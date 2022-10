Ausgewählter Artikel:

» (14.10.2022) Deutsche Welle über Italien: Queere Paare fürchten Rechtsbündnis

Für Monica und Maria aus Italien ist der Wahlsieg von Giorgia Meloni ein Alptraum: Sie sind ein lesbisches Paar, ihre beiden Kinder haben sie gegenseitig adoptiert. Doch das könnte in Zukunft zum Problem werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Oktober 2022

» taz zum queerfeindlichen Terror in Bratislava: Wenn man weiterfeiern muss

Nach dem LGBT-feindlichen Attentat in Bratislava ist in der Community die Verunsicherung groß. Das Problem ist: Trotzdem muss man weiterfeiern.

» Deutschlandfunk: Islamische Theologie – Heikles Forschen zu Homosexualität und Transgender

Viele muslimisch geprägte Länder bestrafen gleichgeschlechtlichen Sex, vor allem unter Männern. Liberale Theologen in Deutschland hinterfragen dieses Verbot und werden für ihre Offenheit für queere Menschen sogar von eigenen Studierenden angegriffen.

» Wiener Zeitung: Der Giftschrank homophober Verschwörungstheorien

Seit der Veröffentlichung des Artikels "Denkanstöße für eine queere Rechtslinguistik" am 28. Juli. 2022 entwickelte sich eine rege Diskussion, in der verschiedene Diskurspositionen sichtbar wurden.

» regionalHeute.de: Homophobe Hinterwäldler

Immer DONNERstags gibt es jetzt Geschichten unserer Redakteurin Anke Donner, wie sie nur das Leben schreiben kann. Situationen, wie sie einem im Alltag manchmal einfach vor die Füße fallen und die einen zum Lachen, Weinen und Staunen bringen, oder schier an den Rand des Wahnsinns treiben.

» VICE interviewt Kurator der Ausstellung "Queerness in Photography": Die Menschheit war schon immer queer

"Teilweise sind Männer in dieser Zeit totgeprügelt worden, wenn sie Damenbekleidung trugen."

» BuzzFeed über trans CEO: Caroline Farberger wurde vom Mann zur Frau – "Männer wissen nicht, was für ein Privileg sie haben"

Caroline Farberger leitete als Mann ein Versicherungsunternehmen. Heute ist sie ein weiblicher Transgender Boss und denkt Gleichberechtigung komplett neu.

13. Oktober 2022

» Express interviewt Queer-Beauftragten der Bundesregierung: "Mit Ängsten zutun" – So verlief das Outing von Sven Lehmann

Im Sommer 2022 besuchte Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung, die Redaktion von EXPRESS.de. Dabei sprach er unter anderem über sein Coming-out.

» FR interviewt Bürgermeisterin und Polizeipräsident: Mit Polizei und Aufklärung gegen Gewalt im queeren Viertel

Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg und Polizeipräsident Stefan Müller wollen das bei queeren Menschen beliebte Viertel in der Frankfurter Innenstadt sicherer machen.

» Tagblatt: Der steinige Weg zu einer besseren Gesellschaft – SVP-Politiker und Präsident des Stadtparlaments fordert mehr Verständnis für Schwule und Lesben

Mit der Akzeptanz von Minderheiten hapert es in der Stadt St.Gallen immer noch. Ein Patentrezept für mehr Inklusion gibt es nicht, wie eine Podiumsdiskussion im Katharinensaal zeigt. Jürg Brunner, Präsident des Stadtparlaments, schlägt ein LGBTQ-Label für St.Gallen vor.

» BR24: Queer Film Festival in München eröffnet

Während das Queerfilmfestival im September deutschlandweit stattfindet, ist das gestern eröffnete Queer Film Festival München eine regionale Veranstaltung: Am Dienstagabend wurde das Festival im Kristelli Theater eröffnet.

12. Oktober 2022

» Deutschlandfunk Kultur: Pride-Event in Uganda – LGBTQ-Aktivisten in Kampala verhaftet

Beitrag von Felix Hell

» Übermedien: Queer, migrantisch, Perlenkette – Wo ist das Problem?

Atay Küçükler berichtet in einem Insta Live über den Wahlabend in Niedersachsen und erfährt hasserfüllte Kommentare zu seinem Auftreten.

» Goldene Kamera: Kilian Berger über seine Rolle Rex Gildo – "Kann die Bedrohung nachfühlen"

Kilian Berger spielt die Titelfigur in "Rex Gildo – Der letzte Tanz". Im Interview spricht der Schauspieler über Parallelen zu seiner Rolle.

11. Oktober 2022

» t-online: Kryptisches Coming-out? Neues Video von Emily Ratajkowski gibt Rätsel auf

Trennungsgerüchte, Dating-Spekulationen und jetzt gibt es neue Schlagzeilen um Emily Ratajkowski. Nutzt das Model den Coming-out-Tag für ihr Coming-out?

» Deutsche Welle über Homophobie in Ungarn: "Viele glauben die absurde Propaganda"

Der Tag, als Ungarns Premier Viktor Orban Homosexuelle mit Pädophilen verglich, war für unseren Kolumnisten, den Budapester Fotografen Zsolt Reviczky, ein Wendepunkt in seinem Leben.

» Münstersche Zeitung über Kooperation zwischen Box- und queerem Jugendzentrum: "Zeichen gegen Rassismus setzen"

Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die rassistische Welle, die nach dem Bekanntwerden des Tatverdächtigen im Fall Malte C. durch die sozialen Netzwerke schwappte. Das Boxzentrum Münster und das queere Jugendzentrum Track kooperieren deshalb nun.

» Süddeutsche.de über katholische Kirche und LGBTIQ: "Das ist einfach so von Gott geschaffen"

Die Erzdiözese München und Freising stellt die Regenbogenpastoral mit Michael Brinkschröder als neuem Leiter vor.

» Deutsche Welle: In Orbans Ungarn ausgegrenzt – LGBTQ, Roma, Obdachlose

Der ungarische Fotograf Zsolt Reviczky ist schwul und erlebt in Ungarn immer wieder Diskriminierung. In seiner Arbeit beschäftigt er sich in besonderer Weise mit anderen Gruppen, die im heutigen Ungarn am Rand stehen.

» buten un binnen: Bremen startet Affenpocken-Impfungen für Risikogruppen

Das Gesundheitsamt hat damit begonnen, Menschen auf der Warteliste zu kontaktieren. Zuerst soll medizinisches Personal geimpft werden.