» (07.10.2022) Kölnische Rundschau: So will Erftstadt in Zukunft mehr Flagge für Toleranz und Offenheit zeigen

Die Stadt Erftstadt soll sich zu dem Verständnis, dass sie eine tolerante, bunte und weltoffene Stadt ist, bekennen. Darin waren sich die Fraktionen im Hauptausschuss einig.

08. Oktober 2022

» Spektrum.de: Affenpocken könnten tödlicher werden

Erst mild, dann tödlich: Es gibt Hinweise darauf, dass die Pocken einst harmlos waren, bevor sie dann Hunderttausende töteten.

» taz: Transgender in jungen Jahren – Geschlecht? Ein klein bisschen egal

Die Gender-Transition ist nie einfach. Gerade Jugendlichen wird sie oft behördlich erschwert. Doch Luka (19) und Laura (14) sind guter Dinge.

» Niederrhein Anzeiger interviewt CSD-Organisatorin: Versuche, Kontakte zu anderen aufzubauen, sind häufig mit Ängsten verbunden

Im August hatten engagierte Köpfe zur Teilnahme an kleineren CSD-Veranstaltungen im Kreis Wesel aufgerufen. Und trotz recht guter Teilnahme wurde das Thema insgesamt eher auf kleiner Flamme gekocht.

07. Oktober 2022

» Vatican News aus der Schweiz: Bischof Gmür will sich für LGBTQ-Anliegen einsetzen

Der Basler Bischof Felix Gmür hat versprochen, sich für die Anliegen queerer Menschen im synodalen Prozess einzusetzen. Er äußerte sich im Vorfeld eines LGBTQ-Gottesdienstes, der am kommenden Sonntag anlässlich des "Coming-Out-Days" in Biel gefeiert werden soll.

» NDR: Von Bestrafung bis Befreiung – Schwules Leben von 1970 bis heute

Es ist noch kein Menschenalter her, da drohte homosexuellen Männern in Deutschland Gefängnis. Offen schwul sein war auch nach den ersten Strafrechtsrefomen noch lange undenkbar.

» PULS 24: Vor Giorgia Meloni-Antritt – Neue LGBT-Strategie in Italien

Italiens scheidende Regierung um Premier Mario Draghi hat einen neuen Plan für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen (LGBT) verabschiedet.

» nd-Interview zum Coming-out im Profisport: "Wir brauchen diese Vorbilder"

Erstmals hat sich ein deutscher Profihandballer als schwul geoutet. Im Fußball gab es das noch nie. Könnte der Bann gebrochen sein, da die Reaktionen positiv blieben? Ein Gespräch mit LSVD-Vorstand Christian Rudolph.

» hessenschau interviewt muslimische Dragqueen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Allah etwas gegen mich hat"

Gläubiger Muslim, homosexuell und Dragqueen: Das geht sehr gut zusammen, findet Jakub alias kweengypsy. Als Aktivist setzt er sich für mehr Akzeptanz von Queerness im Islam ein – und bekommt dabei viel Gegenwind.

» evangelisch.de: Queersensible Seelsorge im Bistum Mainz

Die Ehe zwischen Mann und Frau bestimmt die katholische Sexualmoral. Das Bistum Mainz geht einen Schritt weiter – mit speziellen Seelsorgern für queere Menschen.

» profil: Ukraine-Krieg – Die Einhorn-Kämpfer von Kiew

Sie kämpfen für Freiheit, Vaterland – und die Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Ihr Symbol: Das Einhorn. Wie der Krieg in der Ukraine die Rechte von Homosexuellen vorantreiben könnte.

» stern: Zoom-Hochzeiten helfen gleichgeschlechtlichen Paaren aus aller Welt

In Utah finden derzeit viele Hochzeiten homosexueller und interreligiöser Paare aus China und Israel statt. Eine Sonderregelung erlaubt die Ehe hier auch über Zoom.

» mdr: Das Affenpockenvirus mutiert derzeit stark – aber zunächst kein Anlass zur Beunruhigung

Im Mai 2022 erreichten die Affenpocken erstmals Deutschland – und auch in unseren Nachbarländern breiteten sie sich aus. Bereits im Juni konstatierten Forschende, dass das Virus deutlich schneller mutiert als zunächst vermutet. Damals stellte eine Arbeitsgruppe um João Paulo Gomes vom portugiesischen nationalen Gesundheitsinstitut in einer Studie über die Genomdaten, die im Wissenschaftsmagazin "Nature" veröffentlicht worden ist, fest: Die Erreger dieses ersten großen Ausbruchs außerhalb von Afrika sind bereits eine klare Mutante.

» Berliner Zeitung: Erste schwul-lesbische Kita weckt Begeisterung – und Widerstand

In Schöneberg soll Deutschlands erste Regenbogen-Kita gegründet werden. Geplant ist, dass der Großteil des Personals aus der LGBTI-Community stammt.

» Tagesspiegel: Schwul, lesbisch oder trans – Wie aus Liebe Menschenrecht wurde

An der Freien Universität wird zur Geschichte sexueller und geschlechtlicher Vielfalt geforscht.

» Tagesspiegel über queere Legende Dita Rita Scholl: "Tilda Swinton ist mir viel näher als RuPaul"

Eine Berliner Legende: Dita Rita Scholl wird 70. Ein Gespräch über den Respekt vor dem Alter, die besten Rollen – und die Uniformität in der queeren Szene.

06. Oktober 2022

» WDR5-ZeitZeichen: 6. Oktober 1902 – Der Schlagertexter Bruno Balz wird geboren

Der erfolgreichste Liedtexter während der NS -Zeit war schwul: Bruno Balz hat über 1.000 Lieder geschrieben, darunter Evergreens wie "Kann denn Liebe Sünde sein". In der Nazizeit war sein Leben wegen seiner Homosexualität dennoch bedroht.

» RTL über Social-Media-Star Twenty4tim: "Wegen Homophobie habe ich jetzt Personenschutz"

"Mir sind auf der Straße schon Leute hinterhergelaufen, weil sie mich verprügeln wollten." Im RTL-Interview spricht er exklusiv über den Hass, den er abbekommt.

» WAZ über Datingshow "Prince Charming": Was ein Essener erlebt hat

Joel Steinberg aus Essen ist Kandidat in der vierten Staffel der Datingshow Prince Charming für schwule Männer. Wie die Dreharbeiten abliefen.

» 20 Minuten: Luzerner buhlt im TV um Herz von "Prince Charming"

In der erfolgreichsten Gay-Datingshow im deutschsprachigen Fernsehen buhlen 21 Männer um das Herz eines Prinzen. Auch Tim (26) aus Luzern ist mit von der Partie.