Ausgewählter Artikel:

» (02.10.2022) Deutsche Welle: Das Referendum zur Ehe für alle – herbe Niederlage für Kubas Kommunisten

Zwei Drittel der Stimmen für die Reform des kubanischen Familiengesetzbuches sehen zwar wie ein großer Sieg aus. Sie sind aber keinesfalls der von der Regierung erhoffte Triumph, meint Yoani Sánchez.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Oktober 2022

» taz über Giorgia Meloni als Mutter der Nation: Girl Boss Fascism

Frauen in rechten Parteien sollen menschenverachtenden Ideologien ein menschelndes Antlitz verleihen. Die Strategie funktioniert hervorragend.

» t-online: Berlin bekommt LGBTQ-Kita

Kita mit alternativem Konzept: In Berlin-Schöneberg erziehen bald ausdrücklich homo- und bisexuelle, intergeschlechtliche und trans Personen die Kinder.

» Berliner Woche: Mit Vanessa Krah hat Marzahn-Hellersdorf erstmals eine Queer-Beauftragte

Vanessa Krah redet schnell, lacht viel und strahlt positive Energie aus. Zum 1. Juli hat sie eine unbefristete Stelle angetreten, die es im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf bisher nicht gegeben hat.

» Nürnberger Nachrichten: Beim Christopher Street Day in Erlangen zogen über 1000 Teilnehmer zum Schlossplatz

Gute Laune, aber auch viele politischen Forderungen gab es am Samstag beim 3. Christopher Street Day (CSD) in Erlangen. Weit über 1000 Teilnehmende wurden gezählt. Hier geht es zu einem wahrlich bunten Bilder-Streifzug:

01. Oktober 2022

» Pro Asyl: Asyl im Zeichen des Regenbogens?

Homosexuelle und queere Menschen haben es schwer, in Deutschland Asyl zu erhalten. Behörden oder Gerichte argumentieren häufig, ein Schutzstatus sei unnötig, weil sie ihre Sexualität im Herkunftsland ja heimlich leben könnten. Das stürzt viele Betroffene in eine Krise. Das Bundesinnenministerium hat nun zum 1. Oktober Verbesserungen angekündigt.

» Mimikama-Faktencheck: Selenskyj auf einer Gay Parade – Fake, und selbst wenn es so wäre?

"OMG, schau dir das an, ein altes Foto des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf einer Gay Parade 1991! Hammer, oder??" – Ein solches Foto kursiert derzeit auf WhatsApp, und uns ist nicht ganz klar, woraus der Skandal bestehen würde.

» fein raus: Nach Zerstörung der CSD-Plakate – Wie viel Queerfeindlichkeit gibt es in Erlangen?

Ende August nimmt trans Mann Malte C. am Christopher Street Day (CSD) in Münster teil, wenige Tage später ist er tot. In Bremen wird eine 57-jährige Frau, ebenfalls trans, von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Sie wird dabei schwer verletzt. "Es sind nicht nur die großen Vorfälle, auch kleine Sachen wie die Plakatschmiererei in Erlangen sind Übergriffe auf die queere Community", sagt Josephine Taucher, trans Frau und queere Aktivistin in Erlangen.

» RTL: Clubs für lesbische Frauen und die Entfaltung der Frau – die 1920er Jahre waren oft fortschrittlicher als die Gegenwart

Sybil Volks hat die Romanvorlage zur Serie auf RTL+ "Haus der Träume" geschrieben. Im Interview verrät sie, warum die 1920er Jahre teils so aktuell vorkommen.

» GamePro: Wylde Flowers ist ein queeres, viel diverseres Stardew Valley – und dafür liebe ich es

In der Farming-Sim Wylde Flowers steht Repräsentation im Fokus, aber angenehm unaufgeregt. Das wirkt im Vergleich zu Stardew Valley richtig fortschrittlich, findet unser freier Autor.

» SRF: Gläubig, lesbisch, laut – Mentari Baumanns Kampf gegen Vorurteile

Mentari Baumann möchte einen offeneren Katholizismus. Sie fordert mehr Macht für Frauen und Queere in der Kirche.

» Aargauer Zeitung: "Solange es kein 'Es' ist, geht es ja noch" – Transgender Netzwerk Schweiz verlangt Entschuldigung von Ueli Maurer

Ob ein Mann oder eine Frau seinen Bundesratssitz übernehme, sei ihm gleich, sagt Ueli Maurer. "Solange es kein Es ist, geht es ja noch". Jetzt wird dem SVP-Magistraten in den sozialen Medien Transphobie vorgeworfen.

» Saarbrücker Zeitung: SPD im Saar-Landtag – Übergriffe auf LGBTIQ-Menschen in Polizei-Statistik

Wer nach Straftaten in der Kriminalitätsstatistik der Polizei sucht, die sich gegen queere Menschen richten, der wird auf Anhieb nicht fündig. Das soll sich ändern, wenn es nach der SPD-Fraktion im saarländischen Landtag geht. Und das hat auch einen Hintergrund.

30. September 2022

» MOZ-Podcast: Queer in Brandenburg – wie funktioniert Nachwuchs durch Leihmutterschaft?

Queere Familien in Brandenburg Teil 2: Für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ist die Leihmutterschaft die letzte Hoffnung. Ein Vater aus Oberhavel erzählt im Podcast von seinem Weg zum Elternglück.

» Blick über trans Soldatin: Ehemaliger US-Major spioniert für Russland

Jamie Lee Henry, der damals erste als Transgender geoutete US-Major, versuchte militärische Gesundheitsdaten an Russland zu verkaufen. Ihre Frau war ebenfalls beteiligt. Doch ihr Mittelsmann war ein FBI-Agent.

» buten un binnen: Impfung gegen Affenpocken verzögert sich in Bremen weiter

Der Starttermin für die Impfungen ist weiter unklar. Derzeit müssen noch Finanzierungsfragen geklärt werden, heißt es aus dem Gesundheitsressort.

» derStandard.at: Grünen-Politikerin darf nicht an Lesbian Conference teilnehmen

Faik El-Nagashi wird Teilnahme an internationaler Konferenz der lesbischen Community wegen in Medien getätigter Aussagen verwehrt. Sie sieht mangelnde Diskussionskultur

» katholisch.de interviewt belgischen Bischof Bonny: Unsere Segnungen für Homosexuelle sind auf Linie mit dem Papst

Johan Bonny ist Bischof von Antwerpen und Beobachter des Synodalen Wegs. Bereits bei der jüngsten Synodalversammlung hat er deutliche Worte gefunden. Mit katholisch.de spricht er über die schwierige "Sandwich-Position" der deutschen Bischöfe, germanische Tugenden und Gespräche mit Papst Franziskus über Segnungen homosexueller Paare.

» Express: Vorurteile und Diskriminierung im Alltag? Regenbogenfamilie aus Köln überrascht mit schöner Nachricht

Auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de berichten die lesbischen Mütter Ida und Sarah von ihrem Alltag als Regenbogenfamilie in Köln.

29. September 2022

» Adelswelt: Sofia von Spanien wird mit homophoben Kommentaren gemobbt

Armes Mädchen! Sofia von Spanien wird von ihren Mitschülern gemobbt und muss sich sogar homophobe Beleidigungen anhören.