» (22.09.2022) BuzzFeed: Queer auf der Wiesn – Mit gegenseitiger Rücksicht "funktioniert das auch"

Das Oktoberfest ein wichtiger Bestandteil des queeren Lebens in München? Ja, findet ein ehemaliger Gastronom und hat nur eine Bitte: Seid lieb zueinander.

22. September 2022

» taz über MPX-Virus in Berlin: Warten auf den Impfstoff

Berlin ist Hotspot für Neuinfektionen mit dem MPX-Virus. Die Impfbereitschaft ist groß, aber derzeit wird nicht genug geliefert.

» katholisch.de interviewt Liturgiewissenschaftler: Segnung Homosexueller ist natürlich Liturgie

Am Dienstag legten die flämischen Bischöfe ein Papier zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften vor, am Mittwoch dementierten sie, dass es sich dabei um eine Liturgie handle. Dem widerspricht Liturgiewissenschaftler Ewald Volgger im katholisch.de-Interview.

» Tagesspiegel interviewt Drag-Pionierin Bridge Markland: "Weibliches Crossdressing ist uralt"

Bridge Markland organisiert das Go Drag Festival in Berlin. Hier spricht sie über Drag Kings und mangelnde Diversität in kommerziellen Shows.

» katholisch.de kommentiert: Flanderns Bischöfe gehen richtigen Weg – aber nur ersten Schritt

Die Bischöfe der belgischen Region Flandern haben einen zaghaften Vorstoß für die Segnung homosexueller Paare gewagt. Ein löblicher Schritt, findet Christoph Brüwer. Dabei dürfe es aber nicht bleiben, wenn die Kirche ihren Auftrag erfüllen wolle. S.a.: Flandern: Katholische Kirche will gleichgeschlechtliche Paare segnen (21.09.2022)

» WAZ: So probt der neue schwul-lesbische Chor in Holsterhausen

In Essen-Holsterhausen hat sich ein schwul-lesbischer Chor gegründet. Weitere Mitglieder sind willkommen. Wir haben eine Probe besucht.

21. September 2022

» Berliner Zeitung interviewt François Ozon: "Fassbinder hat die Heuchelei der Deutschen gehasst"

In seinem neuen Film Peter von Kant adaptiert François Ozon einen Stoff von Rainer Werner Fassbinder. Ein Gespräch über Begehren, Drama-Queens und #metoo. S.a.: "Peter von Kant": Schön fotografiert, gut gespielt und doch eine Enttäuschung (20.09.2022)

» Berliner Zeitung: Tanzen, schwitzen, heizen – Das SchwuZ will Körperwärme in Heizenergie umwandeln

Die Energiekrise plagt auch Berliner Clubs, die Kosten steigen. Das SchwuZ in Neukölln hat eine innovative Lösung im Blick.

» SWR: Fünf Jahre Ehe für alle – Thilo und Kim: Verliebt, verpartnert, verheiratet

Als Thilo und Kim Stalbovs als erstes schwule Paar in Mainz heirateten, sagten sie nach Thilos Worten zum dritten Mal Ja zueinander.

» BR Podcast: Immer mehr Gewalt gegen LSBTI-Menschen in Deutschland – wie kann man gegensteuern?

Der Hass und die Gewalt gegen LSBTI-Menschen nimmt in Deutschland zu. LSBTI, das Kürzel steht für Lesben, Schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen. Das Bundesinnenministerium hat das Arbeitsgremium "Bekämpfung homophober und transfeindlicher Gewalt einberufen, um der Gewalt und der Übergriffe entgegenzutreten.Heute tagen die unabhängigen Experten zum ersten Mal. Tessa Ganserer ist die erste Trans-Frau im Deutschen Bundestag. Im BR24 Thema des Tages äußert sie sich zu den aktuellen Entwicklungen, den vermehrten Übergriffen und welche Rolle die Sozialen Medien spielen. Tessa Ganserer fordert schnelles Handeln.

» DASDING: So cool reagiert Lil Nas X auf homophoben Protest

Sie hassen ihn, weil er homosexuell ist. Er schickt ihnen Pizza.

» RND: "Pure Homophobie" – Riccardo Simonetti wehrt sich nach "Fernsehgarten"-Auftritt gegen Kritiker

Für sein schillerndes Auftreten erntet Riccardo Simonetti neben Bewunderung auch immer wieder Kritik das war auch nach der Ausstrahlung des ZDF-Fernsehgartens nicht anders. Auf Instagram begegnet er den negativen Kommentaren nun mit einem deutlichen Statement.

20. September 2022

» taz über Queerbaiting von Sänger Harry Styles: Keine queere Ikone

Regenbogenflagge, glitzernde Kleider, Nagellack: Der Sänger Harry Styles spielt mit Gender und Sexualität. Warum das eine Form von Queerbaiting ist.

» Human Resources Manager: Wie queer ist die Bundeswehr, Frau Biefang?

Anastasia Biefang arbeitet seit 28 Jahren für die Bundeswehr. Einer Organisation mit queerfeindlicher Geschichte, von der sie Akzeptanz und Toleranz verlangt und diese auch zunehmend erhält.

» Deutschlandfunk: "Mawjoudin" – Queeres Filmfestival in Tunesien startet – Organisatoren in Sorge wegen Anfeindungen

Vor Beginn des dritten "Mawjoudin Queer Film Festival" in Tunesien sorgen sich die Organisatoren vor Anfeindungen.

» Heute.at: Transmann Sascha – "Zeige abgebundene Brust auf TikTok"

Für Sascha B. ist TikTok sein persönliches Tagebuch. Dieses öffnet der Transmann aus Tirol nun und berichtet über seinen Weg von Frau zu Mann.

» Frankfurter Neue Presse: Frankfurter Polizei verstärkt Schutz für queere Community

Präsenz in der Innenstadt erhöht – Auch zivile Kräfte sind im Einsatz

» BR24: Queerfeindliche Hassgewalt erfassen – Arbeitsgremium startet

Homophobe Übergriffe und transfeindliche Straftaten nehmen zu. Die Bundesregierung stellt sich nach Aussage von Bundesinnenministerin Faeser konsequent gegen Diskriminierung und Gewalt. Um das Hellfeld zu vergrößern, tagt ein Expertengremium.

» Express über Riccardo Simonetti: Entertainer über Hass im Netz – "Einfach nur, weil ich ein offen lebender, schwuler Mann bin"

Seiner Vorbildfunktion ist sich Riccardo Simonetti bewusst auch, weil sich viele Menschen nicht mit der blonden, weißen Frau auf dem Cover der Fernsehzeitschrift identifizieren können, wie der Influencer betont.

» SWR2: Mit Nähmaschine gegen Gewalt an Transsexuellen in Brasilien

Es ist vielleicht eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einer Trans-Stylisten und einem Priester. Doch daraus entstand in Brasilien die wohl erste LGBTQ-Modemarke für liturgische Gewänder und das im gefährlichsten Land für transsexuelle Menschen.