05. Oktober 2022

» regionalHeute.de: Darf man "Homo-Ampeln" sagen?

Wir baten das LGBTI-Onlinemagazin queer.de um eine Einschätzung.

» evangelisch.de über Dank aus queerer Sicht: Na schönen Dank auch

Gehört Dank auf die To-Do-Liste von queeren Menschen? Wenig ist so schön und zugleich ambivalent wie die Zeit des Erntedanks in einer urban-globalen Gesellschaft mit ihren Widersprüchlichkeiten.

» WAZ: Erste Transgender-Kommandeurin der Bundeswehr kommt zur HRW

An der Hochschule Ruhr West starten erstmals zwei Aktionswochen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Das bietet Viva La Gender.

» Berliner Woche: Ein Stolperstein für Fritz Paul Bräuer – Von den Nazis wegen seiner Homosexualität ermordet

In der Pflügerstraße 8 wurde vor Kurzem ein Stolperstein für Fritz Paul Bräuer verlegt. Er wurde während des nationalsozialistischen Regimes aufgrund seiner sexuellen Orientierung im Alter von 38 Jahren ermordet.

» taz über Cancel Culture und Wokeness: Auf Wiedervorlage

Die Argumentationslinien gegen vermeintliche Wokeness sind alt. Doch ein Blick zurück zeigt: Keines der Schreckensszenarien ist jemals eingetreten.

» SZ Magazin: "Es ist gefährlich, in Ungarn schwul, lesbisch oder trans zu sein"

2020 wurde es in Ungarn verboten, Name und Geschlecht im Pass zu ändern. Auch sonst spitzt sich die Lage für queere Menschen unter Orbán zu. Die Fotografin Lea Greub hat einige von ihnen begleitet.

» t-online: "Heavenue" – Kölns erster queerer Weihnachtsmarkt fällt aus

Bittere Nachricht: Der erste Weihnachtsmarkt in Köln hat bekanntgegeben, in diesem Jahr nicht stattfinden können - jedoch nicht wegen der Energiekrise.

04. Oktober 2022

» Nau: "GNTM"-Trans-Siegerin zeigt ihre neuen Brüste

2021 gewann Alex Mariah Peter "GNTM" als erste Transfrau. Die gebürtige Kölnerin zeigt nun auf Instagram das Ergebnis ihrer Brust-OP.

» BENE Magazin: Vielfalt zeigen – Queere Menschen in der Kirche

Sie wollen zeigen, wie vielfältig die Kirche ist. Lehrerin Rut Neuschäfer aus Gelsenkirchen und Bistumsmitarbeiter Rainer Teuber aus Essen setzen sich für die Gleichberechtigung queerer Menschen ein.

» nachtkritik.de über Passing als Überlebensstrategie: Einfach nur die Wahrheit sagen

Für viele queere Menschen gibt es in unangenehmen oder gefährlichen Situationen eine Tarnkappe: das Passing. Kann funktionieren. Warum Sichtbarkeit dennoch wichtig ist.

» Allgemeine Zeitung: Queeres Zentrum in Stendal erhält bei CSD Rückenwind

Der Ruf nach einem queeren Zentrum in Stendal wird lauter. Beim 2. Christopher Street Day nahmen Politiker das schon einmal als Auftrag mit.

» Infos Gran Canaria: Hassverbrechen auf den Kanaren um 37 % gestiegen – Rassismus & Homophobie vorn

Es gibt sogar Hassverbrechen gegen Menschen in Armut wegen der Armut...

03. Oktober 2022

» schwäbische mit dummer Schlagzeile: Gender-Aktivisten werfen sich selbst Rassismus vor

Normalerweise sind sie es, die andere anklagen – weil sie aufgrund ihrer sexuellen Identität oder ihres Geschlechts diskriminiert werden. Doch jetzt zeigen Mitglieder der Ulmer LGBTQ-Szene mit dem Finger auf sich selbst.

» ARD-Brisant: Wie sag ich's? Coming-out im Freundes- und Familienkreis

LGBTQ ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Dennoch ist es für viele Menschen ein Problem über ihre nicht der Norm entsprechenden Sexualität zu sprechen. Wie kann ein Coming-out gelingen?

02. Oktober 2022

» taz über Giorgia Meloni als Mutter der Nation: Girl Boss Fascism

Frauen in rechten Parteien sollen menschenverachtenden Ideologien ein menschelndes Antlitz verleihen. Die Strategie funktioniert hervorragend.

» t-online: Berlin bekommt LGBTQ-Kita

Kita mit alternativem Konzept: In Berlin-Schöneberg erziehen bald ausdrücklich homo- und bisexuelle, intergeschlechtliche und trans Personen die Kinder.

» Berliner Woche: Mit Vanessa Krah hat Marzahn-Hellersdorf erstmals eine Queer-Beauftragte

Vanessa Krah redet schnell, lacht viel und strahlt positive Energie aus. Zum 1. Juli hat sie eine unbefristete Stelle angetreten, die es im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf bisher nicht gegeben hat.

» Nürnberger Nachrichten: Beim Christopher Street Day in Erlangen zogen über 1000 Teilnehmer zum Schlossplatz

Gute Laune, aber auch viele politischen Forderungen gab es am Samstag beim 3. Christopher Street Day (CSD) in Erlangen. Weit über 1000 Teilnehmende wurden gezählt. Hier geht es zu einem wahrlich bunten Bilder-Streifzug:

» Deutsche Welle: Das Referendum zur Ehe für alle – herbe Niederlage für Kubas Kommunisten

Zwei Drittel der Stimmen für die Reform des kubanischen Familiengesetzbuches sehen zwar wie ein großer Sieg aus. Sie sind aber keinesfalls der von der Regierung erhoffte Triumph, meint Yoani Sánchez.

01. Oktober 2022

» Pro Asyl: Asyl im Zeichen des Regenbogens?

Homosexuelle und queere Menschen haben es schwer, in Deutschland Asyl zu erhalten. Behörden oder Gerichte argumentieren häufig, ein Schutzstatus sei unnötig, weil sie ihre Sexualität im Herkunftsland ja heimlich leben könnten. Das stürzt viele Betroffene in eine Krise. Das Bundesinnenministerium hat nun zum 1. Oktober Verbesserungen angekündigt.