de: Die woke Wiesn

Keine sexistischen Lieder und anstößigen Dekorationen mehr, viele Angebote für Schwule und Lesben. Die Wiesn wandelt sich nachhaltig.

» Volksverpetzer: WELT goes Fox News – Lob für Transfeindlichkeit & "Faschist" Walsh

Bei "WELT" erscheint ein Artikel, der den selbsternannten Faschisten Matt Walsh, der Nazi-Verschwörungsmythen verbreitet, lobt und bewirbt.

» Zeit über Homosexualität im Altersheim: Die Panik vor dem Altersheim

Als Eugen Bánhegyi sich outete, war Homosexualität noch verboten. Mit 70 fand er ein Heim, das ihn schützt. Und hört doch: Ist der junge Mann ihr Sohn?

» Kleine Zeitung; Was bedeutet es, queer und vom Balkan zu sein?

Auch nach ihrem Outing führen Milica (25) und Ivan (29) ein Leben im Verborgenen. Sie sind homosexuell und erzählen, warum sie in ihren Heimatländern niemals das Gefühl haben, sein zu dürfen, wer sie sind.

» BR Podcast: "Autistic Pride" – Was Autismus mit der LGBTQI-Bewegung gemeinsam hat

Dieser Zündfunk Generator ist anders. Autorin Nicole Ficociello bringt Zündfunk-Moderatorin Ann-Kathrin Mittelstrass etwas mit. Ein Ding, das etwas über unsere Gesellschaft erzählt und hinter dem eine Geschichte steckt, die man auf den ersten Blick so vielleicht nicht vermuten würde. In dieser Folge ist es ein Kalender mit Fotos, die Orte in München während des ersten Corona-Lockdowns zeigen. Statt Menschenmengen auf dem Marienplatz sieht man leere Straßen und Plätze an die sich nur ein paar Tauben verirrt haben. Wem dieser Kalender gehört, warum er für diese Person wichtig ist und was das mit uns als Gesellschaft zu tun hat, zeigt diese Sendung.

» BuzzFeed: Verband fordert Schluss mit Blutspende-Diskriminierung – "keine Zeit zu verlieren"

Während Österreich Diskriminierung beim Blutspenden abbaut, rückt in Deutschland eine Überarbeitung der Regeln in weite Ferne. Auch trans* Personen werden völlig unebgründet anders behandelt.

» Domradio: Ethiker mahnt wissenschaftlichen Blick bei Sexualethik an

Eine neue Sexualethik der katholischen Kirche darf wissenschaftliche Erkenntnisse zu geschlechtlichen Identitäten nach Worten des Sozialethikers Andreas Lob-Hüdepohl nicht außer Acht lassen. Er verwies auf ein Papier aus Australien.

16. September 2022

» Tagesspiegel: Brief aus Kabul (16) – Arsin, 22 Jahre, queer, entrechtet, vergewaltigt, geflohen

Unsere Autorin, 19 Jahre alt, schreibt aus einem geheimen Haus in Afghanistan über ihr Leben, ihren Alltag und die Situation von Frauen und Mädchen.

» Aargauer Zeitung: Warum will jemand mit einem Schnauz in die Frauenbadi?

Sigmond Richli von Transgender Network Switzerland über einen Ort, der auch trans Frauen ein Schutzraum sein kann.

15. September 2022

» rbb24: Per Zufallsprinzip zur Affenpocken-Impfung in Berlin

Berlin ist Deutschlands Affenpocken-Hotspot. Nirgendwo in Deutschland stecken sich mehr Menschen mit der Viruskrankheit an. Schutz bietet eine Impfung. Doch die ist ohne Glück nicht so leicht zu bekommen.

» FAZ aus Wiesbaden: Ein neues queeres Zentrum

Die Zusage für das neue Queere Zentrum liegt schon vor. Nun macht sich der Trägerverein Gedanken über die Finanzierung des Betriebs und hofft auf 300.000 Euro als jährlichen Zuschuss.

» OÖNachrichten: Welser Regenbogen-Schutzweg mit homophoben Parolen beschmiert

Nicht einmal eine Woche nach der Installierung des Regenbogen-Zebrastreifens in Wels tauchten befremdliche Parolen auf.

» rbb24 über Ella: "Ich glaube, dass sie einfach nicht mehr konnte"

Vor einem Jahr zündete sich die trans Frau Ella auf dem Berliner Alexanderplatz an. Sie erlag ihren schweren Verletzungen. Ihr Leben fühlte sich trotz kleiner Lichtblicke oft an wie ein endloser Kampf, erzählt ein enger Freund.

» Kirche+Leben: Queer-Beauftragter der Bischofskonferenz kritisiert Bischöfe

Der Beauftragte der Bischöfe für Queer-Pastoral, Weihbischof Ludger Schepers, kritisiert Bischofskollegen und fordert Einsatz gegen Diskriminierung.

» evangelisch.de über Coming-In-Konferenz: Wir lassen uns nicht mehr zum Schweigen bringen

Sie sind fromm und träumen von Gemeinden, in denen alle willkommen sind, egal ob lesbisch, schwul, bi, trans oder anders queer. Vergangenen Samstag trafen sich über 400 Menschen, die für diese Idee brennen zum Coming-In.

14. September 2022

» nd zum Selbstbestimmungsgesetz: Wenn Bürokratie verzweifeln lässt

Wenn Deutschland nichts an den bürokratischen Bedingungen im Asylsystem und im Verfahren zur Geschlechtsangleichung ändert, nimmt es das Sterben von schutzsuchenden Menschen in Kauf.

» Tagesspiegel zum Verbot des Europride: Serbien stellt sich gegen seine europäische Zukunft

Die Regierung in Belgrad nimmt gerne Geld aus Brüssel und will in die EU. Doch mit dem Verbot des Europride steht sie ihrer europäischen Zukunft im Weg.

» nd zum Todestag von Ella: Transfeindlichkeit und Rassismus – Ein politischer Tod

Fremdbestimmung und Perspektivlosigkeit: Die Situation von geflüchteten trans Menschen bleibt ein Jahr nach Ella Nik Bayans Selbstverbrennung prekär. Freund*innen und Aktivist*innen halten die Erinnerung an sie aufrecht.