Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. September 2022

» taz über Queerbaiting von Sänger Harry Styles: Keine queere Ikone

Regenbogenflagge, glitzernde Kleider, Nagellack: Der Sänger Harry Styles spielt mit Gender und Sexualität. Warum das eine Form von Queerbaiting ist.

» Human Resources Manager: Wie queer ist die Bundeswehr, Frau Biefang?

Anastasia Biefang arbeitet seit 28 Jahren für die Bundeswehr. Einer Organisation mit queerfeindlicher Geschichte, von der sie Akzeptanz und Toleranz verlangt und diese auch zunehmend erhält.

» Deutschlandfunk: "Mawjoudin" – Queeres Filmfestival in Tunesien startet – Organisatoren in Sorge wegen Anfeindungen

Vor Beginn des dritten "Mawjoudin Queer Film Festival" in Tunesien sorgen sich die Organisatoren vor Anfeindungen.

» Heute.at: Transmann Sascha – "Zeige abgebundene Brust auf TikTok"

Für Sascha B. ist TikTok sein persönliches Tagebuch. Dieses öffnet der Transmann aus Tirol nun und berichtet über seinen Weg von Frau zu Mann.

» Frankfurter Neue Presse: Frankfurter Polizei verstärkt Schutz für queere Community

Präsenz in der Innenstadt erhöht – Auch zivile Kräfte sind im Einsatz

» BR24: Queerfeindliche Hassgewalt erfassen – Arbeitsgremium startet

Homophobe Übergriffe und transfeindliche Straftaten nehmen zu. Die Bundesregierung stellt sich nach Aussage von Bundesinnenministerin Faeser konsequent gegen Diskriminierung und Gewalt. Um das Hellfeld zu vergrößern, tagt ein Expertengremium.

» Express über Riccardo Simonetti: Entertainer über Hass im Netz – "Einfach nur, weil ich ein offen lebender, schwuler Mann bin"

Seiner Vorbildfunktion ist sich Riccardo Simonetti bewusst auch, weil sich viele Menschen nicht mit der blonden, weißen Frau auf dem Cover der Fernsehzeitschrift identifizieren können, wie der Influencer betont.

» SWR2: Mit Nähmaschine gegen Gewalt an Transsexuellen in Brasilien

Es ist vielleicht eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einer Trans-Stylisten und einem Priester. Doch daraus entstand in Brasilien die wohl erste LGBTQ-Modemarke für liturgische Gewänder und das im gefährlichsten Land für transsexuelle Menschen.

19. September 2022

» Tagesspiegel interviewt Sven Lehmann: "Das Krasseste, was ich jemals in Sachen CSD erlebt habe"

Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, übt nach der Europride in Belgrad heftige Kritik an der serbischen Regierung – und würdigt den Mut der Aktivisten.

» taz-Interview zum Todesurteil für LGBTQI-Aktivistinnen: "Gefängnis im Iran ist die Hölle"

Shadi Amin setzt sich für LGBTQI-Rechte im Iran ein. Zwei Frauen wurden dort nun zum Tode verurteilt. Ein Gespräch über Sichtbarkeit und Repression.

» rbb: Das SchwuZ als Wohlfühlort

In Berlin gibt es seit 45 Jahren das SchwuZ. Ein Treffpunkt für Menschen, die nicht in das heterosexuelle Raster passen. Angefangen als schwuler Treffpunkt, sei man heute ein Klub für alle Farben des Regenbogens, heißt es auf der Webseite.

» rbb: KZ Sachsenhausen – Gedenken an Homosexuelle

Anlässlich des 80. Jahrestags der Ermordung von rund 200 homosexuellen Männern im KZ-Außenlager Klinkerwerk in Oranienburg fand am Sonntag am Hafenbecken des ehemaligen KZ-Außenlagers Klinkerwerk in Oranienburg eine Gedenkveranstaltung statt.

» Spiegel über ersten Fall von Affenpocken: China warnt vor "Hautkontakt mit Ausländern"

Bisher gab es in China offiziell keine Affenpocken auch als Folge der strengen Covid-Regeln. Am Wochenende jedoch wurde die erste Erkrankung im Land gemeldet. Die Empfehlungen der Regierung sind drastisch.

18. September 2022

» taz-Kommentar zum Europride in Belgrad: Queere Lektion

Trotz Verbot findet in Belgrad die Europride statt. Serbien muss das aushalten, wenn es zur liberalen europäischen Staatengemeinschaft gehören will.

» Geschichte der Gegenwart: Reaktionärer Biologismus. Was rechte Akteure und "radikale Feministinnen" verbindet

"Was ist eine Frau?" Mit dieser scheinbar einfachen Frage agitieren gegenwärtig rechte Akteur*innen gegen trans Menschen und ihre Rechte und fordern eine "eindeutige" biologische Bestimmung von Geschlecht. Doch dieses Beharren auf "Biologie" hat wenig mit Wissenschaft zu tun.

» Bistum Essen: "Out In Church" treibt Paradigmenwechsel im Kirchlichen Arbeitrecht voran

Diskussion im Essener Medienforum über die Frage, wie die Diskriminierung queerer Menschen in der Katholischen Kirche reduziert werden kann.

» taz: Diana Häs kämpft für LGBTIQ+-Belange – Ein Leben voller Neuanfänge

In Osnabrück steht jetzt ein Mahnmal gegen Homophobie. Die grüne Stadträtin Diana Häs hatte sich gemeinsam mit anderen dafür stark gemacht. S.a.: Mahnmal gegen Homophobie und für Zivilcourage in Osnabrück (15.09.2022)

» come-on: Psychologin aus dem MK berichtet – Viele transgender Personen suchen Hilfe

Ärzte und Psychologen registrieren immer mehr Fälle von Kindern und Jugendlichen, die sich fremd in ihrem Körper fühlen und ihr Geburtsgeschlecht ändern wollen. Das merkt auch die heimische Jugendpsychologin Dr. Rafaela Wingen.

» Hamburger Abendblatt: So bunt war Norderstedts erster Christopher Street Day

Hunderte feierten bei der "Norderpride" in Norderstedt das LGBTQ-Spektrum. Wieso der Polizei bei der Demo eine besondere Rolle zukam.

» watson: "Es gibt keine Krankheit auf dieser Welt, die nur Homosexuelle bekommen können"

Im Checkpoint Zürich wurden ein Viertel aller bisherigen Schweizer Affenpockeninfektionen behandelt. Oberarzt Flavian Ruff erklärt, warum Affenpocken nichts mit der Sexualität zu tun haben und warum es wichtig ist, jetzt etwas dagegen zu unternehmen.