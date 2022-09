Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. September 2022

» MOZ-Podcast: Queer in Brandenburg – wie funktioniert Nachwuchs durch Leihmutterschaft?

Queere Familien in Brandenburg Teil 2: Für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ist die Leihmutterschaft die letzte Hoffnung. Ein Vater aus Oberhavel erzählt im Podcast von seinem Weg zum Elternglück.

» Blick über trans Soldatin: Ehemaliger US-Major spioniert für Russland

Jamie Lee Henry, der damals erste als Transgender geoutete US-Major, versuchte militärische Gesundheitsdaten an Russland zu verkaufen. Ihre Frau war ebenfalls beteiligt. Doch ihr Mittelsmann war ein FBI-Agent.

» buten un binnen: Impfung gegen Affenpocken verzögert sich in Bremen weiter

Der Starttermin für die Impfungen ist weiter unklar. Derzeit müssen noch Finanzierungsfragen geklärt werden, heißt es aus dem Gesundheitsressort.

» derStandard.at: Grünen-Politikerin darf nicht an Lesbian Conference teilnehmen

Faik El-Nagashi wird Teilnahme an internationaler Konferenz der lesbischen Community wegen in Medien getätigter Aussagen verwehrt. Sie sieht mangelnde Diskussionskultur

» katholisch.de interviewt belgischen Bischof Bonny: Unsere Segnungen für Homosexuelle sind auf Linie mit dem Papst

Johan Bonny ist Bischof von Antwerpen und Beobachter des Synodalen Wegs. Bereits bei der jüngsten Synodalversammlung hat er deutliche Worte gefunden. Mit katholisch.de spricht er über die schwierige "Sandwich-Position" der deutschen Bischöfe, germanische Tugenden und Gespräche mit Papst Franziskus über Segnungen homosexueller Paare.

» Express: Vorurteile und Diskriminierung im Alltag? Regenbogenfamilie aus Köln überrascht mit schöner Nachricht

Auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de berichten die lesbischen Mütter Ida und Sarah von ihrem Alltag als Regenbogenfamilie in Köln.

29. September 2022

» Adelswelt: Sofia von Spanien wird mit homophoben Kommentaren gemobbt

Armes Mädchen! Sofia von Spanien wird von ihren Mitschülern gemobbt und muss sich sogar homophobe Beleidigungen anhören.

» Domradio: Bischof in Sambia sorgt mit Homosexuellen-Aussage für Kritik

Im ostafrikanischen Sambia gibt es Streit über eine Aussage des katholischen Erzbischofs von Lusaka über sexuelle Minderheiten. Alick Banda soll der Regierung vorgeworfen haben, sich für die Belange von queeren Personen einzusetzen.

» FR über Brasilien-Wahl: Trans-Pionierin Erika Hilton strebt Sieg im Kongress an

Eine transsexuelle Frau kandidiert in Brasilien für den Sitz im Kongress. Warum ihre Chancen, trotz Schwierigkeiten, gut stehen.

» Hase Post: Osnabrück will queeres Leben in der Stadt fördern

Am Dienstagabend (27. September) entschied der Stadtrat, dass Osnabrück eine Anlaufstelle für queere Menschen werden soll. Der Antrag von GRÜNE/SPD/VOLT wurde einstimmig durchgewunken.

» Tagesspiegel interviewt Bob Young: Eine der ältesten, queeren Partys Berlins ist zurück

Das GMF war legendär in den 90er Jahren. Veranstalter Bob Young erzählt im Interview, wie sich die queere Szene seitdem verändert hat und wieso ein Türsteher Boris Becker rauswarf.

» nd über Affenpocken: Schwierige Balance

Der Impfstoff gegen Affenpocken ist für die betroffene Community in Deutschland nicht einfach zugänglich. Aber das ist nicht das einzige Problem. Die jetzt oft geforderte Enthaltsamkeit erinnert an Schuldzuweisungen in der Aids-Krise.

» katholisch.de: US-Kardinäle mit doppeltem Signal für Transgender

Das klingt zunächst großzügig: In allen katholischen Krankenhäusern seien Transgender-Personen willkommen, betonen die US-Kardinäle Blase Cupich und Timothy Dolan. Beim Wunsch nach Geschlechtsumwandlungen sieht es aber etwas anders aus.

28. September 2022

» taz: Sexy im Alter – Eine lesbische Wall of Fame

Viele lesbische Frauen werden immer sexier, je älter sie werden. Das hat Gründe und hier kommen die Beispiele.

» taz über Pride im ostukrainischen Charkiw: "Vereint wie nie zuvor"

Ak­ti­vis­t*in­nen aus Charkiw machen auf Verletzung der Rechte der LGBTQ-Community aufmerksam. Viele Probleme werden durch den Krieg verstärkt.

» taz über Electronic Festival in Kroatien: Stütze für die queere Community

Das Festival Electronic Beats in Zagreb ist zwar ein Marketing Tool der Telekom. Aber hier trifft sich auch eine queere Community.

» bz Basel: Altfeministinnen sind gegen das Gleichstellungsgesetz

Die neue Gruppe "Justizia ruft" will erreichen, dass das Gleichstellungsgesetz verworfen wird. Basel-Stadt brauche keine solche Vorlage, da etwa der Schutz vor Diskriminierung auch ohne schon gegeben sei, schreiben die Altfeministinnen.

» Rosa Luxemburg Stiftung über Brasilien: Lautes Schweigen für die queere Agenda

Die Bedeutung der kommenden Wahlen für Brasiliens LGBTIQ*-Bevölkerung

» Deutschlandfunk Kultur über queere Szene in Bautzen: "Wenn alle gehen, widerspricht niemand mehr"

Jung, grün und queer: Jonas Löschau ist Stadtrat im sächsischen Bautzen und weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, von Rechtsextremen angefeindet zu werden. Er will trotzdem in der Stadt bleiben und hat ein Netzwerk für queere Personen gegründet.

» taz über Gewalt gegen Frauen und Queers: Tödlicher Hass

Fast täglich werden Frauen, Queers und Transpersonen Ziel patriarchaler Gewalt. Verantwortlich dafür sind auch ihre ideologischen Wegbereiter:innen.