» (25.09.2022) taz über queeren Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine: Versteckt im eigenen Land

In der Ukraine können Männer jederzeit zum Militär eingezogen werden. Michail Nasarenko jung, queer, gut ausgebildet will nicht an die Front.

25. September 2022

» t-online: Dragqueen Cherry Valentine ist tot mit nur 28 Jahren

Cherry Valentine war eine TV-bekannte Drag Queen. Nun gibt ihre Familie bekannt, dass sie mit 28 Jahren überraschend verstorben ist.

» 20 Minuten: "Wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Outing?"

Lenny ist sich definitiv sicher, dass er sich nur in Männer verlieben kann. Nun fragt er sich, zu welchem Zeitpunkt und wie er sich damit in seinem sozialen Umfeld zeigen soll.

» Express: Emily Cox über lesbische Liebe in der Volksmusik und ihre Rolle im ARD-Krimi

Mit ihrer Rolle im Netflix-Hit Last Kingdom wurde Emily Cox weltweit ein Star. Nun spielt die Österreicherin zur Primetime in der ARD einen Volksmusik-Star, deren Geliebte tot aufgefunden wird.

24. September 2022

» k.at: Oscar Wildes "Bunbury" als schrille Queer-Farce in Graz

"Bunbury. Ernst sein is everything" nennt sich die Variante von Oscar Wildes Drama, die am Freitag im Grazer Schauspielhaus in strengem Schwarz-weiß Premiere hatte. Aus einer witzig-scharfzüngigen Konversationskomödie wurde eine derbe Queer-Klamotte, die trotz permanenter Bewegung auf der Bühne etwas mehr Tempo vertragen hätte. Die Handlung selbst geriet etwas ins Hintertreffen, der Fokus lag eher auf der heuchlerischen Moral dieser Gesellschaft und Wildes Homosexualität.

» RND: LGBTQ-Feindlichkeit in der Türkei nimmt zu

Noch vor wenigen Jahren hatten Zehntausende Menschen in Istanbul eine Pride-Parade gefeiert. Heute wäre das undenkbar. In der Community wächst die Angst.

» Tagesspiegel interviewt Paula Balov von BiBerlin: "Das B in LGBTQI+ ist nicht nur Deko"

Diesen Freitag ist Bi Visibility Day. Paula Balov, Mitglied des Vereins BiBerlin, spricht über die Diskriminierung bisexueller Menschen und warum dieser Tag so wichtig ist.

» BR24 interviewt Sven Lehmann: "Haben Problem mit homofeindlicher Gewalt"

Die Gewalt gegen LSBTI-Menschen nimmt deutlich zu. LSBTI steht für steht für Lesben, Schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen. Der Queer-Beauftragte Sven Lehmann sieht ein großes Problem in homophober Gewalt.

» stern interviewt Julia Shaw: "Bei Bisexualität denken viele, das sei eben halb-schwul oder halb-lesbisch"

Bisexualität ist im Vergleich zu anderen Formen der sexuellen Orientierung unterrepräsentiert. Die Rechtspsychologin Dr. Julia Shaw erzählt im Gespräch mit dem stern, warum uns das Thema alle etwas angeht.

» derStandard.de spricht mit Julia Shaw über Bisexualität: "Warum entscheiden und vielleicht Nuancen verlieren?"

Die Psychologin Julia Shaw über eine vernachlässigte sexuelle Identität und die fehlende Vorstellungskraft, wenn etwas nicht vorgelebt wird

» Süddeutsche.de: Queere Tradition

Mit einem queeren Festival will die Politik Münchens Kultur diverser machen. Das ist eine wichtige Unterstützung für die Szene.

23. September 2022

» nd: Queere Visionen aus dem Pop-Wunderland

Politisch lief dieses Jahr bisher katastrophal. Die einzige Hoffnung kam für nd-Kolumnistin Nadia Shehadeh aus dem musikalischen Lager: mit den queeren Popikonen Brandi Carlile, Ethel Cain und Phoebe Bridgers.

» Zeit Online über Sterilisation von trans Personen: Sie sollten keine Kinder bekommen

Bis 2011 mussten sich trans Personen sterilisieren lassen, um den Geschlechtseintrag zu ändern. Der Staat will sie nun entschädigen. Vielen wäre etwas anderes wichtiger

» Spiegel: Bund bezuschusst Hate Aid mit 497.000 Euro

Die Organisation, die Opfern von Hass im Netz unter anderem vor Gericht hilft, bekommt finanzielle Unterstützung vom Bundestag. Der Haushaltsausschuss hat beschlossen, Hate Aid zu fördern.

» Frankfurter Rundschau: Alexander Graeff über Bisexuelle – Wir existieren und sind gar nicht so wenige

Am 23. September ist der internationale Tag der Bisexualität und erinnert an Phasen, Spektren und Übergängen in einer Welt, die gerne eindeutig sortiert und das Zweideutige mit dem Mythos der Anrüchigkeit versieht

» Domradio: #OutinChurch ordnet Initiative flämischer Bischöfe ein – "Weniger Diskriminierung bleibt auch Diskriminierung"

Segensfeier oder nur privater Segen in einer Gruppe? Die flämische Bischofskonferenz sorgt mit einem Schreiben zum Umgang mit homosexuellen Paare für Verwirrung. Rainer Teuber von #OutInChurch sieht vor allem ein Missverständnis.

22. September 2022

» taz über MPX-Virus in Berlin: Warten auf den Impfstoff

Berlin ist Hotspot für Neuinfektionen mit dem MPX-Virus. Die Impfbereitschaft ist groß, aber derzeit wird nicht genug geliefert.

» katholisch.de interviewt Liturgiewissenschaftler: Segnung Homosexueller ist natürlich Liturgie

Am Dienstag legten die flämischen Bischöfe ein Papier zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften vor, am Mittwoch dementierten sie, dass es sich dabei um eine Liturgie handle. Dem widerspricht Liturgiewissenschaftler Ewald Volgger im katholisch.de-Interview.

» BuzzFeed: Queer auf der Wiesn – Mit gegenseitiger Rücksicht "funktioniert das auch"

Das Oktoberfest ein wichtiger Bestandteil des queeren Lebens in München? Ja, findet ein ehemaliger Gastronom und hat nur eine Bitte: Seid lieb zueinander.

» Tagesspiegel interviewt Drag-Pionierin Bridge Markland: "Weibliches Crossdressing ist uralt"

Bridge Markland organisiert das Go Drag Festival in Berlin. Hier spricht sie über Drag Kings und mangelnde Diversität in kommerziellen Shows.