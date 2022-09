Ausgewählter Artikel:

» (28.09.2022) Rosa Luxemburg Stiftung über Brasilien: Lautes Schweigen für die queere Agenda

Die Bedeutung der kommenden Wahlen für Brasiliens LGBTIQ*-Bevölkerung

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. September 2022

» taz: Sexy im Alter – Eine lesbische Wall of Fame

Viele lesbische Frauen werden immer sexier, je älter sie werden. Das hat Gründe und hier kommen die Beispiele.

» taz über Pride im ostukrainischen Charkiw: "Vereint wie nie zuvor"

Ak­ti­vis­t*in­nen aus Charkiw machen auf Verletzung der Rechte der LGBTQ-Community aufmerksam. Viele Probleme werden durch den Krieg verstärkt.

» taz über Electronic Festival in Kroatien: Stütze für die queere Community

Das Festival Electronic Beats in Zagreb ist zwar ein Marketing Tool der Telekom. Aber hier trifft sich auch eine queere Community.

» bz Basel: Altfeministinnen sind gegen das Gleichstellungsgesetz

Die neue Gruppe "Justizia ruft" will erreichen, dass das Gleichstellungsgesetz verworfen wird. Basel-Stadt brauche keine solche Vorlage, da etwa der Schutz vor Diskriminierung auch ohne schon gegeben sei, schreiben die Altfeministinnen.

» Rosa Luxemburg Stiftung über Brasilien: Lautes Schweigen für die queere Agenda

Die Bedeutung der kommenden Wahlen für Brasiliens LGBTIQ*-Bevölkerung

» Deutschlandfunk Kultur über queere Szene in Bautzen: "Wenn alle gehen, widerspricht niemand mehr"

Jung, grün und queer: Jonas Löschau ist Stadtrat im sächsischen Bautzen und weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, von Rechtsextremen angefeindet zu werden. Er will trotzdem in der Stadt bleiben und hat ein Netzwerk für queere Personen gegründet.

» taz über Gewalt gegen Frauen und Queers: Tödlicher Hass

Fast täglich werden Frauen, Queers und Transpersonen Ziel patriarchaler Gewalt. Verantwortlich dafür sind auch ihre ideologischen Wegbereiter:innen.

» kath.ch: "Homosexualität ist Sünde" – Homophobes Plakat bei reformierter Kapelle

Im Schaukasten der Zürcher St. Anna-Kapelle ist ein Plakat mit homophoben Sprüchen zu sehen. Es kritisiert "Sodom und Gomorra" und die "Ehe für alle". Die Verantwortlichen waschen ihre Hände in Unschuld. Das Plakat soll jedoch bald entfernt werden.

» Allgemeine Zeitung aus Stendal: Auflage bringt Christopher Street Day in Gefahr

Der Christopher Street Day in Stendal soll in die zweite Runde gehen. Geplant ist das schon lange. Nun haben die Organisatoren kurzfristig eine neue Auflage erhalten, die das Projekt zum Schwanken bringt: Für die Veranstaltung auf dem Marktplatz der Rolandstadt müssten alle Zufahrten gesperrt werden.

27. September 2022

» Heute.at: Affenpocken – Spital schickt Mann mit Schmerzen heim

Ein Tiroler litt nicht nur an enormen Schmerzen, sondern auch an der Ausgrenzung als Homosexueller mit Affenpocken.

» Domradio-Interview: Theologe Hein wünscht Katechismus-Anpassung bei Sexualität

Vor einigen Jahren hat Papst Franziskus zur Ächtung der Todesstrafe sogar den Katechismus ändern lassen. Ginge das auch bei anderen Fragen wie Homosexualität oder Weiheämtern? Rudolf Hein sieht die Schwierigkeit in der Komplexität.

» Deutschlandfunk Nova: Warum bisexuelle Menschen weniger gezeigt werden

In Serien und in der Geschichte sind bisexuelle Menschen bisher wenig sichtbar. Außerdem ist die seltene Darstellung häufig einseitig und sexualisierend.

» Express über schwulen Boxer Mike Turner: Brite siegt im Ring – über seinen Gegner und über Vorurteile

Er kämpft wortwörtlich gegen Vorurteile und siegt. Der Brite Mike Turner ist der erste offen homosexuelle Boxer.

» evangelisch.de: Pfarrer tritt als Drag-Queen auf

Der homosexuelle Gemeindepfarrer Nulf Schade-James kämpft seit den 1980er Jahren für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ab und zu verwandelt er sich in eine Drag-Queen.

» taz zur Ehe für alle in Kuba: Ein kluger Schachzug des Regimes

Das Referendum macht das Leben auf Kuba für queere Personen ein bisschen besser. Ein billiger Punkt für das Regime ein Tiefpunkt für die Opposition.

26. September 2022

» taz: Keine LGBT-Rechte für Sambier

Sambias Regierung lässt sich bei LGBT-Rechten von der Opposition treiben. Eine Bürgerbewegung protestiert gegen naturwidrige Homosexualität.

» nd über CSD in Döbeln: Bunter Punkt im braunen Fleck

Im mittelsächsischen Döbeln feierte die queere Szene zum ersten Mal einen CSD. Rund 450 Menschen kamen. Leider kamen auch rechte Gegendemonstranten. Doch blieben sie deutlich in der Minderheit.

25. September 2022

» taz über queeren Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine: Versteckt im eigenen Land

In der Ukraine können Männer jederzeit zum Militär eingezogen werden. Michail Nasarenko jung, queer, gut ausgebildet will nicht an die Front.

» t-online: Dragqueen Cherry Valentine ist tot mit nur 28 Jahren

Cherry Valentine war eine TV-bekannte Drag Queen. Nun gibt ihre Familie bekannt, dass sie mit 28 Jahren überraschend verstorben ist.

» 20 Minuten: "Wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Outing?"

Lenny ist sich definitiv sicher, dass er sich nur in Männer verlieben kann. Nun fragt er sich, zu welchem Zeitpunkt und wie er sich damit in seinem sozialen Umfeld zeigen soll.