» (10.10.2022) taz über Ehe für alle in Slowenien: Der lange, quälende Weg zum Recht

Fast wäre Slowenien bei der Ehe für alle schneller gewesen als Deutschland. Dank des Verfassungsgerichts sind sie immerhin erstes Land in Osteuropa.

10. Oktober 2022

» RP Online kommentiert: Casillas und Puyol erweisen homosexuellen Fußballern einen Bärendienst

Tweets zweier Ex-Profis sorgten am Sonntag für Aufregung: outeten sich die Welt- und Europameister als homosexuell? Nein, taten sie nicht. Beim einen soll es ein Hack gewesen sein, der andere habe einen Scherz gemacht. Ein Bärendienst für alle, die Veränderung im Fußball wollen.

» BR24: Homosexuelle und Kirche – Erzbistum baut Regenbogenpastoral aus

Seit 20 Jahren gibt es in München regelmäßig Queer-Gottesdienste. Nun etabliert das Erzbistum München und Freising erstmals ganz offiziell eine eigene Seelsorgestelle für "Regenbogen"-Pastoral.

» Express: Twink, Hunk, Otter und Co. – Was steckt hinter Begriffen für Schwule?

Patjabbers, bekannt aus Big Brother, spricht über Bezeichnungen, die in der schwulen Szene geläufig sind. Dort werden mit Begriffen wie Hunk oder Otter das äußere Erscheinungsbild verschiedener Männer beschrieben.

» katholisch.de: Bischof Kohlgraf über queere Menschen – "Gott hat sie alle so gewollt"

"Für mich bleibt es eine erschütternde Erfahrung, dass die Verurteilung von queeren Menschen für manche in der Kirche zur eigentlichen Kernfrage des Katholischseins mutiert": Bischof Peter Kohlgraf gesteht auch eigene Schuld ein.

» Welt über Twenty4Tim: Wieso folgen dem "lebenden Internet-Witz" zwei Millionen Menschen?

Er spricht rund um die Uhr zu seinen Fans: Tim Kampmann, der sich Twenty4Tim nennt, hat als Influencer eine Riesenreichweite. Er gibt sich unisex, könnte 2023 ins Dschungelcamp ziehen und demonstriert Menschen über 30, wie die Generation Z tickt.

» euronews: Wie lief das mit dem LGBTQ-Marsch in Montenegro?

Widerstand gegen die Pride der LGBTQ-Community in Montenegro kam aus der orthodoxen Kirche.

09. Oktober 2022

» taz über Retrospektive über lesbischen Kunstraum: In Raum und Zeit grätschen

Der Westberliner Off-Space Pelze Multimedia räumte ab den 1980ern Platz für freie, feministische Kunst ein, wie eine Schau in Frankfurt zeigt.

» FAZ über Konferenz "Queer im Islam": Koran, Knabenliebe und Transgender

Sind Muslime besonders queerfeindlich? Welche Gründe kann das haben und was lässt sich dagegen unternehmen? Bei der Konferenz "Queer im Islam" wurde über das Verhältnis zwischen Sexualität und Religion debattiert.

» Ö1: Nicht-binär – Queer durch die Genderpolitik

Wer nicht-binär ist, passt nicht in eine Welt, die traditionell nur die zwei Geschlechter kennt. In den letzten Jahren wird die Anerkennung ihrer Non-Binarität vor allem von einer jungen Generation gefordert und gelebt. Ob selbstbewusst oder problembeladen, selbstgewählte Genderidentitäten haben den Marsch durch die Institutionen angetreten

» SWR: Bistum Mainz bietet Seelsorge für queere Menschen an- SWR Aktuell

Die Ehe zwischen Mann und Frau bestimmt die katholische Sexualmoral. Spezielle Seelsorger für queere Menschen sollen das im Bistum Mainz ändern.

» Deutschlandfunk Kultur: Leben mit dem Paragraphen 175

Helmut Kress ist 15 Jahre alt und schreibt einen Liebesbrief an einen Jungen. Kurz darauf wird er verhaftet: Homosexualität steht unter Strafe, er muss 14 Tage in Einzelhaft. Er lebt sein Leben weiter 60 Jahre später holt ihn die Geschichte ein.

» Kronen Zeitung über Homophobie in Hallein: Zebrastreifen beschmiert – Überführt Kamera Täter?

Kaum aufgemalt, schon verunstaltet: Unbekannte zerstörten den Regenbogen-Zebrastreifen in Hallein (Salzburg). Es war nicht der erste homophobe Vandalenakt in Salzburgs zweitgrößter Stadt

» MDR: Für grenzenlose Liebe im Dreiländereck – Erster CSD in Görlitz und Zittau

An der Neiße ist am Sonnabend der erste Christopher Street Day gefeiert worden. Hunderte zogen durch Görlitz und Zittau für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das hat selbst die Organisatoren überrascht.

08. Oktober 2022

» Spektrum.de: Affenpocken könnten tödlicher werden

Erst mild, dann tödlich: Es gibt Hinweise darauf, dass die Pocken einst harmlos waren, bevor sie dann Hunderttausende töteten.

» taz: Transgender in jungen Jahren – Geschlecht? Ein klein bisschen egal

Die Gender-Transition ist nie einfach. Gerade Jugendlichen wird sie oft behördlich erschwert. Doch Luka (19) und Laura (14) sind guter Dinge.

» Niederrhein Anzeiger interviewt CSD-Organisatorin: Versuche, Kontakte zu anderen aufzubauen, sind häufig mit Ängsten verbunden

Im August hatten engagierte Köpfe zur Teilnahme an kleineren CSD-Veranstaltungen im Kreis Wesel aufgerufen. Und trotz recht guter Teilnahme wurde das Thema insgesamt eher auf kleiner Flamme gekocht.

07. Oktober 2022

» Kölnische Rundschau: So will Erftstadt in Zukunft mehr Flagge für Toleranz und Offenheit zeigen

Die Stadt Erftstadt soll sich zu dem Verständnis, dass sie eine tolerante, bunte und weltoffene Stadt ist, bekennen. Darin waren sich die Fraktionen im Hauptausschuss einig.

» Vatican News aus der Schweiz: Bischof Gmür will sich für LGBTQ-Anliegen einsetzen

Der Basler Bischof Felix Gmür hat versprochen, sich für die Anliegen queerer Menschen im synodalen Prozess einzusetzen. Er äußerte sich im Vorfeld eines LGBTQ-Gottesdienstes, der am kommenden Sonntag anlässlich des "Coming-Out-Days" in Biel gefeiert werden soll.

» NDR: Von Bestrafung bis Befreiung – Schwules Leben von 1970 bis heute

Es ist noch kein Menschenalter her, da drohte homosexuellen Männern in Deutschland Gefängnis. Offen schwul sein war auch nach den ersten Strafrechtsrefomen noch lange undenkbar.