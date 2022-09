Ausgewählter Artikel:

» (19.09.2022) taz-Interview zum Todesurteil für LGBTQI-Aktivistinnen: "Gefängnis im Iran ist die Hölle"

Shadi Amin setzt sich für LGBTQI-Rechte im Iran ein. Zwei Frauen wurden dort nun zum Tode verurteilt. Ein Gespräch über Sichtbarkeit und Repression.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. September 2022

» Tagesspiegel interviewt Sven Lehmann: "Das Krasseste, was ich jemals in Sachen CSD erlebt habe"

Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, übt nach der Europride in Belgrad heftige Kritik an der serbischen Regierung – und würdigt den Mut der Aktivisten.

» rbb: Das SchwuZ als Wohlfühlort

In Berlin gibt es seit 45 Jahren das SchwuZ. Ein Treffpunkt für Menschen, die nicht in das heterosexuelle Raster passen. Angefangen als schwuler Treffpunkt, sei man heute ein Klub für alle Farben des Regenbogens, heißt es auf der Webseite.

» rbb: KZ Sachsenhausen – Gedenken an Homosexuelle

Anlässlich des 80. Jahrestags der Ermordung von rund 200 homosexuellen Männern im KZ-Außenlager Klinkerwerk in Oranienburg fand am Sonntag am Hafenbecken des ehemaligen KZ-Außenlagers Klinkerwerk in Oranienburg eine Gedenkveranstaltung statt.

» Spiegel über ersten Fall von Affenpocken: China warnt vor "Hautkontakt mit Ausländern"

Bisher gab es in China offiziell keine Affenpocken auch als Folge der strengen Covid-Regeln. Am Wochenende jedoch wurde die erste Erkrankung im Land gemeldet. Die Empfehlungen der Regierung sind drastisch.

18. September 2022

» taz-Kommentar zum Europride in Belgrad: Queere Lektion

Trotz Verbot findet in Belgrad die Europride statt. Serbien muss das aushalten, wenn es zur liberalen europäischen Staatengemeinschaft gehören will.

» Geschichte der Gegenwart: Reaktionärer Biologismus. Was rechte Akteure und "radikale Feministinnen" verbindet

"Was ist eine Frau?" Mit dieser scheinbar einfachen Frage agitieren gegenwärtig rechte Akteur*innen gegen trans Menschen und ihre Rechte und fordern eine "eindeutige" biologische Bestimmung von Geschlecht. Doch dieses Beharren auf "Biologie" hat wenig mit Wissenschaft zu tun.

» Bistum Essen: "Out In Church" treibt Paradigmenwechsel im Kirchlichen Arbeitrecht voran

Diskussion im Essener Medienforum über die Frage, wie die Diskriminierung queerer Menschen in der Katholischen Kirche reduziert werden kann.

» taz: Diana Häs kämpft für LGBTIQ+-Belange – Ein Leben voller Neuanfänge

In Osnabrück steht jetzt ein Mahnmal gegen Homophobie. Die grüne Stadträtin Diana Häs hatte sich gemeinsam mit anderen dafür stark gemacht. S.a.: Mahnmal gegen Homophobie und für Zivilcourage in Osnabrück (15.09.2022)

» come-on: Psychologin aus dem MK berichtet – Viele transgender Personen suchen Hilfe

Ärzte und Psychologen registrieren immer mehr Fälle von Kindern und Jugendlichen, die sich fremd in ihrem Körper fühlen und ihr Geburtsgeschlecht ändern wollen. Das merkt auch die heimische Jugendpsychologin Dr. Rafaela Wingen.

» Hamburger Abendblatt: So bunt war Norderstedts erster Christopher Street Day

Hunderte feierten bei der "Norderpride" in Norderstedt das LGBTQ-Spektrum. Wieso der Polizei bei der Demo eine besondere Rolle zukam.

» watson: "Es gibt keine Krankheit auf dieser Welt, die nur Homosexuelle bekommen können"

Im Checkpoint Zürich wurden ein Viertel aller bisherigen Schweizer Affenpockeninfektionen behandelt. Oberarzt Flavian Ruff erklärt, warum Affenpocken nichts mit der Sexualität zu tun haben und warum es wichtig ist, jetzt etwas dagegen zu unternehmen.

» derStandard.de: Wurde im Kampf gegen die Affenpocken ausreichend getan?

Im Mai wurde der erste Fall von Affenpocken in Österreich gemeldet, jetzt starten vorsorgliche Impfungen. Warum hat das so lange gedauert?

17. September 2022

» NZZ: "Warum nicht?" Der Macher von "The Simpsons" könnte sich Lisa Simpson als lesbisch, bisexuell oder polyamor vorstellen

Al Jean, der Drehbuchautor und Produzent der Fernsehserie "The Simpsons", hat sich zur sexuellen Orientierung von Lisa geäussert. Es scheint alles möglich. Besonders im Trend wäre Lisa als Bisexuelle. Dafür gibt es auch schon erste Anzeichen.

» Hamburger Abendblatt über Doku über Homosexuellen in Katar: "Versteck dich oder flieh"

In zwei Monaten beginnt die WM in Katar laut Gastgeber ist die ganze Welt eingeladen: Nur offen schwul sein sollte man besser nicht.

» Süddeutsche.de: Die woke Wiesn

Keine sexistischen Lieder und anstößigen Dekorationen mehr, viele Angebote für Schwule und Lesben. Die Wiesn wandelt sich nachhaltig.

» Volksverpetzer: WELT goes Fox News – Lob für Transfeindlichkeit & "Faschist" Walsh

Bei "WELT" erscheint ein Artikel, der den selbsternannten Faschisten Matt Walsh, der Nazi-Verschwörungsmythen verbreitet, lobt und bewirbt.

» Zeit über Homosexualität im Altersheim: Die Panik vor dem Altersheim

Als Eugen Bánhegyi sich outete, war Homosexualität noch verboten. Mit 70 fand er ein Heim, das ihn schützt. Und hört doch: Ist der junge Mann ihr Sohn?

» Kleine Zeitung; Was bedeutet es, queer und vom Balkan zu sein?

Auch nach ihrem Outing führen Milica (25) und Ivan (29) ein Leben im Verborgenen. Sie sind homosexuell und erzählen, warum sie in ihren Heimatländern niemals das Gefühl haben, sein zu dürfen, wer sie sind.

» BR Podcast: "Autistic Pride" – Was Autismus mit der LGBTQI-Bewegung gemeinsam hat

Dieser Zündfunk Generator ist anders. Autorin Nicole Ficociello bringt Zündfunk-Moderatorin Ann-Kathrin Mittelstrass etwas mit. Ein Ding, das etwas über unsere Gesellschaft erzählt und hinter dem eine Geschichte steckt, die man auf den ersten Blick so vielleicht nicht vermuten würde. In dieser Folge ist es ein Kalender mit Fotos, die Orte in München während des ersten Corona-Lockdowns zeigen. Statt Menschenmengen auf dem Marienplatz sieht man leere Straßen und Plätze an die sich nur ein paar Tauben verirrt haben. Wem dieser Kalender gehört, warum er für diese Person wichtig ist und was das mit uns als Gesellschaft zu tun hat, zeigt diese Sendung.